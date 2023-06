Asus Zenbook S 13 OLED im Test: Ultimatives Ultrabook mit Top-Display

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertige Verarbeitung

Wunderschöner Bildschirm

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Konkurrenzfähige Leistung Kontra Unerträgliche Bloatware

Lautstarke Lüfter

Physikalische Trackpad-Taste Fazit Das Asus Zenbook S 13 OLED ist ein kompromissloses ultraportables Gerät, das nicht nur ein hübsches Design hat. Gehört die Leistung nicht zu Ihrer Top-Priorität, könnte dieses Notebook alle Grundlagen für typische Office- und Multimedia-Einsatzbereiche abdecken. Und sein lebendiger OLED-Bildschirm ist einfach großartig, um Ihre Lieblingsfilme oder Streams anzusehen.

Um das Profil eines Laptops so dünn wie möglich zu gestalten, mussten die Hersteller früher große Opfer bringen. Ein perfektes Beispiel dafür ist das ursprüngliche MacBook Air aus dem Jahr 2008. Dieses Ultrabook hatte nur drei Anschlüsse: USB, Strom und Kopfhörer. Außerdem verwendete das MacBook Air die gleichen langsamen Festplatten wie ein iPod. Das führte insgesamt zu einem frustrierenden Benutzererlebnis, egal wie man es anstellte.

Glücklicherweise haben dünne und leichte Computer seit 2008 einen weiten Weg zurückgelegt. Asus hat ein Gerät auf den Markt gebracht, das keine Kompromisse einzugehen scheint. Es besitzt den neuesten Intel-Prozessor mit 10 Kernen und ein wunderschönes OLED-Display, das alles in einem superleichten Rahmen aus Metall und Keramik untergebracht ist. Auf dem Papier sieht es so aus, als könnte es sogar Apples geschliffenen Airs den Rang ablaufen. Abgesehen von ein paar Kritikpunkten ist das auch absolut der Fall. Asus hat mit dem Zenbook S 13 ein aufregendes Ultrabook entwickelt.

Unser Testgerät war mit einer Intel Core i7-1355U-CPU, Intel Iris Xe-Grafik, 32 GB RAM und 1 TB PCIe-SSD ausgestattet. Die genaue Konfiguration finden Sie am Ende des Artikels.

Design & Verarbeitung

Ich bin kein Snob, wenn es um meine Computer geht – ich habe alles genossen, von klobigen Geräten aus recyceltem Plastik bis hin zu den neuesten dünnen und leichten Modellen. Dennoch war es ein unvergessliches Erlebnis, das Asus Zenbook S 13 OLED zum ersten Mal aus der Verpackung zu nehmen. Durch sein dünnes Profil und sein Gewicht von 1,1 kg fühlt es sich zunächst fast unecht an. Etwa so, wie eines dieser Attrappen, die man bei Ikea auf der Ausstellungsfläche findet. Aber er ist keine Fälschung! In diesem echten Computer sind eine Tastatur, alle Prozessoren, ein großer Akku und sogar das charakteristische OLED-Display in einem winzigen Gehäuse untergebracht.

IDG / Brendan Nystedt

Glücklicherweise konnte ich das Gehäuse nur sehr wenig biegen und kein Wackeln feststellen. Asus hat eine gründliche Entwicklungsarbeit geleistet. Sogar der dünne Bildschirm fühlt sich relativ stabil an. Bei all dem kräftigen Tippen, das ich aufbringen konnte, habe ich nie gespürt, dass sich die Unterseite des Zenbooks unter dem Druck verdreht oder verformt. Das Hauptmaterial ist Metall, aber die Rückseite des Bildschirms besteht aus einem eleganten Keramikmaterial mit attraktiven eingravierten Linien. Es ist ein subtiler Blickfang.

Konnektivität

Asus hat beim Zenbook S 13 OLED nicht an Anschlüssen gespart: Sie bekommen nicht nur zwei Thunderbolt 4-Ports mit all ihren USB-C-Vorzügen (die einzige Möglichkeit, den Computer zu laden). Aber das ist nicht alles. Es gibt auch einen Kopfhöreranschluss, einen USB-A-und einen HDMI 2.1-Anschluss.

IDG / Brendan Nystedt

Ich komme zwar auch mit Adaptern und Dongles zurecht. Allerdings ist es einfach so schön, dass ich das Zenbook S 13 OLED direkt an einen USB-A-Speicherkartenleser anschließen konnte. Ich konnte auch schnell mein altes Yubikey für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Um ehrlich zu sein, auch wenn ich es gewohnt bin, im Alltag mit neuen und alten Kabeln zu jonglieren – es ist erfrischend, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich das richtige Kabel mitgenommen habe. Jedes USB-Kabel funktioniert!

Mit seinem Onboard-WiFi-Chip Intel AX211 bietet das Asus Zenbook S 13 ein zuverlässiges Interneterlebnis, mit großartigem Empfang. Und das selbst in den Ecken meines Hauses, in denen manche Geräte abfallen. Neben den WiFi-6E-Geschwindigkeiten (vorausgesetzt, man hat einen kompatiblen Router) gibt es auch modernes Bluetooth 5.3. Eine Option für mobiles Internet gibt es leider nicht.

Tastatur & Trackpad

Der Tastenhub entscheidet oft über den Komfort und die Reaktionsfähigkeit einer Tastatur. Glücklicherweise fühlen sich die Kurzhubtasten auf diesem Asus präzise und komfortabel an. Sie sind ein wenig klickend, was ich sehr schätze, und lassen keine Frage offen, wann man eine Taste gedrückt hat. Der Druck erfordert nur eine leichte Berührung. Selbst bei längerem Tippen ermüdeten meine Finger nicht.

IDG / Brendan Nystedt

Wenn ich einen Schwachpunkt des Asus Zenbook ausmachen müsste, dann wäre es das Trackpad. Obwohl ich gut damit zurechtkam, fühlte es sich durch die Verwendung eines physischen Klickers im Vergleich zur modernen Konkurrenz ein wenig altmodisch an. Das MacBook und sogar konkurrierende HP-Modelle verwenden vielleicht einen linearen Induktionsmotor, um einen Klick zu erzeugen, den ich bei einem dünnen Computer wie diesem bevorzugen würde. Aber hey, ich habe durchaus schon schlechtere Trackpads auf neueren PCs benutzt. Zumindest ist es reaktionsschnell genug, hat meine Handflächen beim Tippen korrekt ignoriert und verfügt über eine glatte Glasoberfläche.

Display, Lautsprecher, Webcam

Das Zenbook S 13 OLED ist nicht nur dünn wie ein feines Schwert, sondern verfügt auch über ein beeindruckendes, hochauflösendes OLED-Display. Darauf gehen wir später ein, aber meiner Erfahrung nach waren große OLED-Laptop-Bildschirme bisher teuer und machten sich negativ bei der Akkulaufzeit bemerkbar. Glücklicherweise scheint beides im Moment kein Problem zu sein,. Die Vorteile überwiegen die Nachteile.

Die Vorteile sind wunderschöne Farben und unglaublich dunkle Schwarztöne, die dem Bildschirm ein insgesamt sattes und realistisches Aussehen verleihen. Die Spitzenhelligkeit dieses Bildschirms beträgt 500 nits bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten. Die hohe Auflösung des Displays mit 2.880 × 1.800 Pixel, ist vor allem ein Vorteil des Zenbook. Trotzdem bin ich auf einige Dialogfelder in Windows gestoßen, die nicht richtig skaliert waren und auf dem Bildschirm winzig aussahen.

Vielleicht ist der einzige Nachteil dieses Bildschirms das Fehlen einer Touch-Ebene, etwas, das ich vermisst habe, da ich in meinem Alltag so viele Computer mit Touch-Funktionen benutze. Für viele Leute ist das aber kein Hindernis. An der Stelle muss ich sagen, dass der lebendige, kontrastreiche OLED-Bildschirm eine enorme Verbesserung gegenüber allen LCDs ist, die man in der Vergangenheit ausprobiert hat.

IDG / Brendan Nystedt

Über dem OLED-Bildschirm befindet sich eine mäßige Webcam mit einer Auflösung von 1.080p. Ich fand, dass meine Haut bei direktem Licht verwaschen aussah, und dass sie insgesamt nicht sehr detailliert war, aber das ist Geschmackssache. Zum Glück besitzt die Kamera eine “Windows Hello”-Integration, sodass man sich zumindest freihändig anmelden kann, auch wenn man bei Zoom-Anrufen nicht so gut aussieht.

Im Bereich der Premium-Laptops erwarten wir ein leistungsstarkes Lautsprechersystem. Während das Zenbook S 13 OLED bei tiefen Bässen das Ziel verfehlt und vielleicht weniger Volumen als die Konkurrenz hat, sind die mittleren Frequenzen zufriedenstellend detailliert. Wenn Sie auf einen raumfüllenden Klang gehofft haben, werden Sie enttäuscht sein. Aber wenn Sie die Lautsprecher Ihres Laptops nur selten benutzen oder zu gesprochenen Inhalten neigen, werden Sie die Lautsprecher des Zenbook S 13 OLED zu schätzen wissen.

Leistung

In unseren Tests hat der i7-1355U mit seinen zwei Leistungskernen und 8 Effizienzkernen diesem dünnen Notebook ziemlich viel Kraft verliehen. Aber es gibt definitiv einen Nachteil, wenn man einen so ausgeklügelten Prozessor in einen kleinen Raum zwängt – das Lüftergeräusch. Wenn Sie empfindlich auf hohe Geräusche reagieren, werden Sie die Lüfter bemerken, sobald Sie etwas starten, das den Prozessor belastet. Der Lüfter klingt so ähnlich wie eine Mücke, die mir ins Ohr fliegt.

IDG / Brendan Nystedt

Wir testen das Notebook mit der PCMark 10-Suite. Diese Software bietet uns eine hervorragende Grundlage, um anhand alltäglicher Aufgaben die wahre Leistung eines Computers zu ermitteln. Im Gegensatz zu den AMD-betriebenen Konkurrenten (wie dem HP Dragonfly Pro in den Charts) erhält man nur zwei leistungsstarke Kerne, wodurch das Asus Zenbook S 13 OLED hinter diesen Modellen liegt.

Dennoch konnte sich der i7-1355U im Vergleich zu älteren Intel-Chips behaupten, wobei seine Leistung nur geringfügig hinter den leistungsorientierten P-CPUs der Vorgängergeneration liegt. Diese Laptops neigten dazu, heißer zu laufen und eine schlechtere Akkulaufzeit zu haben. Daher ist es schön zu sehen, dass es eine bedeutende Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr gibt.

IDG / Brendan Nystedt

In diesem Leistungstest verwenden wir Cinebench R15, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut alle Prozessoren eines Notebooks zusammenarbeiten, um 3D-Grafiken zu rendern. Der Mangel an leistungsstarken Kernen hilft dem Asus Zenbook S 13 OLED hier nicht, da es von den meisten anderen Laptops seiner Klasse übertroffen wird. Aber wir würden wetten, dass die Leute diese ultraportablen Geräte nicht für intensive 3D-Rendering-Sessions kaufen.

IDG / Brendan Nystedt

Wir haben gesehen, dass sich die integrierte Iris Xe-Grafik von Intel im Laufe der Jahre erheblich verbessert hat, und jetzt kann man eine ausreichende Leistung für einfache Aufgaben erzielen. Der 3DMark Time Spy Benchmark, den wir verwenden, ist ein Härtetest für diese Art von Laptops, aber im Vergleich zu anderen ähnlichen Intel-basierten Geräten kann man erwarten, dass das Asus-Modell konkurrenzfähig ist. Der Laptop ist immer noch weit entfernt von AMD-basierten Notebooks mit ihren stärkeren integrierten Radeon-Grafiken, aber wir haben auch nicht erwartet, dass diese Generation von Intel-Prozessoren die Grafikleistung wesentlich verbessern wird.

IDG / Brendan Nystedt

Wir testen jeden Laptop, indem wir eine hochauflösende Videodatei in eine kleine Datei umcodieren, die für ein Tablet gedacht ist. Es scheint, als hätte Intel ein wenig Arbeit in seine QuickSync-Videotechnologie gesteckt, denn der i7-1355U im Zenbook S 13 OLED konnte in diesem Test mit dem leistungsstärkeren AMD-basierten Dragonfly Pro mithalten.

Akkulaufzeit

Wie wir bereits erwähnt haben, waren OLED-Bildschirme in Laptops in der Regel eine schlechte Nachricht für die Akkulaufzeit. Aber nicht hier. Das Asus Zenbook 13 S OLED hielt in unserem 4K-Video-Looping-Test mehr als 10 Stunden durch. Damit ist es konkurrenzfähig mit anderen Notebooks, die wir in dieser Klasse gesehen haben, etwa dem HP Dragonfly Pro, und ist dabei fast ein ganzes Pfund leichter.

IDG / Brendan Nystedt

Es spricht für Asus, das dieses Notebook so leicht und leistungsstark ist und gleichzeitig fast einen ganzen Tag lang ohne Aufladen auskommt. Anekdotisch betrachtet habe ich in einer halben Stunde bei intensiver Nutzung des Geräts, bei der ein Youtube-Video lief, die Bildschirmhelligkeit hochgedreht und viele Tabs in Microsoft Edge geöffnet waren, etwa neun Prozent der Akkuleistung verloren.

Bloatware

Obwohl Asus mit dem Zenbook S 13 OLED an das MacBook Air herankommt, gibt es eine Sache, die der Mac besser kann: Sie können sicher sein, dass Sie eine saubere Installation des Betriebssystems erhalten. Auf dem Zenbook S 13 OLED sind einige wirklich lästige Dienstprogramme vorinstalliert, von denen eines sogar den langfristigen Betrieb des großartigen OLED-Bildschirms dieses Computers beeinträchtigen könnte.

IDG / Brendan Nystedt

Der schlimmste Übeltäter war wie immer die mitgelieferte Antiviren-Software. McAfee verschwendete keine Zeit damit, mich über “Early Bird”-Angebote zu schikanieren, damit ich nach Ablauf der Testphase einen niedrigen Preis erhalte. Ich verstehe, dass die PC-Branche auf das Sponsoring von diesen Software-Anbietern angewiesen ist. Aber für ein hochwertiges Notebook ist das lächerlich.

Beängstigende Meldungen, sich drehende Uhren und tickende Countdown-Timer auf dem Bildschirm hinterlassen bei mir einfach einen schlechten Beigeschmack. Ich habe Mitleid mit allen, die mit dieser Art von manipulativem Marketing zu kämpfen haben.

Dann sind da noch die eingebauten Asus-Dienstprogramme. Es gibt ein Dienstprogramm namens GlideX, mit dem man das Zenbook-Display zu einem Tablet erweitern kann, aber es verlangt von den Nutzern ein Abonnement für zusätzliche Funktionen und zum Entfernen von Display-Anzeigen.

Seltsamerweise ist auch eine App namens ScreenXprt enthalten, die, soweit ich das beurteilen kann, auf dem bereits ziemlich großartigen Fensterverwaltungssystem von Windows 11 aufbaut, die Kamera- und Mikrofonausschalttasten der Tastatur dupliziert und den Benutzern die Möglichkeit gibt, Tastenkombinationen für die Bildschirmausschnittfunktion hinzuzufügen (für die es ebenfalls bereits einen Tastaturbefehl gibt).

Das Schlimmste daran ist, dass ein transparentes Logo in die Ecke geklebt wird. Wie Sie vielleicht wissen, reagieren OLED-Bildschirme besonders empfindlich auf statische Grafiken, die sich mit der Zeit einbrennen können, und diese App könnte genau das bewirken. Die MyASUS-App, die den Nutzern Unterstützung bieten soll, hat mir eine Benachrichtigung geschickt, die mich auf tolle Frühlingsangebote hinweist… nein danke!

Obwohl das Asus-Hardware-Team großartige Arbeit geleistet hat, sollten die Leute, die für die Software zuständig sind, wirklich darüber nachdenken, wie diese kleinen Dinge die Begeisterung von jemandem zerstören können.

Fazit

2023 ist ein großartiges Jahr für Laptops, auch wenn die Leute nicht mehr so stürmisch kaufen wie in den Vorjahren. Wenn Sie mit dem Kauf gewartet haben, weil Sie auf bessere Prozessoren, schönere Bildschirme und eine längere Akkulaufzeit warten – dann hat Asus all diese Dinge in ein Gerät gepackt, das kaum Kompromisse eingeht. Das Zenbook S 13 OLED hat sogar eine nützliche Auswahl an Anschlüssen. Wenn Leistung nicht Ihre Priorität ist, könnte dieses Notebook alle Grundlagen für typische Arbeiten abdecken, und sein lebendiger OLED-Bildschirm ist einfach großartig, um Ihre Lieblingsfilme oder Streams anzusehen.

Sogar die negativen Aspekte sind ziemlich vernachlässigbar… wenn ich mich nur über das Trackpad beschweren kann, über ein leichtes Heulen der Lüfter und über etwas Bloatware, die man einfach und schnell deinstallieren kann, dann sagt das eine Menge. Das Asus Zenbook S 13 OLED ist sein Geld wert.