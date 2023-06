Diese Gadgets brauchen Sie unbedingt für den perfekten Festival-Besuch

Zelt, Schlafsack, Sonnenbrille: Reicht das schon fürs nächste Festival? Theoretisch vielleicht – praktisch zahlt sich so eine karge Ausrüstung aber selten aus. Für Ihren nächsten Festival-Besuch stehen nämlich viele praktische und mitunter mächtig coole Gadgets zur Verfügung, die das Konzert-Wochenende auf den nächsten Level heben. Wir stellen das beste Zubehör vor, das Sie bei Festivals wie dem Fusion, Splash oder beim Lollapalooza nicht vermissen wollen.

LED Leuchtbrille

Ainiv

LED Leuchtbrille bei Amazon ansehen

So kommt der Swag von 0 auf 100: Diese beleuchtete LED-Brille wird beim nächsten Festival garantiert zum Blickfang. Die funky Brille erlaubt es, trotz Leuchten ungestört hindurchzublicken, steht in verschiedenen Farben zur Verfügung und lässt echtes Tron-Feeling aufkommen. Der Akku ist hier direkt im Seitenbügel verbaut und lässt sich in nur 20 Minuten wieder aufladen. Besonders in der Dämmerung oder nachts kommt das Gadget voll zur Geltung.

Faltbare Wasserflaschen-Set

YoMaris

Faltbare Wasserflaschen-Set bei Amazon ansehen

Wer zu wenig trinkt, der dehydriert – bei hohen Temperaturen ist das gerade auf Festivals ein typisches und oft unterschätztes Problem. Vor lauter Tanz und Feierei vergessen viele Besucher, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Flaschen aus diesem faltbaren Set kann man sich im leer-getrunkenen Zustand einfach in die Tasche stecken und an der nächsten Wasserstation schnell wieder auffüllen. Richtig praktisch!

Fischerhut

beifon

Fischerhüte bei Amazon ansehen

Wir bleiben beim Schutz vor Hitze und Ohnmacht: Im Hochsommer ist eine Kopfbedeckung Pflicht – besonders, wenn man stundenlang im Freien tanzt und herumrennt. Der Fischerhut ist dabei der klassische Festival-Sonnenschutz und von solchen Veranstaltungen gar nicht mehr wegzudenken. In diesem Set bekommen sie gleich zwei Stück: Entweder zum Teilen oder falls ein Exemplar verloren geht – auch Letzteres ist ja ein typisches Festival-Phänomen.

Biersturz Deluxe Set

Biersturz

Biersturz Deluxe Set bei Amazon ansehen

Mit diesem Set bekommen Sie nicht nur einen, sondern gleich zwei Biertrichter – und das auch noch in der Deluxe-Version. Der Hersteller verspricht das Feeling amerikanischer College-Partys und so dürfte es in der Praxis auch laufen. Das Produkt ist wohl eher für versierte und hartgesottene Festival-Gänger gedacht: Man platziert den Trichter ein Stück oberhalb des Kopfes, füllt ihn mit Bier und öffnet das angebaute Ventil, sobald man das Schlauchende im Mund hat.

Das Ganze ist so eine Art Startschuss für den nächsten Filmriss. Wenn Sie mit dem Produkt liebäugeln, sollten Sie auf jeden Fall auch einen Blick auf den nächsten Artikel in unserer Liste werfen.

Never Wasted After Party Drink

Never Wasted

Never Wasted After Party Drink bei Amazon ansehen

Macht zwar nicht auf Anhieb katerfrei, ist aber besonders auf Festivals eine nützliche Nahrungsergänzung: Der Never Wasted After Party Drink versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen, auf die er beim kräftigen Feiern besonders angewiesen ist. Das Pulver mixt man dazu einfach mit etwa 200 ml Wasser, die beinhalteten Elektrolyte und Mineralien beugen dann vor dem Feiern der Erschöpfung vor und können Kopfschmerzen und allgemeines Elend auch am Katermorgen bekämpfen.

Ohrstöpsel

AiQInu

Ohrstöpsel bei Amazon ansehen

Schlaf ist beim Festival sowieso Mangelware, wenn die Zeltnachbarn dann auch noch bis in die frühen Morgenstunden Party machen, wird er schnell zum Wunschtraum. Die Rettung ist aber leicht zu haben: Sie kommt in Form von 60 kleinen Schaumstoff-Stöpseln, die man sich bei zu viel Lärm einfach in die Ohren steckt.

Auch wenn man es bis vor die Bühne an die wirklich mächtigen Lautsprecher geschafft hat, sind Ohrenstöpsel manchmal ein echter Segen – und sorgen dafür, dass man sein Trommelfell auch nach dem Festival noch benutzen kann. Eine praktische Hartschale als Schlüsselanhänger ist hier mit dabei.

Aufblasbares Camping Kissen

Victoper

Aufblasbares Camping Kissen bei Amazon ansehen

Sie finden es spießig, auf einem Festival an Komfort zu denken? Wir ja eigentlich auch… Sobald man sich im Zelt aber erschöpft in den Schlafsack mümmelt und den Kopf auf dieses Kissen bettet, ändert man seine Meinung – garantiert. Das kompakte und preiswerte Kopfkissen passt locker in jeden Rucksack, ist in wenigen Atemzügen aufgeblasen und schickt Festivalgänger per Eil-Express ins Schlummerland.

Bessport Camping Zelt

Bessport

Bessport Camping Zelt bei Amazon ansehen

Leicht, geräumig und im Handumdrehen aufgebaut: Das Bessport Camping Zelt ist das optimale Festival-Domizil und zählt beim Packen zu den wirklich unverzichtbaren Dingen. Auch schlechtem Wetter hält das Kuppelzelt stand, es wiegt nur 2,35 Kilogramm und überzeugt mit einer einfachen aber durchdachten Bauweise. Zwei Personen passen rein, ein kleiner Vorraum ist auch mit dabei.

Aufblasbare Instrumente

MIVAIUN

View DealAufblasbare Instrumente bei Amazon ansehen

Rocken wie ein Rockstar: Mit diesen aufblasbaren Instrumenten werden Sie auf dem nächsten Festival selbst zum Star-Musiker – zumindest im eigenen Freundeskreis. Das wunderbar alberne Set wird mit einem Saxofon, Mikro, zwei Brillen und natürlich der ikonischen E-Gitarre geliefert. Zum Herumalbern am Zeltplatz oder um die Wartezeit auf die nächste Band zu überbrücken, ist das Set perfekt geeignet. Rock on!

Bierkasten Schwimmring

PEARL

Bierkasten Schwimmring bei Amazon ansehen

Von wegen warmes Bier: Dass man beim Festival auf dem Zeltplatz auf gekühlte Kästen verzichten muss, war bisher ein ungeschriebenes Gesetz. Mit dieser genialen Erfindung hat das Schlürfen warmer Plörre endlich ein Ende, zumindest wenn Sie ein Gewässer in Zeltplatz-Nähe finden. Die schwimmende Halterung fast einen ganzen Kasten locker ein, theoretisch kann das natürlich auch etwas anderes sein als Bier.

Eine Halteschnur fixiert den Kasten in perfekter Eintauchtiefe, die gelbe Farbe ist leicht wiederzufinden und im Set sind gleich zwei Schwimmringe. Na dann: Prost!

Regenjacke

Anyoo

Regenjacke bei Amazon ansehen

Wenn beim Festival der Regen kommt, geht man natürlich nicht nach Hause – der versierte Musik-Fan feiert kräftig weiter. Mit dieser Regenjacke bleibt man dabei sogar trocken, das Modell ist in allerlei bunten Farben zu haben. Die atmungsaktive Jacke ist geschickt geschnitten und deutlich sinnvoller, als die üblichen Einmal-Regenjacken zum Wegwerfen. Eine handliche Packtasche wird mitgeliefert.

Überziehschuhe

GOODS+GADGETS

Überziehschuhe bei Amazon ansehen

Wir bleiben noch kurz beim Regenschutz: Nass wird man ja auf Festivals nicht nur von oben. Ist der Boden erstmal durchweicht und ordentlich abgelaufen, werden Wiesen schnell zu Schlammwüsten – und die neuen Sneaker zu Lehmschuhen. Abhilfe schafft dieses einfache Gadget: Die Kunststoffschuhe kann man einfach übers normale Schuhwerk ziehen und Pfützen oder Schlamm anschließend einfach ignorieren.

LED Armbänder

Nasharia

LED Armbänder bei Amazon ansehen

Passt auch prima zur LED-Brille: Mit diesen Armbändern bringen wir Licht und coole Neonfarben in die nächtlichen Aftershowpartys – oder auch direkt vor die Bühne. Die praktischen Armbänder lassen sich flexibel an Armen, Handgelenken oder den Füßen befestigen und eignet sich auch nach dem Festivalbesuch dazu, etwa auf dem Fahrrad im Dunkeln besser gesehen zu werden. Verschiedene Farben stehen zur Auswahl.

Campingstuhl mit Kühlfach

Amazon

Campingstuhl mit Kühlfach bei Amazon ansehen

Wenn man den ganzen Tag abrockt, wird Hinsetzen schnell zur Wohltat. Festival-Kenner haben deswegen gerne einen dieser praktischen Campingstühle dabei: Die lassen sich zusammengeklappt leicht transportieren, sind dank Rückenlehne besonders bequem und haben ein praktisches Kühlfach für Kaltgetränke. Eine Tragetasche wird mitgeliefert, so bekommt man den Stuhl bequem an den Zeltplatz.

Erste-Hilfe-Set

General Medi

Erste Hilfe Set bei Amazon ansehen

Besser eines haben und keines brauchen als andersherum: Besonders bei wilden und oft übervollen Veranstaltungen wie Festivals sollte man immer ein Erste-Hilfe-Set dabei haben. Das kompakte Täschchen hat 92 Utensilien an Bord, ist nach ISO zugelassen und federleicht. Darin finden Sie unter anderem eine Notfalldecke, Pflaster, sterile Mullkissen, Verbände, Kochsalzlösung und eine Schere. Auch eine Erste-Hilfe-Anleitung liegt dem Päckchen bei.

Faltbare Wassersäcke

Tuofang

Faltbare Wassersäcke bei Amazon ansehen

Auf jedem Outdoor-Festival finden Sie Wasserstellen. Um das kostbare Nass aber bis zum Zeltplatz zu schaffen, steht normalerweise keine Hilfe bereit. Mit diesen faltbaren und sehr leichten Wassersäcken nehmen Sie sich die Assistenz einfach von zu Hause mit: Einmal fünf und zweimal zehn Liter fassen die Behälter. Damit sorgen Sie schnell und unkompliziert für einen ausreichenden Vorrat zum Trinken, Waschen oder um Freunde damit zu begießen.

Einkaufstrolley

Relaxdays

Einkaufstrolley bei Amazon ansehen

Bis man seinen ganzen Krempel bis ans Zelt geschleppt hat, vergießt man gerade im Sommer manchen Schweißtropfen. Wieso sich die Arbeit also nicht etwas erleichtern: Mit dem Einkaufstrolley kann man schwere Dinge wie Getränke einfach hinter sich her ziehen, auf seien zwei Rollen folgt der Wagen auch auf unebenem Gelände zuverlässig. Anschließend kann man ihn kompakt zusammenklappen und nach dem Konzert-Marathon nutzen, um seinen Müll wieder mitzunehmen.

Eastpak Gürteltasche

Eastpak

Eastpak Gürteltasche bei Amazon ansehen

In dieser Gürteltasche bringen Sie Wertgegenstände wie Geldbeutel, Schlüssel oder das Smartphone sicher und bequem unter. Trägt man die Tasche vor dem Bauch, haben Diebe schlechte Karten, gleichzeitig sind alle Gegenstände darin schnell zu erreichen. Man kann die Tasche auch quer über Brust und Schulter tragen, sie ist besonders robust gebaut und lässt sich flexibel justieren.

Tipp: Technik mieten statt kaufen

Gerade fürs Festival bietet es sich an, Technik und coole Gadgets einfach zu mieten, statt teuer zu kaufen. Kräftige Bluetooth-Lautsprecher, moderne Kameras oder pfeilschnelle Drohnen können Sie bei Technik-Verleihern wie beispielsweise Grover bequem und günstig ausleihen – und nach der Nutzung einfach wieder zurückschicken. Flexible Leih-Fristen, Geräteversicherungen und eine riesige Auswahl machen das Mieten von Gadgets zur echten Alternative gegenüber dem Kaufen.