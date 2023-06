Amazon Prime Video: Filme leihen für 99 Cent

Amazon Prime Video bietet an diesem Wochenende wieder unterschiedlichste Filme zum Sparpreis von nur 99 Cent zum Leihen an. Die insgesamt 47 Titel decken unterschiedlichste Genres ab – von Horror über Dramen bis hin zum Familienstreifen. Die Aktion läuft noch bis Sonntag, den 21. Mai 2023.

Filme für 99 Cent bei Amazon Prime Video leihen

Horror-Kost für hartgesottene Splatter-Fans

In der 99-Cent-Bibliothek von Amazon Prime Video kommen an diesem Wochenende unter anderem Horror-Fans auf ihre Kosten. Zum Sparpreis steht etwa “Terrifier 2“ zum Leihen bereit, der als einer der brutalsten Filme des letzten Jahres gehandelt wird. Ähnlich wie in der “Halloween“-Reihe metzelt sich hier ein maskierter Mörder (in Form eines Killer-Clowns) an Halloween durch die Teenager-Population einer US-Kleinstadt.

“Terrifier 2“ für 99 Cent bei Amazon Prime Video

Blutig geht es auch im südkoreanischen Horror-Actionfilm “Project Wolf Hunting“ zu. Im Film sollen Schwerverbrecher auf einem alten Frachtschiff nach Südkorea ausgeliefert werden. Auf der Fahrt geht einiges schief und die Gefangenen beginnen eine Gewaltorgie, in der literweise Blut fließt.

“Project Wolf Hunting“ für 99 Cent bei Amazon Prime Video

“Blade Runner“-Fortsetzung mit Kult-Potenzial

Sci-Fi-Fans kommen in der aktuellen Aktion mit “Blade Runner 2049“ auf ihre Kosten. In der Fortsetzung des Sci-Fi Klassikers von Ridley Scott, macht sich Replikanten-Jäger und LAPD-Officer K auf die Suche nach seinem verschollenen Vorgänger Rick Deckard. Im fast drei Stunden langen Meisterwerk von Denis Villeneuve gibt es auch ein Wiedersehen mit Harrison Ford.

„Blade Runner 2049“ für 99 Cent bei Amazon Prime Video

Märchenkost von Dreamworks

Wer nach niedlicher Familienunterhaltung sucht, wird beim Dreamworks-Animationsfilm “Der gestiefelte Kater 2: Der letzt Wunsch“ fündig. Nach unzähligen riskanten Reisen und achtlosen Abenteuern muss der gestiefelte Kater entsetzt feststellen, dass seine Leidenschaft für Gefahren letztlich ihren Preis hatte – in seiner Abenteuerlust hat er bereits acht seiner neun Leben verbraucht.

“Der gestiefelte Kater 2“ für 99 Cent bei Amazon Prime Video

Weinstein-Skandal von Maria Schrader

Spannende Drama-Kost gibt es in der aktuellen Aktion mit “She Said“ von Maria Schrader. Der Film basiert auf der bahnbrechenden Reportage der New York Times und erzählt vom riskanten Weg der Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die das große Schweigen über sexuelle Übergriffe in Hollywood brechen.

“She Said“ für 99 Cent bei Amazon Prime Video

Die komplette Übersicht mit allen Aktionsfilmen finden Sie an dieser Stelle.

Wichtig: Zum Aktionspreis von 99 Cent stehen nur die SD-Versionen der Filme bereit. Für die HD-Fassungen müssen Amazon-Kunden tiefer in die Tasche greifen. Nach dem Klick auf „Ausleihen“ haben Prime-Mitglieder 30 Tage Zeit, um das Video zu starten und 48 Stunden um es zu Ende anzuschauen. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Abo-Service bei Amazon als Probemitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen.