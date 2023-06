Whatsapp-Bug: Kontakte verschwinden – so lösen Sie das Problem

Derzeit mehren sich Beschwerden von Nutzern über verschwundene Kontakte auf ihrem Smartphone. Konkret betroffen sind zumindest Besitzer eines Google Pixel oder Samsung-Smartphones. Doch auch Smartphones anderer Hersteller tauchen in den Beschwerden auf. Der Grund dafür liegt offenbar an einem Fehler innerhalb von Android. Google hat den Bug bereits eingestanden, er betreffe die Google-Kontakte, was wiederum dazu führt, dass bestimmte Telefonnummern auch nicht mehr für andere Apps oder Web-Anwendungen zur Verfügung stehen.

Funktionierender Workaround

Laut Google soll es beim “Data Access Issue” zwar nicht zu einer direkten Löschung von Kontakten kommen. Ärgerlich ist das Problem aber dennoch, gerade wenn sich dadurch ein Freund oder Bekannter in der jeweils genutzten Messenger-App nicht mehr erreichen lässt. Google hat mit einem Update reagiert, welches den Fehler beheben soll. Dieses dürfte aber nicht alle Anwender sofort erreichen. Daher bietet sich der folgende Workaround an, falls Kontakte auf einmal auf dem Smartphone nicht mehr angezeigt werden.

Händische Synchronisierung

Nutzer können in diesen Fällen ihre Kontakte auf ihrem Android-Gerät über Google Contacts Sync händisch synchronisieren. Dazu findet sich in den Einstellungen unter “Google“ und “Einstellungen für Google-Apps“ die Funktion “Google Kontakte synchronisieren“. Neben dem hier aufgeführten Punkt “Synchronisierungsstatus“ findet sich ein Pfeil, der die Synchronisierung von Hand anstößt. Dies sollte dazu führen, dass die betreffenden Kontakte wieder auftauchen. Tauchen in der Kontakte-App von Android hingegen gar keine Kontakte mehr auf, lassen sich diese über über die Webadresse contacts.google.com wieder herstellen.

Google Play-Dienste als Ursache?

Noch ist unklar, was genau das Problem mit fehlenden Kontakten unter Android verursacht hat. Offenbar haben die Google Play-Dienste eine Mitschuld. Diese hat Google erst kürzlich auf die Version 23.20+ aktualisiert. Gut möglich, dass sich hierbei ein Fehler eingeschlichen hat.