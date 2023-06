Auf einen Blick Unsere Wertung Pro HMB 3.0 und dynamisches SLC-Caching

Gute TBW Kontra Noch kein 4-TB-Modell

Fehlende Hardware-Verschlüsselung

kein Kühlkörper Fazit Die Lexar NM790 ist dank PCIe-4.0-Anbindung flott unterwegs: Der günstige SSD-Allrounder zeigt eine hervorragende Leistung und zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Energieeinsparung sowie eine gute Wärmekontrolle aus. Das Einzige, was noch fehlt: Eine Hardware-Verschlüsselung und ein 4-TB-Modell.

Preis beim Test

PCIe-5.0-SSDs bieten die höchste Leistung, sind aber noch vergleichsweise kostspielig. Den aktuell besten Deal aus Preis und Leistung bieten PCIe-4.0-SSDs wie die Lexar NM790. Das alles sind gute Nachrichten für Konsumenten. Aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in ein 4.0-SSD zu investieren?

Design und Aufbau

Einfaches Design

Keine Kühlkörperoption

Wir haben bereits über das Design von NVMe-Laufwerken gesprochen und darüber, dass der M.2-Formfaktor 2280 die geringen Unterschiede, die es zuvor gab, fast vollständig eliminiert hat. Daher sollte es niemanden überraschen, dass das NM790 ein einfaches Design besitzt. Die NAND-Module und der Controller befinden sich auf der Oberseite, die nur von einem dünnen Aufkleber bedeckt ist.

Die Unterseite weist keinerlei sichtbare Komponenten auf. Das deutet darauf hin, dass die NM790 so einfach wie möglich gebaut und äußerst zuverlässig ist.

Lexar

Ohne Kühlkörper passt dieses Design problemlos in einen Laptop, PC oder eine Playstation 5. Bei der Nutzung in der Konsole müssen Sie allerdings den Rat von Sony ignorieren, sich an SSDs mit Kühlkörper zu halten.

Dies ist ein Laufwerk, bei dem Sie dieses Risiko in Kauf nehmen können: Wie wir später noch erläutern, ist der Stromverbrauch bei diesem Laufwerks deutlich geringer als der einiger anderer Gen-4 SSDs. Daher erzeugt das Lexar-Modell nicht dieselbe Menge an Wärme.

Technik und Ausstattung

Maximale Speicherkapazität von 2 TB

Keine Hardware-Verschlüsselung

Lexar stellt nur drei Größen für die NM790 her und bietet sie in Modellen mit 512 GB, 1 TB und 2 TB an. Das Fehlen eines 4-TB-Laufwerks ist eine Enttäuschung. Wir hoffen, dass Lexar dieses und vielleicht ein 8-TB-Laufwerk in der Zukunft anbieten wird.

Um die maximale Leistung aus diesem Laufwerk herauszuholen, ist ein NVMe 2.0 M.2-Steckplatz (2280) erforderlich, der PCIe Gen 4 x4-Operationen unterstützt. Die SSD funktioniert auch in einem Gen 3-Steckplatz, aber Sie werden nicht die in unseren Tests ermittelten Leistungswerte erreichen.

Nutzer mit einem PCIe Gen 3-Steckplatz, haben wir Laufwerke empfohlen, die für diese Schnittstelle ausgelegt sind. Allerdings müssen wir diesen Ratschlag mit Produkten wie dem NM790 vielleicht überdenken. Da ein Gen 4-Laufwerk immer noch eine gute Leistung bringt, hat es ein besseres Potenzial, wenn Sie Ihr System aufrüsten. Die Preise der Gen 3-Laufwerke sind nämlich nicht wesentlich niedriger.

Lexar

Was dieses Laufwerk im Allgemeinen besser macht als ältere Designs, ist die Unterstützung von HMB 3.0 und Dynamic SLC Caching. Die SSD kann hohe Leistungsniveaus erreichen und aufrechterhalten, indem es den Arbeitsspeicher des Hostsystems und die Fähigkeit zur dynamischen Umwandlung von NAND in Cache-Speicher nutzt.

Wer reichlich RAM und viel freien Speicherplatz auf dem Laufwerk hat, kann Schreibgeschwindigkeiten für große Dateien aufrechterhalten, ohne dass der Benutzer die zugrunde liegende Geschwindigkeit des MLC-NAND auf dem Laufwerk erkennen kann. Ein zusätzlicher Bonus für den Festplattenhersteller besteht darin, dass er dadurch auf extra DRAM für die Zwischenspeicherung verzichten kann, der ebenfalls zusätzlichen Strom verbraucht.

Das NM790 zeigt, wie weit sich das Moduldesign in den letzten Jahren entwickelt hat.

Lexar spricht nicht über den Controller dieses Laufwerks. Allerdings deuten einige andere Indikatoren wie der Stromverbrauch darauf hin, dass es sich nicht um einen Phison E18 oder ein Derivat dieses Designs handelt, sondern um eine Eigenentwicklung.

Als wir zum ersten Mal mit den Gen 4-SSDs in Berührung kamen, war die Leistung, die sie boten, beeindruckend, aber der Stromverbrauch und damit auch die Wärmeentwicklung waren oft ein Problem.

Das NM790 zeigt, wie weit sich das Moduldesign in den letzten Jahren entwickelt hat, denn Sie verbraucht mit 3,5 Watt fast nur die Hälfte des vorherigen NM800PRO-Designs von Lexar mit einem Overhead von 6 Watt. Zum Vergleich: Das Samsung 990 Pro 2 TB benötigt bis zu 5,8 Watt, das Kioxia Exceria Pro bis zu 8,9 Watt und das Kingston KC3000 2 TB beunruhigende 9,9 Watt.

Während die Höhe der Spannung in all diesen SSDs nichts ist, worüber sich Benutzer mit einem netzgebundenen Desktop-System Sorgen machen müssten, könnte das NM790 für Laptop eine perfekte Wahl sein. Oder sie wäre es, wenn sie eine Funktion hätte, die Lexar weggelassen hat.

Mark Pickavance

Soweit wir wissen, unterstützt dieses Laufwerk keine Hardware-Verschlüsselung. Obwohl es möglich ist, den Inhalt des NM790 per Software wie Bitlocker zu verschlüsseln, ist die Hardwareverschlüsselung die bevorzugte Methode für diejenigen, die ein Höchstmaß an Sicherheit wünschen.

Die Sicherheit ist einer der wenigen Bereiche, in denen das NM790 möglicherweise nicht für ein bestimmtes Einsatzszenarien geeignet ist.

Leistung

Bis zu 7.400 MB/s beim sequenziellen Lesen

Bis zu 6.500 MB/s beim sequenziellen Schreiben

Hohe Langlebigkeit

Wie bei vielen NVMe-Designs geben die Hersteller leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten für die verschiedenen Kapazitäten an. Das 512-GB-Modell ist nur für sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von 7.200 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4.400 MB/s ausgelegt. Die 1-TB- und 2-TB-Laufwerke bieten beide die gleichen sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von 7.400 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von 6.500 MB/s.

Aus diesem Grund und wegen des relativ niedrigen Preises der 1-TB-Festplatte würden wir die 512-GB-Option vermeiden.

Alle unsere Tests wurden mit dem 2-TB-Laufwerk durchgeführt, und es wurde seinem Ruf als sehr modernes und effektives NVMe-Design gerecht.

Die TBW dieser SSDs skaliert mit der Kapazität und bietet 500 TB bei dem 512-GB-Laufwerk, 1.000 TB bei dem 1-TB-Laufwerk und 1.500 TB bei dem 2-TB-Laufwerk. Ich bin mir nicht sicher, warum das 2TB-Laufwerk nicht für 2.000 TB TBW ausgelegt ist, aber 1.500 TB ist eine anständige Lebensdauer. Um das in die richtige Perspektive zu rücken: Selbst wenn Sie jeden Tag 1 TB schreiben, sollte das 2-TB-Laufwerk fünf Jahre oder länger halten, bevor der NAND erschöpft ist.

Mit dem 2-TB-Laufwerk als Beispiel hat die NM790 eine bessere TBW als die Samsung 990 Pro, fast doppelt so viel wie die Kioxia Exceria Pro und nur 100 TB weniger als die Kingston KC3000.

In Bezug auf die Leistung ist es am besten, dieses Laufwerk im Kontext von Budget-Laufwerken wie dem Crucial P5 Plus und dem WD Black SN770 zu betrachten, da sie in etwa das Gleiche kostet. In einigen Benchmarks schneidet die NM790 jedoch wesentlich besser ab als Premium-Markenprodukte, vor allem in “echten” Tests.

Mit CrystalDiskMark 8.04 ist das NM790 bei sequenziellen Lese- und Schreibvorgängen sehr wettbewerbsfähig, bei zufälligen Lesevorgängen gut, aber bei zufälligen Schreibvorgängen liegt sie am Ende des Testfeldes. Mit dem Real-World-Profil liefert die NM790 eine der besten sequenziellen Leseleistungen, die wir je gesehen haben, und die Schreibleistung ist akzeptabel.

Mit dem ATTO Disk Benchmark liegen die Lesegeschwindigkeiten am oberen Ende der Skala, und die Schreibgeschwindigkeit ist nur geringfügig niedriger als bei den Premium-Produkten. Im PCMark10 Quick Storage Benchmark ist die Samsung 990 Pro aus vielen Gründen beliebt, aber die NM790 schneidet besser ab als die Seagate FireCuda 530.

Wenn man bedenkt, dass es viele PCIe-4.0-SSDs gibt, die die NM790 übertrifft, ist das Lexar-Modell sehr günstig.

Unser letztes Diagramm zeigt den maximalen Stromverbrauch, was für Laptop-Benutzer, die auf Akkustrom angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung ist. Mit einem Spitzenverbrauch von nur 3,5 Watt gewinnt es diesen Test mit großem Abstand.

Preis und Verfügbarkeit

In Anbetracht der Tatsache, dass es viele Gen-4-Laufwerke gibt, die die NM790 übertrifft, könnte man einen höheren Preis erwarten. Allerdings ist dieses Laufwerk sehr günstig.

Zum Redaktionsschluss Mitte Juni 2023 kostet die 512-GB-Version bei Amazon knapp 53 Euro, das 1-TB-Modell liegt bei 69 Euro und die 2-TB-Version bei 125 Euro.

Mit diesen Preisen steht die Lexar NVMe in direktem Wettbewerb mit der Crucial P5 Plus, der WD Black SN770 und der Samsung 990 Pro.

Mark Pickavance

Die Lexar NVMe ist viel günstiger als die Samsung 990 Pro oder die Seagate FireCuda 530, auch wenn sie in einem Desktop-System fast die gleiche Leistung erbringt. Die WD Black SN770 ist günstiger, hat aber nur eine Lesegeschwindigkeit von 5.150 MB/s. Die Crucial P5 Pro ist preislich fast identisch mit der NM790, hat aber niedrigere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und eine geringere TBW.

Fazit

Das Design und der Preis der NM790 stellen Lexar in eine Reihe mit Samsung, Crucial, Seagate und Kingston, die leistungsstarke NVMe-SSDs mit hervorragenden Spezifikationen anbieten. Dieses Laufwerk ist vor allem wegen des geringeren Stromverbrauchs attraktiv für Laptop-Upgrades.

Es gibt nur zwei Enttäuschungen: Wir vermissen die Hardware-Verschlüsselung und ein 4-TB-Modell. Abgesehen von diesen beiden Punkten ist Lexar NM790 eine ausgezeichnete Wahl für eine schnelle und günstige SSD für Ihren PC oder Ihre PS5.