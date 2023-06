Für 499 Euro: Backforce stellt Gaming-Stuhl V Plus mit wesentlichen ergonomischen Verbesserungen vor

Der Backforce V konnte bei uns im Test überzeugen: “In seinem Preisbereich ist der Backforce V in Anbetracht seines Funktionsumfanges bei den Gaming-Stühlen konkurrenzlos.” Jetzt bietet Backforce das V-Modell auch in einer Plus-Version an. Zusätzlich zu allen Funktionen des Backforce V bietet das Plus-Modell:

5D statt 2D Armlehnen, abklappbar und mit Stoffbezug gepolstert

Horizontal und vertikal einstellbare Lordosenstütze

Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung

Sitz mit zwei Zonen in verschiedenen Härtegraden

hochwertige und verstellbare Synchronmechanik

Gamer-Pulse LED in der Rückenlehne

für alle Böden geeignete 65-mm-Rollen

Das umfangreiche Ergonomie-Update für den Backforce V Plus bekommen Sie zu einem wirklich günstigen Aufpreis von lediglich 100 Euro.

Backforce V Plus direkt beim Hersteller anschauen

Backforce bietet den V Plus in den Grundfarben Rot, Grün, Blau, Lila und Schwarz an – hinzukommen Sondereditionen, etwa im “Eintracht Spandau”-Design. Die Bezüge bestehen aus recyceltem PET-Stoff und sind Oeko-Tex 100 sowie GRS zertifiziert. Wie gehabt setzt der Hersteller auf Formholz zur Stabilisierung, wobei die Rückenlehne der natürlichen S-Form der Wirbelsäule nachempfunden ist.

Lese-Tipp: Die besten Gaming-Stühle im Test

Getestet hat Backforce den V Plus mit einem Körpergewicht von 40 bis 130 Kilogram, die empfohlene Körpergröße gibt der Hersteller mit 151 bis 192 Zentimetern an. Weiterhin gewährt Backforce auch auf den V Plus 10 Jahre Herstellergarantie. Ebenfalls erwähnenswert: Die Produktion findet in Deutschland statt, davon konnten wir uns bei einem Werksbesuch selbst überzeugen:

Einschätzung: Schon dem Vorgänger Backforce V attestierten wir im Test ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Davon dürfen Sie auch beim Backforce V Plus ausgehen, liefert der Gaming-Stuhl doch zu einem Aufpreis von lediglich 100 Euro ein vollumfassendes Ergonomie-Paket. Wie der V Plus bei uns im Test tatsächlich abschneidet, erfahren Sie, sobald uns das Testmuster des Herstellers erreicht.