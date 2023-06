Microsoft gibt auf und streicht unbeliebte Windows-11-Funktion

In einem Blog-Beitrag zur Windows-Insider-Version Windows 11 Build 23481 teilen die Entwickler mit, dass “Chat” in Windows 11 künftig den Namen “Microsoft Teams – Free” tragen wird. Standardmäßig werde die App “Microsoft Teams – Free” zwar weiterhin an der Taskleiste angepinnt, aber der Nutzer kann sie künftig einfach wie jede andere App in der Taskleiste entfernen. Das ist aktuell mit der “Chat”-App nicht so, denn sie verhält sich nicht wie andere Apps auf der Taskleiste. Für die “Chat”-App gibt es nur einen Schalter in den Taskleisteneinstellungen (erreichbar etwa über Rechtsklick auf die Taskleiste), über den die App ausgeblendet werden kann.

“Bleiben Sie gespannt auf weitere Neuerungen, denn wir werden Microsoft Teams – Free mit weiteren Funktionen und Verbesserungen ausstatten”, heißt es seitens der Entwickler.

Weiteres Windows-Chat-Tool scheitert

Die Integration einer Chat-Funktion in Windows 11 hatte Microsoft beim Start des Windows-10-Nachfolger vor zwei Jahren als eine wichtige Neuerung angepriesen. Dahinter verbirgt sich eigentlich Microsoft Teams. Die Hoffnung von Microsoft: Die Nutzer sollen möglichst mit der fest in der Taskleiste integrierten Chat-Funktion mit Freunden und Bekannten chatten. Gerade während der Pandemie-Zeit stieg die Zahl der Nutzer von Teams und ähnlichen Tools massiv. Diesen Versuch, mehr private Windows-Nutzer auf die Teams-Plattform zu bringen, gibt Microsoft nun auf.

Letztlich ist damit ein weiterer Versuch von Microsoft gescheitert, den Windows-Nutzern ein Kommunikationstool “aufzudrängen”. Im Gegensatz zur erfolgreichen Apple-App iMessage musste Microsoft bereits in der Vergangenheit diverse Niederlagen in diesem Bereich hinnehmen. Etwa unter Windows XP mit dem “MSN Messenger”, der später dann auch “Windows Live Messenger” hieß.