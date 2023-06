Microsoft bestätigt: keine Spiele mehr für die Xbox One

Das Ende einer Ära ist eingeleitet: Microsoft hat in Person von Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, erklärt, dass künftige Spiele nicht mehr für die Xbox One veröffentlicht werden. Stattdessen wird nur noch die “Generation 9” unterstützt, also die Xbox Series X und Series S. Booty erklärte dies in einem Interview mit Axios.

Das heißt aber nicht, dass überhaupt keine Spiele mehr für die Xbox One auf den Markt kommen werden. Das Statement bezieht sich auf alle von Microsoft und dessen Entwicklerstudios produzierte Spielen. Ein prominentes Beispiel ist das Weltraum-Rollenspiel Starfield, das zu den größten Spielelaunches des Jahres gehört und nicht auf der Xbox One erscheinen wird. Sie können lediglich den Cloud-Dienst Xbox Cloud Gaming nutzen, um das Spiel auf Ihre alte Konsole zu streamen.

Microsoft Xbox Series X 1TB

Entwicklerstudios, die nicht zu Microsoft gehören, können (und werden) weiterhin Spiele für die Xbox One veröffentlichen. Gerade kleinere Studios können es sich gar nicht leisten, auf die zusätzliche Reichweite und die Umsätze der Last-Gen-Konsolen zu verzichten. Außerdem hat Microsoft erklärt, auch weiterhin Spiele wie Minecraft auf der Xbox One zu unterstützen und mit Updates zu versorgen.

Lesetipp: Xbox Series X/S: Die 8 besten Tipps, die Sie unbedingt kennen sollten