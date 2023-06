Windows 10/11 hat versteckte Notfall-Neustart-Funktion – so aktivieren Sie diese

Alaaarm!!! Nichts geht mehr unter Windows 10 / 11? Eine Anwendung hängt oder der PC reagiert nicht mehr? Die meisten Nutzer dürften dann zur Tastenkombination Strg + Alt + Entf, gerne auch “Klammergriff” oder “Affengriff”, greifen. Seit DOS-Urzeiten und später auch in Windows kann damit versucht werden, einen hängengebliebenen Rechner wiederzubeleben.

Viele Nutzer verwenden diese Tastenkombination auch, um den Taskmanager aufzurufen, obwohl Strg + Alt + Esc hier viel schneller zum Ziel führen. Was aber vielen Nutzern nicht so bekannt sein dürfte ist, dass Microsoft im “Strg + Alt + Entf”-Bildschirm auch noch eine Notfall-Neustart-Funktion integriert hat. Auch ich persönlich kannte diese Funktion in Windows noch nicht und bin erst durch diesen Artikel von Betanews darauf aufmerksam geworden.

So aktivieren Sie die versteckte Notfall-Neustart-Funktion

Um zur versteckten Notfall-Neustart-Funktion zu gelangen, drücken Sie zunächst auf der Tastatur Strg + Alt + Entf. Es erscheinen nun in einem Vollbildschirm die üblichen Funktionen wie “Sperren”, “Benutzer wechseln”, “Abmelden” und “Task-Manager”.

Für den Notfall-Neustart klicken Sie mit gedrückgehaltener Strg-Taste auf den Power-Button Foundry

Unten rechts befindet sich neben Buttons für die Netzwerkeinstellungen und Funktionen zur Barrierefreiheit ein Button zum Ausschalten oder Neustarten des Rechners. Über diesen gelangen Sie an die versteckte Funktion:

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf diesen Power-Button. Jetzt wird folgender Hinweis von Windows im Vollbildschirmmodus angezeigt:

“Sofortiger Neustart (für Notfälle): Klicken Sie auf OK, um sofort neu zu starten. Alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren.”

Plus dem dramatisch klingenden Hinweis

“Verwenden Sie dies nur als letzten Ausweg” (in englischsprachigen Windows-Version ist von “Emergency restart” die Rede)

Das Ganze sieht in der Praxis dann so aus:

Klingt dramatisch: “Verwenden Sie dies nur als letzten Ausweg” Foundry

Klicken Sie jetzt auf den “OK”-Button, dann passiert das zu erwartende: Der Rechner wird sofort ohne jegliche weitere Nachfrage neu gestartet.

Offenbar haben die Windows-Entwickler diese Methode als zusätzliche Möglichkeit in Windows integriert, um den Rechner einem Warmstart zu unterziehen. Je nach dem Grund dafür, warum Windows gerade Probleme hat, könnten die anderen Möglichkeiten für einen Windows-Warmstart nicht funktionieren. Ehe man dann zum letzten Mittel eines Kaltstarts greift (also etwa, in dem Sie den physischen Ein/Aus-Knopf am PC oder Laptop gedrückt halten oder das Gerät kurz vom Strom trennen), könnte der “Sofortige Neustart (für Notfälle)” einen Ausweg bieten.

Zahl der Neustart-Methoden von Windows 10/11 wächst

Ich konnte bisher nicht entdecken, wo Microsoft diese Funktion dokumentiert hat. Interessant ist, dass die Anzahl der Möglichkeiten, um Windows einen Neustart zu unterziehen, mit “Sofortiger Neustart (für Notfälle)” um eine weitere Variante wächst. Und das sind die gängigsten Neustart-Methoden:

Methode 1: Start-Button klicken und dann auf Power-Button klicken

Methode 2: “Strg + Alt + Entf” drücken und dann unten rechts auf Power-Button klicken

Methode 3: Auf dem Windows-Desktop die Kombination Alt + F4 drücken und dann im Drop-Down-Menü den Eintrag “Neu starten” auswählen

Methode 4: Die Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten aufrufen und dann dort



-shutdown -r -t 00

eingeben und Enter drücken.

Methode 5: Die Windows-Powershell aufrufen und “Restart-Computer” eingeben und Enter drücken.

Methode 6: Die hier in diesem Artikel beschriebene versteckte Methode nutzen …