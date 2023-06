Whatsapp stellt Support für diese Android-Versionen ein

Whatsapp-Nutzer mit einem älteren Android-Smartphone müssen aufpassen. Whatsapp stellt am 24. Oktober 2023 den Support für Android 4.1 bis Android 4.4.4 ein. Ab diesem Stichtag müssen Whatsapp-Nutzer mindestens Android 5.0 nutzen.

So prüfen Sie Ihre Android-Version

Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf “Über das Smartphone -> Android-Version”. Gegebenenfalls kann der genaue Weg zur Anzeige der Android-Version variieren, doch in jedem Fall finden Sie diese wichtige Information in den Einstellungen Ihres Android-Gerätes.

Sollten Sie tatsächlich feststellen, dass Sie noch Android 4.1 nutzen, dann können Sie nichts mehr tun. Google stellt dafür keine Updates mehr bereit und ein Update auf die neueste Android-Version 13 dürfte die Hardware Ihres Androiden nicht unterstützen. Sie sollten dann also den Kauf eines neuen Smartphones in Erwägung ziehen.

Kaum jemand dürfte betroffen sein

Tatsächlich dürfte die Einstellung des Whatsapp-Supports für Android 4.1 fast niemanden betreffen. Denn bereits das deutlich jüngere Android 6 nutzten im Mai 2023 gerade noch 1,69 Prozent der Android-Nutzer. Von Android 5 oder Android 4.1 ist in dieser Auswertung von Statista gar nicht mehr die Rede.

Android 5 ist uralt und unsicher

Android 5 Lollipop erschien am 3. November 2014. Somit unterstützt Whatsapp also auch nach dem 24.10.2023 ein wirklich sehr altes Android-Betriebssystem, für das Google längst keine Sicherheits-Updates mehr zur Verfügung stellt. Die Verwendung von Android 5 ist also gefährlich und sollte unterbleiben. Trotzdem hält Whatsapp diesem und anderen Android-Veteranen die Treue.

Die aktuelle Android-Version ist Android 13. Alles zu Android 13 erfahren Sie hier: Diese neuen Features bringt Android 13.

Noch in diesem Jahr wird Google Android 14 veröffentlichen. Alles, was dazu bekannt ist, lesen Sie in diesen beiden Artikeln:

Android 14 Release: Wann erscheint das nächste große Update?

Android 14: Diese Samsung-Handys erhalten das Update

Für das iPhone ändert sich nichts

Für das iPhone ändern sich die Systemvoraussetzungen für Whatsapp nicht: Wie gehabt ist iOS 12 Voraussetzung für den Messenger. Das gilt bereits seit Oktober 2022. Damals stellte Whatsapp die Unterstützung für iOS 10 und 11 ein.

Überblick: Diese OS unterstützt Whatsapp ab dem 24.10.2023