Mercedes-Benz integriert ChatGPT in seine Autos

Mercedes-Benz integriert ChatGPT in seine Fahrzeuge. Der schwäbische Automobil-Hersteller teilte jetzt mit, dass er das bekannte ChatGPT über den Azure-OpenAI-Service von Microsoft für US-Kundinnen und ‑Kunden in Mercedes-Benz-Fahrzeuge mit dem Infotainmentsystem MBUX integrieren wolle.

ChatGPT soll die bereits vorhandene Sprachsteuerung von MBUX aber nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die Fahrer eines Mercedes-Benz werden also in Zukunft die Wahl zwischen der von Mercedes-Benz entwickelten Sprachsteuerung des Haus-eigenen Infotainmentsystems MBUX (diese starten Sie mit dem Weckruf „Hey Mercedes“) und ChatGPT haben.

In diesen Fahrzeugen steht ChatGPT zur Verfügung

Am 16. Juni 2023 startet eine Betaphase für Kundinnen und Kunden in den USA, deren Modellreihen mit dem Infotainmentsystem MBUX ausgestattet sind. Das sind laut Mercedes-Benz mehr als 900.000 Fahrzeuge, und zwar alle Fahrzeuge mit MBUX der Baureihen A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 und Z 296. In Deutschland gibt es kein entsprechendes Beta-Programm, der Test mit ChatGPT bleibt also auf die USA beschränkt.

Die Teilnahme am Betaprogramm ist optional. Interessierte werden über die Mercedes-me-App oder direkt aus dem Fahrzeug heraus über die Verwendung instruiert. Um teilzunehmen, sagt der US-Kunde dem Fahrzeug: „Hey Mercedes, I want to join the beta programme.“ Die Einführung in das Betaprogramm erfolgt Over-the-Air (OTA).

Zweck der Testphase

Mercedes-Benz möchte US-Kundinnen und Kunden mit dem voraussichtlich dreimonatigen Betaprogramm ermöglichen, als Early Adopter die neuesten Technologien in ihren Fahrzeugen auszuprobieren. Im Gegenzug versprechen sich die Entwicklerinnen und Entwickler hilfreiche Erkenntnisse zu bestimmten Anfragen, um bei der Weiterentwicklung der Sprachsteuerung präzise Schwerpunkte setzen zu können. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Strategie zur Einführung von ChatGPT oder ähnlichen Lösungen in weiteren Märkten und Sprachen einfließen.

Anders als mit der Sprachsteuerung von MBUX sollen mit ChatGPT nicht nur konkrete natürliche Sprachbefehle zum Fahrzeug möglich sein, sondern auch Konversationen (ob es der Fahrsicherheit dient, wenn der Fahrer während der Fahrt mit einer künstlichen Intelligenz plaudert, sei einmal dahingestellt). Man kann ChatGPT also beispielsweise bitten, Interessantes zum Zielort zu erzählen, neue Rezeptideen vorzuschlagen (benötigt man das während der Fahrt?) oder Wissensfragen zu klären, wie Mercedes-Benz als Beispiele nennt. Das Fahrzeug gibt alle Informationen per Sprache wieder, daher könne sich der Blick der Fahrerin bzw. des Fahrers immer auf das Verkehrsgeschehen richten, wie Mercedes-Benz betont. Die Hände würden dabei am Lenkrad bleiben.

Mercedes-Benz integriert ChatGPT über Azure OpenAI Service und nutzt dabei die Möglichkeiten der Microsoft Cloud- und KI-Plattform. Mercedes-Benz habe zu jeder Zeit die Hoheit über die IT-Prozesse im Hintergrund. Die Spracheingaben der Testerinnen und Tester würden in der Mercedes-Benz Intelligent Cloud gespeichert, dort anonymisiert und dann analysiert.

Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG. Chief Technology Officer, Entwicklung & Einkauf:

Die Integration von ChatGPT gemeinsam mit Microsoft in unsere abgeschirmte Cloud-Umgebung ist ein echter Meilenstein auf unserem Weg, das Auto zum Mittelpunkt des digitalen Lebens zu machen. Unser Betaprogramm erweitert bestehende Hey Mercedes Funktionen wie die Navigationseingabe, die Wetterabfrage und andere um die Fähigkeiten von ChatGPT. Auf diese Weise wollen wir Gespräche mit natürlichen Dialogen und Folgefragen möglich machen. Dabei können sich unsere Kundinnen und Kunden jederzeit darauf verlassen, dass wir den bestmöglichen Schutz ihrer Daten sicherstellen. Alles steht unter dem großen Ziel: Die Beziehung zu Ihrem Mercedes neu definieren.

