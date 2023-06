Gewinnspiel: Wir verlosen exklusive Grafikkarte im Spider-Man-Design im Wert von 900 Euro

ZOTAC legt in Zusammenarbeit mit Sony Studios zum Kinostart des neuen Films “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Metascore: 86) eine Special-Edition für fünf Grafikkarten aus der 4060- und 4070-Baureihe auf. Die limitierten Grafikkarten aus der gleichnamigen Serie ZOTAC GAMING x “ SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse“ sind ab sofort erhältlich.

Die Spider-Man-Grafikkarten kommen in einer exklusiven Retail-Box und enthalten diverse Extras wie eine Backplate-Abdeckung mit Spider-Man-Motiv, diverse Sticker zum selbst anbringen, eine Tragetasche und bei der 4070 (Ti) noch zusätzlich eine von drei Plastikfiguren.

Außerdem liefert Zotac die Spiderman-Grafikkarten mit seinem OC-Tool „Firestorm“ im Spiderman-Theme aus. Wie auch bei allen anderen ZOTAC-Grafikkarten gibt’s ab Werk drei Jahre Herstellergarantie, die Sie nach einer Registrierung kostenlosen auf 5 Jahre erweitern können.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse bei Amazon

Die schnellste Spider-Man-Karte hat uns ZOTAC für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt: Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse verfügt über 7680 Cuda-Kerne und 12 GB GDDR6X-Videospeicher. Die GPU läuft mit einem Boost-Takt von 2670 MHz und eignet sich perfekt fürs WQHD-Gaming bei höchsten Details – inklusive Raytracing. Zum Gewinnspiel-Formular scrollen Sie bitte ans Ende dieses Beitrags.

Für 439 Euro: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse bei Caseking

Zu den weiteren Spider-Man-Grafikkarten gehören die ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle mit 5888 CUDA-Kernen, 12GB GDDR6X und einer Boost-Frequenz von 2535 MHz und die ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle mit einem Boost-Takt von 2490 MHz. Im Lieferumfang enthalten sind jeweils: Benutzerhandbuch, thematische magnetische Backplate, thematische Lüfter-Embleme, Sticker, Stoffbeutel und die ZTORM-Figur (Blind Box: 1 von 3 Motiven).

Für 439 Euro: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse bei Alternate

Aus der 4060-Serie am Start ist aktuell die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle mit 4352 Cuda-Kernen, 8 GB GDDR6-Videospeicher und einem Boost-Takt von 2550 MHz. Die Spider-Man-Serie komplettiert eine noch nicht veröffentlichte 4060-Variante, die am 29. Juni erhältlich sein soll.

