Motorola Edge 40 Pro im Test: Ein Flaggschiff-Handy für hohe Leistungsansprüche

Motorola hat vor ein paar Jahren seinen Ruf für Spitzen-Smartphones verloren, aber in den letzten Monaten ist das Unternehmen – jetzt im Besitz des chinesischen Computerriesen Lenovo – mit voller Wucht zurückgekehrt.

Das Motorola Edge 40 Pro setzt diesen Trend fort. Sowohl in Bezug auf Spezifikationen als auch Preis ist es näher am letztjährigen Edge 30 Ultra als am Pro-Vorgänger. Das Smartphone ist für 899 € ein echtes Spitzenmodell, das mit High-End-Geräten von Samsung, Apple und anderen Herstellern mithalten kann.

Dank eines superschnellen 165Hz-Bildschirms und des neuesten Qualcomm Snapdragon Chips könnte dies insbesondere für Gamer unterwegs eine besonders verlockende Option sein, die das Aussehen richtiger Gaming-Smartphones nicht mögen, aber nicht an den technischen Daten sparen möchten.

Design & Verarbeitung

Schlichtes, minimalistisches Design

Gorilla Glass Victus

IP68-Zertifizierung

Motorola hat in den letzten ein oder zwei Jahren eine klare, wenn auch einfache Designsprache entwickelt, und das Edge 40 Pro weicht nicht allzu weit davon ab.

Dominic Preston / Foundry

Das Smartphone ist in Schwarz oder Blau erhältlich und besteht aus einem schlanken Stück gebogenem Glas. Mit einer Dicke von 8,6 mm und einem Gewicht von 199 g ist es für seine Größe relativ schlank und leicht, obwohl es leichtere und kompaktere Spitzenmodelle gibt, wenn das Ihre Priorität sein sollte.

Mit einem kleinen ‘M’-Logo und einem kompakten Kameramodul auf der Rückseite hat es ein unauffälliges Design, ideal für diejenigen, die ihr Gerät nicht schick haben müssen oder eine hochwertigere Ästhetik bevorzugen.

Dominic Preston / Foundry

Das matte Glas fühlt sich glatt und satiniert an, und mit Gorilla Glass Victus sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite sollte es robust genug sein, um Stürze zu überstehen und Kratzer zu vermeiden. Es ist natürlich nicht immun – in meiner Woche mit dem Telefon habe ich bereits einen Kratzer entdeckt – und es kann ratsam sein, in einen Bildschirmschutz zu investieren, da ungewöhnlicherweise keiner im Lieferumfang enthalten ist (nur eine einfache transparente Schutzhülle ist dabei).

Motorola hat auch in eine IP68-Zertifizierung investiert, die bestätigt, dass das Smartphone sowohl vor Staub als auch vor Wasser geschützt sein sollte – ein weiterer praktischer Aspekt.

Bildschirm & Lautsprecher

Ungewöhnlich schnelle 165-Hz-Bildwiederholungsrate

6,67 Zoll quad-curved OLED-Display

Gedämpfte Farben

Der Bildschirm ist einer der Hauptvorteile des Edge 40 Pro und auf dem Papier sein herausragendes Merkmal, obwohl es in der Praxis für die meisten Benutzer keinen großen Unterschied machen dürfte.

Dominic Preston / Foundry

Mit Full HD+ hat es keine besonders hohe Auflösung, und die maximale Helligkeit von 500 nits ist nicht die hellste auf dem Markt. Dennoch bietet der 6,67 Zoll große quad-curved OLED-Bildschirm ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Das auffälligste Merkmal des Bildschirms ist seine ungewöhnlich schnelle Bildwiederholungsrate von 165 Hz. Dies bedeutet, dass Inhalte auf dem Bildschirm besonders flüssig dargestellt werden und Bewegungen reaktionsschneller wirken. Diese hohe Bildwiederholungsrate ist vor allem für Gamer interessant, die ein reibungsloses Spielerlebnis wünschen.

Die Farbdarstellung des Bildschirms ist eher gedämpft und natürlicher als bei einigen anderen AMOLED-Displays. Dies kann je nach persönlicher Vorliebe als positiv oder negativ angesehen werden. Die Schwarzwerte und Kontraste sind jedoch beeindruckend, was zu einer insgesamt angenehmen Betrachtungserfahrung führt.

Meine größere Frustration mit dem Bildschirm liegt wirklich auf der Software-Seite. Von Anfang an fand ich die Farben seltsam gedämpft und fade, und abgesehen vom “Natürlichen” Farbprofil gibt es nur eine aggressive “Sättigung”-Palette, die es in die andere Richtung übertreibt. Beide sehen nicht ganz richtig aus, und ich wünschte, Motorola würde mehr Optionen anbieten, um den Bildschirm an den eigenen Geschmack anzupassen.

Dominic Preston / Foundry

Um positiv abzuschließen, liebe ich das quad-curved Glass. Steilere Kurven links und rechts werden von einem subtileren Effekt oben und unten ergänzt. Insgesamt fühlt sich das Telefon glatt an, sieht großartig aus und ist immer bequem zu wischen und zu halten, ohne scharfe Kanten zu haben.

Abschließend eine kurze Anmerkung zum Audio: Das Telefon verfügt über Stereo-Lautsprecher, die durch Dolby Atmos unterstützt werden. Bei voller Lautstärke sind sie überraschend kräftig, wenn auch etwas dünn und blechern, und gehören zu den besseren Lautsprechern, die ich in letzter Zeit bei einem Smartphone getestet habe.

Spezifikationen und Leistung

Spitzen-Chip Snapdragon 8 Gen 2

12 GB RAM und viel Speicherplatz

Motorola hat das Edge 40 Pro mit dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm ausgestattet. Das ist momentan der leistungsstärkste Chip, den man in einem Android-Handy bekommen kann. Man kann also sagen, dass das Gerät ziemlich viel Leistung bietet.

Dazu gibt es großzügige 12 GB RAM und in meinem Testgerät 256 GB Speicherplatz, obwohl es in einigen Märkten stattdessen mit 512 GB ausgeliefert wird.

Die Benchmark-Ergebnisse spiegeln die Qualität wider. Im CPU-lastigen Geekbench 5 Test schneidet das Smartphone gut ab, obwohl es seltsamerweise etwas hinter anderen Handys mit dem Snapdragon 8 Gen 2 wie dem OnePlus 11 und dem Samsung Galaxy S23 zurückbleibt (das allerdings von einigen exklusiven Übertaktungsmöglichkeiten profitiert).

Bei den grafikbasierten GFXBench-Tests hingegen schmilzt dieser Unterschied dahin, und tatsächlich übertrifft das Edge 40 Pro seine Konkurrenten in seiner Fähigkeit, superhohe Bildraten in weniger anspruchsvollen Tests zu liefern – der Vorteil des 165-Hz-Bildschirms.

Dominic Preston / Foundry

Abgesehen von den Kernspezifikationen kann man 5G-Unterstützung, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E erwarten, wobei bereits Unterstützung für den kommenden Wi-Fi-7-Standard integriert ist. NFC ist ebenfalls für kontaktlose Zahlungen enthalten, allerdings ist anzumerken, dass ich die NFC-Erkennung etwas unzuverlässig finde und es bei mir einmal komplett nicht funktioniert hat.

Die biometrischen Merkmale umfassen einen ziemlich flotten Fingerabdrucksensor, der direkt in den Bildschirm integriert ist, sowie die Möglichkeit zur Gesichtserkennung mit der regulären Selfie-Kamera.

Kameras & Video

Dreifachkamera auf der Rückseite

2-facher Telezoom, aber kein großer Zoom

Super hochauflösende 60-Megapixel-Selfie-Kamera

Das Edge 40 Pro hat eine starke, aber nicht marktführende Kameraausstattung.

Beginnen wir auf der Rückseite. Hier finden Sie drei Kameras: eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera, beide mit 50 Megapixel, sowie eine Telekamera mit 12 Megapixel.

Dominic Preston / Foundry

Die Hauptkamera ist die einzige der drei, die über optische Bildstabilisierung (OIS) verfügt, und obwohl sie die gleiche Auflösung hat, verwendet sie einen anderen Sensor als das Ultraweitwinkelobjektiv – allerdings hat Motorola beide nicht namentlich genannt.

Die Ergebnisse sind im Allgemeinen beeindruckend, mit scharfen Details und lebendigen Farben, wenn auch vielleicht etwas übertrieben gesättigt. Bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Ergebnisse nicht schlecht, aber in dieser Preisklasse kann man definitiv bessere Ergebnisse mit einem Google-, Samsung- oder Apple-Gerät erzielen.

Das Ultraweitwinkelobjektiv bietet eine sehr geringe Qualitätseinbuße, aber nicht viel. Die Farben sind angenehm ähnlich wie bei der Hauptkamera abgestimmt, und bei gutem Licht sind die Objektive fast identisch – nur in den Details und dunklen Bereichen hinkt das Ultraweitwinkelobjektiv etwas hinterher. Dieses Objektiv dient auch als Makro-Kamera und liefert solide, wenn auch nicht außergewöhnliche Ergebnisse.

Dann gibt es noch die Telekamera. Mit 12 Megapixel hat sie eine viel geringere Auflösung als die anderen Kameras und ermöglicht 2-fachen Zoom. Das bedeutet, dass dieses Objektiv nicht für extrem nah herangezoomte Aufnahmen von weit entfernten Gebäuden gedacht ist, sondern für komfortable Porträts und ähnliche Aufnahmen.

Die Farben wirken mit der Telekamera etwas ausgewaschener und manchmal haben die Aufnahmen eine weiche Unschärfe. Es ist keine schlechte Kamera, und sie reicht für Instagram aus, aber woanders werden Sie definitiv bessere Kameras finden können.

Dominic Preston / Foundry

Wenn überhaupt, ist es die Selfie-Kamera, die am meisten für das Edge 40 Pro gegenüber konkurrierenden Smartphones spricht. Diese 60-Megapixel-Frontkamera ist ungewöhnlich detailliert und liefert wirklich ansprechende Fotos, egal ob man die Standard-Einstellungen oder den Porträtmodus verwendet.

Was Videos betrifft, können Sie mit den Kameras auf der Rückseite in einer Qualität von bis zu 8K mit 30fps aufnehmen oder in höherer 4K-Auflösung mit 60fps, wobei die optische Bildstabilisierung (OIS) auf dem Hauptobjektiv zu stabilen und flüssigen Aufnahmen beiträgt. Trotz der höheren Auflösung ist die Frontkamera auf 4K und 30fps begrenzt.

Akku & Ladeverhalten

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen per Kabel und langsames kabelloses Aufladen

Kabelprobleme

Mit einem 4600mAh-Akku im Inneren ist es keine Überraschung, dass das Edge 40 Pro während meines Tests problemlos den ganzen Tag gehalten hat und meistens noch etwas Reserve hatte.

Das ist definitiv kein Smartphone für zwei Tage, es sei denn, Sie sind ein besonders zurückhaltender Nutzer, aber die meisten Leute sollten das Gerät vom Weckerklingeln bis zur Schlafenszeit verwenden können, ohne sich allzu viele Gedanken darüber machen zu müssen, einen Ladeanschluss zu finden.

Und wenn Sie tatsächlich einen Ladeanschluss benötigen, sollte es theoretisch schnell gehen.

Dominic Preston / Foundry

Das Edge 40 Pro ist mit 125W Schnellladung per Kabel ausgestattet, laut Motorola kann das Gerät in nur 23 Minuten vollständig aufgeladen werden. In meinen Tests erreichte das Smartphone nach den ersten 15 Minuten eine Batterieladung von 61 % und war nach einer halben Stunde zu 100 % aufgeladen, was darauf hindeutet, dass Motorolas Angabe von 23 Minuten nicht weit daneben liegt.

Es gibt jedoch einen kleinen Haken: Mein Handy wurde mit einem defekten Ladekabel geliefert, das das Handy überhaupt nicht aufgeladen hat, so dass Motorola mir ein Ersatzkabel schicken musste. Das ist etwas besorgniserregend für die Qualitätskontrolle, aber hoffentlich ist das Problem nicht weitverbreitet.

Das Kabel spielt offensichtlich auch eine Rolle, denn als ich versuchte, das Edge 40 Pro mit Motorolas Ladegerät und einem USB-C-Kabel von einem Drittanbieter aufzuladen, kam ich bei Weitem nicht an die 125W-Geschwindigkeiten heran.

Die gute Nachricht ist, dass das Smartphone auch kabelloses Laden unterstützt. Das geht allerdings viel langsamer, nur mit 15W, aber das ist genauso schnell, wie es die meisten drahtlosen Qi-Ladegeräte sind.

Saubere und einfache Android-Oberfläche

Einige vorinstallierte unnötige Apps

Drei große Betriebssystem-Updates versprochen

Das Edge 40 Pro wird mit Android 13 ausgeliefert, der neuesten Version von Googles mobilem Betriebssystem.

Dominic Preston / Foundry

Motorola verwendet eine relativ abgespeckte Version von Android und fügt weniger Schnickschnack hinzu als einige andere Hersteller.

Die meisten dieser Ergänzungen sind willkommen, wie interaktive Benachrichtigungssymbole auf dem Always-On-Display oder die langjährige Palette cleverer Gestensteuerungen des Unternehmens (eine der wenigen, die wirklich lohnenswert sind).

Es gibt jedoch auch Nachteile. Die Standard-Schriftart des Systems ist hässlich und taucht in verschiedenen Apps wie Whatsapp auf. Manchmal ist das Betriebssystem seltsam unflexibel, zum Beispiel gibt es keine Option für mehr als vier App-Spalten auf dem Startbildschirm. Zusätzlich nimmt die Menge an vorinstallierten unnötigen Apps zu, mit einer Vielzahl von unerwünschten Motorola-Apps und sogar einem Spam-artigen Spiel namens Word Trip.

Dominic Preston / Foundry

Zumindest hat Motorola sein Versprechen in Bezug auf Software-Support verbessert. Das Edge 40 Pro soll angeblich drei große Betriebssystem-Updates erhalten – das bedeutet Android 14, 15 und 16 – sowie vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist immer noch weniger Unterstützung als Samsung und einige andere Konkurrenten versprechen, aber zumindest können Sie zuversichtlich sein, das Handy einige Jahre lang nutzen zu können.

Preis & Verfügbarkeit

Das Edge 40 Pro ist jetzt in Europa erhältlich und kostet 899 Euro. In Deutschland können Sie das Gerät direkt bei Motorola kaufen oder bei Amazon schnappen.

Mit diesem Preis befindet sich das Pro definitiv im High-End-Bereich. Es ist teurer als das Edge 30 Pro aus dem letzten Jahr und liegt tatsächlich näher am Edge 30 Ultra.

Dominic Preston / Foundry

Nahe Konkurrenten sind das normale Samsung Galaxy S23 und das iPhone 14, das OnePlus 11 oder das Google Pixel 7 Pro. Das Motorola schlägt sie alle in Bezug auf Display-Spezifikationen und schnelles Aufladen, hinkt ihnen aber in Bezug auf fotografische Fähigkeiten hinterher.

Fazit

Das Motorola Edge 40 Pro ist eine ausgezeichnete Option im High-End-Bereich für diejenigen Nutzer, die Wert auf Leistung und Performance legen – aber für den Rest wird es wahrscheinlich weniger attraktiv sein.

Der Snapdragon 8 Gen 2, großzügige 12 GB RAM und das blitzschnelle 165Hz-Display machen dies zu einer überraschend überzeugenden Option für Gamer und Power-User, besonders da all diese Leistung in einem schlanken, leichten Gehäuse steckt.

Die Kamera ist der größte Nachteil. Nicht weil sie schlecht ist – ganz im Gegenteil – sondern weil in dieser Preisklasse die Konkurrenz ausgezeichnet ist. Wenn Sie sich auf Fotografie konzentrieren, ist dieses Handy nichts für Sie, aber wenn Ihre Kamera nur gut genug für Instagram sein soll, erfüllt es seinen Zweck.

6,7 Zoll, FHD+, 165Hz OLED-Display

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 GB RAM

256/512 GB Speicherplatz

4600mAh Akku

125W Schnellladung per Kabel

15W kabelloses Aufladen

Kameras: 50Mp, f/1.8 OIS Hauptkamera 50Mp, f/2.2 Ultraweitwinkelkamera 12Mp, f/1.6 2x Teleobjektivkamera 60Mp, f/2.2 Selfie-Kamera

Gorilla Glass Victus

IP68

161,2 x 74 x 8,6 mm

199 g

Android 13

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

