EU sagt fest verklebten Akkus den Kampf an: Sieg für Verbraucher, aber …

Das EU-Parlament hat in dieser Woche eine Überarbeitung der Vorschriften für Batterien und Altbatterien beschlossen. Die Vorschriften sollen künftig den gesamten Lebensweg von Batterien abdecken, angefangen vom Design bis hin zur Entsorgung. Dabei will das EU-Parlament eigenen Aussagen zufolge sowohl technische Entwicklungen als auch zukünftige Herausforderungen berücksichtigen. Für die Änderung stimmten 587 Abgeordnete. Es gab 20 Enthaltungen und nur neun Gegenstimmen.

Batterien sollen leichter entfernt werden können

“Erstmals verfügen wir über eine Gesetzgebung zur Kreislaufwirtschaft, die den gesamten Lebensweg eines Produkts abdeckt – ein Ansatz, der sowohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaft gut ist. Wir haben uns auf Maßnahmen geeinigt, die erheblichen Nutzen für die Verbraucher bieten: Batterien werden gut funktionieren, sicherer sein und sich leichter entfernen lassen,“ erklärt Achille Variati, von der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament.

Neue Vorschriften treten erst 2027 in Kraft

Die neuen Vorschriften sollen unter anderem Hersteller verpflichten, ihre Akkus in Geräten so zu verbauen, dass sie von Verbrauchern leicht entfernt und ersetzt werden können. Damit soll mit dem festen Verkleben von Batterien – beispielsweise in Smartphones – Schluss sein. Ebenfalls Teil der neuen Vorschriften sollen eine Kennzeichnung zum CO2-Fußabdruck sowie ein digitaler Batteriepass für Akkus in leichten Verkehrsmitteln wie E-Rollern und E-Bikes sein. Das EU-Parlament plant außerdem Zielvorgaben für die Sammlung von Altbatterien sowie Mindestmengen an beim Recycling zurückgewonnenen Materialien.

Problem: Die neuen Vorgaben sollen allerdings erst 2027 in Kraft treten. Bis dahin dürfen die Akkus also weiterhin fest verbaut werden.

EU will Recyclingindustrie aufbauen

“Unser übergeordnetes Ziel ist der Aufbau einer robusten EU-Recyclingindustrie, insbesondere für Lithium, und eines wettbewerbsfähigen Industriesektors insgesamt, der in den kommenden Jahrzehnten für die Energiewende und die strategische Autonomie unseres Kontinents von entscheidender Bedeutung ist.“ so Variati weiter.