Western-Digital-Festplatten zeigen nach 3 Jahren Warnungen an, auch ohne Probleme

Geplante Obsoleszenz ist ein Vorwurf, der technischen Geräten häufig gemacht wird. Und er wird oft falsch angewandt: Lithium-Ionen-Akkus nutzen sich tatsächlich ab, vor allem wenn sie ständig aufgeladen werden, und alte Software kann nicht ewig mit neuen Anwendungen arbeiten. Aber im Fall einiger Western-Digital-Festplatten, die nach einer willkürlichen Zeitspanne eine “Ersetze mich!”-Warnung auszusenden scheinen, auch wenn keine tatsächlichen Hardware-Fehler vorliegen, könnte dieser Vorwurf durchaus gerechtfertigt sein.

Einem Bericht von Ars Technica zufolge ist dies bei WD-Laufwerken der Fall, die in einigen NAS-Geräten (Network Attached Storage) von Synology installiert sind. Nachdem sie drei Jahre lang ununterbrochen gelaufen sind – was für Festplatten, die speziell für Serverspeicher entwickelt wurden, ziemlich unauffällig ist – alarmiert die in den Western-Digital-Laufwerken vorinstallierte Analysesoftware die DiskStation Manager-Schnittstelle von Synology. Worauf wird hingewiesen? Dass das Laufwerk seit drei Jahren in Betrieb ist, und das ist alles. Die empfohlene Maßnahme ist der Austausch des Laufwerks… und es ist sicherlich Zufall, dass dies kurz nach Ablauf der drei Kalenderjahre der Standard-Herstellergarantie einiger Laufwerke geschieht.

Wahl zwischen Pest und Cholera

Die Warnungen können zwar auch in Abwesenheit anderer, echter Probleme mit einer Festplatte auftreten, aber sie bereiten den Synology-Benutzern Kopfzerbrechen. Gespeicherte Laufwerke in einem NAS mit einer aktiven Warnung können nicht zur Reparatur oder Erweiterung eines Speicherpools von einer anderen Quelle verwendet werden. Die Benutzer müssen also entweder das betreffende Laufwerk ersetzen – das möglicherweise keinen Fehler oder eine Fehlfunktion aufweist, abgesehen von der Tatsache, dass die Anzahl der aktiven Betriebsstunden die Drei-Jahres-Marke überschritten hat – oder das Analysesystem des Laufwerks deaktivieren, wodurch sie in Zukunft möglicherweise keine echten Alarme mehr erhalten.

Benutzer sind sauer

Auf Reddit-Subs, Support-Seiten und YouTube-Kanälen schütten NAS-Benutzer ihre Wut auf Western Digital und die betroffenen Produktlinien aus: WD Red Plus-, Red Pro- und Purple-Festplattenlaufwerke. Der allgemeine Vorwurf lautet, dass die WD Device Analytics-Software (WDDA) gefälschte Warnungen ausgibt und versucht, Kunden dazu zu bringen, neue Ersatzlaufwerke für perfekt funktionierende Festplatten zu kaufen.

Synology steht zwischen den Stühlen, weil es eine Software entwickelt hat, die mit dem Warnsystem von Western Digital zusammenarbeitet, möglicherweise in dem falschen Glauben, dass es nur echte Hardwarefehler melden würde. Der NAS-Hersteller fordert die betroffenen Benutzer auf, das WDDA-System im Storage Manager zu deaktivieren, um die Warnung zu löschen und die volle Reparatur- und Erweiterungsfunktionalität wiederherzustellen.

Der Streit ist der jüngste in einer Reihe von Kontroversen, in denen Benutzer die Hersteller beschuldigen, die Lebensdauer ihrer Produkte künstlich zu verkürzen, um mehr Ersatz zu verkaufen. Druckertintenpatronen senden oft ein “leer”-Signal, lange bevor ihr Vorrat vollständig aufgebraucht ist (eine Situation, die durch willkürliches DRM, das Sie zum Kauf von Herstellermarken zwingt, nicht gerade erleichtert wird), und sogar Apple wurde beschuldigt, ältere iPhones zu verlangsamen, um den Absatz anzukurbeln.

Die von Google betriebenen Chromebooks haben willkürliche Zeitlimits für ihre Sicherheitsupdates, und Microsoft scheint alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Nutzer auf Windows 11 zu drängen. Wie viel davon wirklich bösartig ist und wie viel zur Tagesordnung gehört – und ob es überhaupt einen Unterschied zwischen diesen beiden gibt -, ist Gegenstand ständiger Diskussionen.

Diese Meldung ist eine Übersetzung des englischen Originals von PC-World.