MSI MAG B760M Mortar WiFi im Test: µATX-Mainboard mit viel Ausstattung fürs Geld

Auf einen Blick

Zwei Onboard-M.2-Steckplätze, acht USB-Anschlüsse

Gute Netzwerk- und Audio-Konnektivität

Sauberes Design, integrierte E/A-Abschirmung Kontra B760-Chipsatz erlaubt keine CPU-Übertaktung

Die 4 USB 2.0-Steckplätze sollten mindestens USB 3.0 sein

Kein Kühlkörper für den zweiten NVME-Steckplatz Fazit Das MAG B760M Mortar WiFi von MSI überwindet die Beschränkungen des µATX-Formats und bietet die meisten wünschenswerten Next-Gen-Funktionen, während es gleichzeitig den Preis im Rahmen hält. Es fehlen das Potenzial zur CPU-Übertaktung und nur vier USB 3.0-Anschlüsse ist etwas mager, aber insgesamt ist es ein vernünftiges Motherboard mit soliden Grundfunktionen für preiswerte PC-Builds im µATX-Format.

Preis beim Test

$199.99

Das MSI MAG B760M Mortar WIFI im µATX-Format ist kleiner als ein typisches ATX-Motherboard – erlaubt also die Verwendung von kleineren, kompakteren Gehäusen für Ihren PC-Build. Micro-ATX-Motherboards sind zwar nicht so winzig wie Mini-ITX-Motherboards, bieten aber mehr Platz und damit mehr Funktionen für den gleichen Preis. In diesem Test gehen wir auf die Funktionen, das Design und die Leistung der MSI MAG B760M Mortar WIFI ein.

Thiago Trevisan

Micro-ATX-Formfaktor (243,84 × 243,84 mm)

Unterstützt Intels 12. und 13. Generation

12+1+1 Phasen mit jeweils 75A (RAA220075)

DDR5-7000 RAM, Dual-Channel bis zu 4 DIMMs (bis zu 128GB)

2x M.2-Steckplatz (PCIe Gen 4)

2x PCIe x16 Steckplatz (PCIe Gen 5 und Gen 4)

1x PCIe X1-Steckplatz (Gen 3)

HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4

8 externe USB-Anschlüsse (1x USB-C 20Gb/s, 3x USB-A 10 Gb/s, 4x USB-A 480 MB/s)

Realtek 2.5-Gbit-LAN

Intel Wi-Fi 6E mit Bluetooth 5.3

RGB-Header für Mystic Light

4x SATA 6 Gb/s-Anschluss

6x PWM-Lüfteranschluss

Vorinstallierte E/A-Abschirmung

Realtek 7.1 ALC 897 Audio-Chip

MSRP $199 (~219 Euro)

Das MSI MAG B760M Mortar WIFI kostet derzeit rund 210 Euro. Alternativ bekommen Sie die Hauptplatine auch mit DDR4-Support zu Preisen ab 155 Euro. Da das Board sowohl die 12. als auch die 13. Generation von Intels Prozessoren unterstützt, können Sie hier auch eine ältere CPU wie etwa einen Intel Core i5-12400 verwenden.

Der B760-Chipsatz von Intel unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten vom Z790-Chipsatz. Der wichtigste Unterschied liegt in der CPU-Übertaktung: Sie benötigen den Z790, wenn Sie Ihre CPU über den Standard hinaus optimieren möchten. Dies kann für einige ein Problem darstellen, besonders wenn Sie planen, eine entsperrte „K“ Intel CPU für maximale Leistung zu verwenden. Für die meisten Gamer wird die Werksleistung immer noch mehr als ausreichend sein. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der B760-Motherboards ist, dass Sie in der Regel auch weniger leistungsfähige VRMs erhalten.

Andere wichtige Unterschiede bei B760 bestehen in der geringeren Anzahl von PCIe-Lanes, USB- und SATA-Anschlüssen. Bedenken Sie, dass Micro-ATX-Motherboards aufgrund von Größenbeschränkungen bereits weniger davon an Bord haben, sodass die Einschränkungen des Chipsatzes für die meisten kein Problem darstellen sollten.

Mit der Unterstützung für Intel-CPUs der 12. und 13. Generation steht Ihnen eine große Auswahl an Prozessoren zur Verfügung.

Lieferumfang des MSI MAG B760M Mortar WiFi Thiago Trevisan

Im Lieferumfang der MSI MAG B760M Mortar WIFI ist das Wesentliche enthalten. Sie finden SATA-Kabel, M.2-Zubehör, eine WLAN-Antenne und einige hübsche Aufkleber.

CPU-Auswahl

Mit der Unterstützung von Intel-CPUs der 12. und 13. Generation steht Ihnen eine große Auswahl an Prozessoren zur Verfügung. In Anbetracht der Tatsache, dass das B760 keine Übertaktung wie das Z790 bietet, würden wir empfehlen, sich von den schnellsten „K“-Modellen wie dem i9-13900K fernzuhalten. Es macht mehr Sinn, auf einen i5-13500 oder gar eine Non-K-CPU der letzten Generation zu setzen, um hier etwas Geld zu sparen. Auch ein i7-13700 ist für anspruchsvollere Tasks eine gute Wahl.

DDR5-RAM und PCIe Gen 4/5

Wenn Sie sich etwas Geld sparen wollen, können Sie dieses Motherboard auch in einer Variante mit DDR4-Speicherslots kaufen – in Kombination mit den Non-K-CPUs kann dies zu einer netten Preisersparnis für ein immer noch kompetentes System führen.

Die CPU – egal ob 12. oder 13. Generation – liefert PCIe Gen 5 für den oberen x16-Steckplatz sowie weitere vier Kanäle mit PCIe Gen 4 für eine M.2-SSD. Der zweite x16-Steckplatz ist elektrisch nur mit PCIe Gen 4 angebunden. Hinzu kommt ein x1-Slot mit PCIe Gen 3, der über den Chipsatz angebunden ist. Die M.2-Steckplätze setzen ebenfalls auf PCIe Gen 4, was in Ordnung ist, da Gen 5 gerade erst aufkommt und noch vergleichsweise teuer ist.

M.2 und SATA

Von einem Mainboard dieser Größe erwarten wir mindestens zwei NVMe-Steckplätze, und das ist auch der Fall. Während viele größere ATX-Motherboards vier oder mehr Steckplätze haben können, sind zwei Steckplätze aufgrund von Größen- und Chipsatzbeschränkungen für die meisten Builds eine gute Wahl.

Bei beiden NVMe-Steckplätzen handelt es sich laut MSI um „Lightning Gen 4 X4“ Schnittstellen, einer davon verfügt über den M.2 „Frozr“-Schild für bessere thermische Leistung. Wir würden es jedoch begrüßen, wenn beide Slots gekühlt wären. Außerdem gibt es vier SATA-Anschlüsse für Festplatten und SSDs, mit denen Sie Ihr Gehäuse mit kleinem Formfaktor problemlos ausfüllen können!

USB-Anschlüsse

Sie erhalten acht USB-Anschlüsse auf der Rückseite, mit einer interessanten Mischung. Vier davon sind die alten USB 2.0-Anschlüsse, die zwar für einige Peripheriegeräte geeignet sind, aber nicht an USB 3.0 heranreichen. Zum Ausgleich gibt es USB 3.0 und sogar einen einzelnen 3.2 Gen 2×2 mit 20 Gb/s-Geschwindigkeit. Nicht perfekt, aber sicherlich eine faire Auswahl für ein µATX-Motherboard dieser Preisklasse.

DisplayPort und HDMI 2.1 sind ebenfalls vorhanden, wenn Ihre CPU über eine iGPU verfügt.

Konnektivität

Die Konnektivität ist hier großartig, ähnlich wie bei den meisten ATX-Motherboards. Wi-Fi 6E und 2.5-Gbit-LAN sind beide Standard, zusammen mit Bluetooth 5.3. Das ist so gut, wie wir es für diese Größe und Preisklasse erwarten können, keine Beschwerden.

Audio

Die Audiowiedergabe ist mit einem 7.1 ALC 897 Codec okay, aber verbesserungswürdig. Sie erhalten eine große Auswahl an Anschlüssen auf der Rückseite inklusive Toslink, aber bedenken Sie, dass „Audiophile“ für den besten Sound möglicherweise eine separate externe Lösung suchen müssen. Gamer und die meisten Nutzer sollten jedoch mehr als zufrieden mit dem Gebotenen sein.

Extras

Eine integrierte E/A-Abschirmung ist nach wie vor ein beliebtes Merkmal neuerer Mainboards – und wir sind froh, dass sie hier vorhanden ist. Schön sind auch die schraubenlosen M.2-Laufwerke, die einige Kopfschmerzen mit kleinen Schrauben ersparen. Eine Debug-LED ist ebenfalls vorhanden, aber Sie werden keinen BIOS-Flashback finden.

Design

Das MSI MAG B760M Mortar WiFi hat ein schlichtes, monochromes, silbernes Design. Thiago Trevisan

Das MSI MAG B760M Mortar WiFi steht in Puncto Design in der Tradition ähnlicher MSI-Mainboards, wie der „Tomahawk“-Serie. Man wird mit einem größtenteils einfarbigen Silber begrüßt, wobei verschiedene Schattierungen Kontrastpunkte bieten.

Auch wenn es an RGB- oder Gamer-Ästhetik mangelt, ist dies ein sauberes Design, das in fast jeder Umgebung gut passt. Der Bereich der I/O-Abdeckung folgt demselben Design-Maßstab, mit einigen schönen visuellen Akzenten in Schwarz, die das fast industriell anmutende Silber unterstreichen. Die integrierte I/O_Blende ist ein weiteres schickes Designmerkmal, das sich erfreulicherweise bei Mainboards aller Klassen immer mehr durchsetzt.

VRM-Kühlkörper und “Frozr” M.2 Wärmeabdeckung auf dem MSI MAG B760M Mortar WiFi. Thiago Trevisan

Während der VRM-Kühlkörperbereich nicht ganz so imposant aussieht wie bei Z790-Mainboards höherer Klassen, passt er hier perfekt hinein. Weiter unten im Bereich der PCIe-Steckplätze finden Sie den oberen M.2-Steckplatz mit einer „Frozr“-Wärmeabdeckung. Leider bleibt der untere M.2-Steckplatz offen – es wäre schön, wenn er aus Gründen der visuellen Kontinuität und der Wärmeisolierung ebenfalls abgedeckt wäre. Dieser Bereich wird größtenteils von der GPU verdeckt, also ist das ein kleiner Kritikpunkt. (Beachten Sie, dass das ältere MSI MAG B660M Mortar WiFi Motherboard – mit einem ähnlichen Design wie dieses – über eine zweite NVMe-Steckplatzabdeckung verfügt)

Für den Preis von rund 210 Euro fühlen sich die Passform und die Verarbeitung hochwertig und langlebig an. Da Sie nicht für übertriebene RGB-Effekte oder ausgefallene OLED-Mini-Displays bezahlen, trägt dieser einfache Designansatz dazu bei, die Kosten niedrig zu halten.

MSI MAG B760M Mortar WiFi (Rückseite). Thiago Trevisan

Die Rückseite des Motherboards ist so, wie man es erwarten würde – hier ist keine ausgefallene Backplate nötig. In Anbetracht des kleinen Formfaktors und des niedrigen Preises ist das Design der gesamten Hauptplatine für das, was Sie bekommen, sehr angemessen.

Leistung, Software und BIOS

Das MSI MAG B760M Mortar WiFi ist nicht auf maximale Leistung getrimmt. Der B760-Chipsatz verzichtet aus Kostengründen auf eine CPU-Übertaktung, was aber nicht bedeutet, dass Sie nicht trotzdem eine gute Leistung erhalten.

Mit seiner 12+1+1 Spannungsversorgung ist dieses Board für die meisten CPUs mehr als geeignet. Während wir die schnellsten „K“ CPUs meiden würden, werden Sie eine perfekte Kombination mit einem i7-13700 oder ähnlichem finden. Das hat auch einen versteckten Vorteil. Auch wenn einige über den Verlust der CPU-Übertaktung traurig sein mögen, kann die Verwendung dieser effizienteren CPUs ein großer Segen sein, wenn man einen PC mit kleinem Formfaktor baut. Eine geringere Leistung bedeutet eine geringere Wärmeabgabe, wodurch kleinere Luft- oder Flüssigkeitskühler einfacher zu implementieren und unter Kontrolle zu halten sind.

Wenn man bedenkt, dass CPUs wie der i9-13900K oft einen 360-mm-Flüssigkeitskühler benötigen, um die Wärmeentwicklung im Griff zu behalten, wird klar, wie schwierig es sein kann, dies in einem kleinen PC-Gehäuse zu implementieren. Unserer Erfahrung nach liegt die Obergrenze für Micro-ATX-Gehäuse in der Regel bei 240 mm oder 280 mm für die Kühlerunterstützung – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen.

Weiterhin ist DDR5-RAM hier Standard – mit einer Option für DDR4, wenn Sie stattdessen diese Version des Motherboards kaufen. Wir würden empfehlen, bei DDR5 zu bleiben, da die Kosten für die meisten Kits so langsam ein akzeptables Preisniveau erreicht haben sind – und Sie die Vorteile der B760-Plattform mit neueren CPUs besser nutzen können.

PCIe Gen 5 ist für den 16-fachen GPU-Steckplatz vorgesehen, der derzeit nicht von modernen GPUs unterstützt wird – aber dafür zukunftssicher ist. Für die NVMe-Steckplätze gibt es zwar kein PCIe Gen 5, aber dafür Gen 4, und das ist ebenfalls mehr als ausreichend.

Lassen Sie uns über das BIOS sprechen, das für die meisten Nutzer dieses Motherboards ein weniger häufiges Ziel sein dürfte. Wie beim B760-Chipsatz werden Sie im Vergleich zum Z790 bei den CPU-Einstellungen eingeschränkt sein. Das ist für die meisten Benutzer in Ordnung, und das BIOS gibt Ihnen immer noch Zugriff auf die meisten anderen Funktionen, an die Sie vielleicht gewöhnt sind. Sie können das XMP-Profil für DDR5 und verschiedene andere Konfigurationen von Laufwerken und Boot-Prioritäten einstellen.

Wenn Sie es vorziehen, einige Einstellungen in Windows selbst vorzunehmen, bietet MSI die Center-Software an. Motherboard-Hersteller haben in letzter Zeit den Trend verfolgt, so viele Elemente wie möglich in eine Software zu integrieren.

MSI Center-Software Thiago Trevisan

Sie erhalten Zugang zu MSIs Mystic Light RGB-Steuerung für angeschlossene Geräte, zusammen mit einigen Elementen wie Hardware-Überwachung und Treiber-Updates. Insgesamt zeigt das MSI MAG B760M Mortar WiFi die für seine Größe und Preisklasse erwartete Leistung und bietet eine gute Software- und BIOS-Unterstützung. Abgesehen von der CPU-Übertaktung vermisst man hier nicht viel.

Sollten Sie das MSI MAG B760M Mortar WiFi kaufen?

Das MSI MAG B760M Mortar WiFi beginnt mit ein paar Herausforderungen: Erstens ist es ein Micro-ATX-Motherboard, was bedeutet, dass es aufgrund seiner Größe von vornherein einige eingebaute Einschränkungen hat. Zweitens ist es mit dem B760-Chipsatz ausgestattet, was die CPU-Übertaktung und einige Funktionen wie PCIe-Lanes weiter einschränkt.

Wie rechnet sich das für 210 Euro? Sie erhalten Zugang zu den aktuellen Intel-CPUs mit schneller DDR5-RAM-Unterstützung. Sie erhalten einen einzigen x16-PCIe-Steckplatz, flankiert von zwei Onboard-Gen-4-NVMe-Steckplätzen. Robuste Netzwerkfunktionen und gute Audiounterstützung runden die Ausstattung ab und machen es so leistungsfähig wie die meisten ATX-Motherboards.

Sicherlich werden einige Nutzer von der fehlenden CPU-Übertaktungsunterstützung enttäuscht sein, aber wir würden behaupten, dass dies nicht das Ziel dieses Motherboards ist. Sie können sogar eine DDR4-Version finden, wenn dies Ihren Bedürfnissen besser entspricht. Denken Sie daran, dass höherwertige Motherboards mit kleinem Formfaktor für mehr Funktionen auch drastisch im Preis ansteigen und die Kosten für das hier angebotene Motherboard leicht verdoppeln.

Für diesen Preis müssen Sie keine großen Kompromisse eingehen, und das ist eine gute Nachricht. Da neuere Motherboards oft höhere Preise aufweisen, ist es schön, etwas mit guten Grundfunktionen zu sehen, das die Bank nicht sprengt oder an den wesentlichen Dingen spart.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PCWorld unter dem Titel „MSI MAG B760M Mortar WiFi review: Smaller, cheaper next-gen performance“.