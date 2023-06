Die besten Nvidia-Grafikkarten für Gamer 2023

Grafikkarten mit Nvidia-GPU erfreuen sich einer großen Beliebtheit unter Gamern, wie das Steam Hardware-Survey vom Mai 2023 zeigt. Danach ist in über 75 Prozent der PCs der Steam-Nutzer eine GeForce-GPU verbaut. Nur weil ein Produkt beliebt ist, heißt das aber nicht automatisch, dass es auch gut ist. Wir verraten Ihnen auf Basis unseres großen Grafikkarten-Vergleichs 2023, welche Modelle von Nvidia aktuell empfehlenswert sind.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti – Die Preis-Leistungs-Empfehlung für Full-HD-Gamer

Nvidia hat vor kurzem mit der RTX 4060 Ti (hier geht’s zum Test) eine neue Grafikkarte für Full-HD-Gamer auf den Markt gebracht, an der wir im Test allerdings viel Kritik üben mussten. Insbesondere aus Preis-Leistungs-Sicht deutlich interessanter ist der Vorgänger, die RTX 3060 Ti, wie das folgende Diagramm zeigt.

Mit der GA104-GPU können Sie in Full-HD auch die neuesten Spiele mit hohen bis den höchsten Grafikeinstellungen genießen. Etwas ältere Titel lassen sich auch in 1440p-Auflösung gut zocken. In Zukunft etwas kritisch werden könnte allerdings der 8 GB große Videospeicher. Bei unseren Tests mussten wir feststellen, dass immer mehr moderne Spiele selbst in Full-HD mehr als 8 GB VRAM für die höchsten Texturdetails benötigen. Dennoch ist die RTX 3060 Ti aus Preis-Leistungs-Sicht aktuell die attraktivste Grafikkarte von Nvidia.

Hinweis: Ende letzten Jahres hat Nvidia die RTX 3060 Ti mit GDDR6X-Videospeicher neu aufgelegt. Im Handel sind beide Versionen verfügbar und lassen sich nur durch einen Buchstaben im Produktnamen unterscheiden. Die Modelle mit dem schnelleren VRAM erzielen in der Praxis durchschnittlich vier Prozent mehr Leistung als die erste Auflage mit GDDR6-Speicher.

Nvidia GeForce RTX 4070 – unsere Empfehlung in der Mittelklasse

An der Nvidia GeForce RTX 4070 (hier geht’s zum Test) konnten wir in unserem Test aus technischer Sicht nichts kritisieren. Die Grafikkarte unterstützt die neuesten Features wie DLSS 3 oder AV1, arbeitet effizient und bietet einen für die Zielauflösung ausreichend großen – wenn auch nicht großzügig bemessenen – Videospeicher. Mit der AD104-GPU können Sie auch die neuesten Spiele in QHD-Auflösung mit höchsten Einstellungen flüssig zocken, dank DLSS auch bei aktiviertem Raytracing.

Unser größter Kritikpunkt an der RTX 4070 war letztlich der Preis, der gegenüber dem Vorgänger ordentlich angezogen hat. Da die Grafikkarte seit dem Release um 70 Euro im Preis gefallen ist, führt in der Mittelklasse mittlerweile kein Weg mehr an der RTX 4070 vorbei, wie auch unser Preis-Leistungs-Chart zeigt. Sowohl die RX 6800 XT und die RX 6900 XT als auch die RTX 3080 schneiden hier schlechter ab – auch in puncto Energieeffizienz.

Nvidia GeForce RTX 4080 – für UHD-Gamer

Wenn Sie auch in UHD-Auflösung die neuesten Titel mit höchsten Grafikeinstellungen spielen wollen, benötigen Sie eine potente Grafikkarte. Die Nvidia GeForce RTX 4080 (hier geht’s zum Test) ist hierfür eine gute Wahl und mittlerweile aus preislicher Sicht deutlich interessanter als noch zum Release.

So waren zum Veröffentlichungszeitpunkt für die zweitschnellste GeForce-Grafikkarte 1.469 Euro fällig, mittlerweile ist das günstigste Modell ab 1.099 Euro bei den Händlern gelistet. Gegenüber der direkten Konkurrenz in Form der RX 7900 XTX (hier geht’s zum Test) kann die AD103-GPU mit der besseren Raytracing-Leistung, der niedrigeren Leistungsaufnahme und DLSS 3 punkten.

Nvidia GeForce RTX 4090 – für Enthusiasten

Vollkommen egal, ob Sie Gamer oder Kreativanwender sind, die Nvidia GeForce RTX 4090 (hier geht’s zum Test) vereint das Beste aus beiden Welten. Aus Leistungssicht ist die Grafikkarte derzeit konkurrenzlos und trotzdem fällt die Leistungsaufnahme der GPU vergleichsweise gering aus, lediglich die RTX 4080 war bei uns im Test noch einen Tick effizienter.

Wenn Sie die schnellste Grafikkarte ihr Eigen nennen wollen, mit der Sie selbst ohne DLSS die meisten Spiele bei aktiviertem Raytracing in UHD-Auflösung flüssig zocken oder die aufwendigsten Projekte in kürzester Zeit rendern können, dann führt kein Weg an der RTX 4090 vorbei. So viel Leistung hat aber natürlich ihren Preis, gleichwohl ist die RTX 4090 wie auch alle anderen Grafikkarten in den letzten Wochen deutlich günstiger zu haben.

