PCIe 7.0 kommt früher als Sie denken und ist wahnsinnig schnell

Die meisten Heim-PC-Hersteller haben gerade erst PCI Express 5.0-Hardware in die Hände bekommen oder warten immer noch darauf, dass sie entweder preislich oder in Bezug auf die Kompatibilität sinnvoll ist. Aber der Fortschritt – oder etwas, das so aussieht, wenn man genau hinschaut – schreitet voran. Die Peripheral Component Interconnect Special Interest Group, oder PCI-SIG, wenn Sie es eilig haben, hat gerade Version 0.3 ihrer PCIe 7.0-Spezifikation veröffentlicht.

2025 ist das Stichjahr

Sie befindet sich derzeit in der Testphase und soll irgendwann im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Theoretisch sollten zumindest einige PCs und Peripheriegeräte kurz danach auf den Markt kommen, obwohl eine breitere Akzeptanz in der Regel Monate (wenn nicht Jahre) dauert.

PCI-SIG

Das sind die Vorteile von PCIe 7.0

Was ist besser an PCIe 7.0? Laut der von TechPowerUp veröffentlichten Pressemitteilung ermöglicht die fortschrittlichere Technologie Datenübertragungen mit bis zu 512 GB/s in beide Richtungen über eine vollständige x16-Verbindung. Das ist viermal schneller als die heutigen PCIe-5.0-Verbindungen und setzt den Trend der Verdopplung der Geschwindigkeiten in jeder PCIe-Generation fort. Zu den weiteren Verbesserungen gehören die PAM4-Unterstützung für eine verbesserte elektronische Signalisierung sowie eine verbesserte Latenzzeit und Energieeffizienz. Wie frühere PCIe-Versionen bleibt auch 7.0 abwärtskompatibel.

Aber halt, was ist mit PCIe 6.0? Technisch gesehen ist diese Version seit letztem Jahr für Hardwarehersteller verfügbar. PCIe 5.0 gibt es bereits seit 2019. Auch wenn die Version 7.0 in zwei Jahren fertiggestellt sein wird, wird es wahrscheinlich noch mindestens zwei weitere Jahre dauern, bis die Verbesserung tatsächlich in Verbraucherhardware implementiert wird. Das ist alles schön und gut – so habe ich Zeit, für eine 5000-Dollar-RTX 7090 zu sparen.

Diese Meldung erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PC-World und wurde übersetzt.