Ecovacs Deebot T20 Omni im Test: So schlägt sich der neue Saug- und Wischroboter

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Starke 6.000-pa-Saugleistung

Reinigung mit heißem Wasser

Anhebefunktion für den Mopp

Optionale Tiefenreinigung

Ansprechende App und Sprachsteuerung Kontra Kehrt im Betrieb (zu) oft zur Basisstation zurück

Lautes Betriebsgeräusch Fazit Der Deebot T20 Omni hält im Test, was er verspricht. Angefangen bei der schnellen Inbetriebnahme über die Ausstattung bis zu Reinigungsleistung – der Saug- und Wischroboter der neuesten Generation überzeugt uns. Mit ihm schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Es ist auf dem Boden stets sauber und man spart die Zeit für das konventionelle Reinigen und Wischen.

Mit seiner Deebot-Serie deckt der chinesische Hersteller Ecovacs den Markt für Staubsauger-Roboter mit Wischfunktion in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen ab. Nach den T9- und T10-Modellen ist nun ganz neu der Deebot T20 Omni zu haben – mit einigen spannenden Neuerungen und einer überarbeiteten Technik. Dazu später mehr.

Die Highlights Steuerung per App und Sprache

Nasswischfunktion

Teppicherkennung mit Auto-Mopp-Hebefunktion

Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie mit 55 Grad Celsius

Heißlufttrocknung innerhalb von zwei Stunden

Hinderniserkennung

Kontinuierliche Reinigung

Mehretagen-Kartierungssystem

Multi-WiFi-Management

Antibakterieller Staubsaugerbeutel und -filter

Sprachsteuerung

Beim Test in einer 120-qm-Wohnung muss sich der Deebot T20 Omni beweisen. Wie kommt er mit den typischen Gegebenheiten wie verschiedenen Bodenbelegen, Türschwellen sowie Hindernissen zurecht und wie ist die Reinigungsleistung?

Design & Verarbeitung

Der Deebot T20 Omni kommt in einem rund 20 kg schweren Paket. Die erste und vielleicht wichtigste Aufgabe: Wo in der Wohnung oder im Haus ist der ideale Standort für die rund 18 kg schwere Basisstation mit ihren wuchtigen Abmessungen von knapp 43 × 58 × 45 cm (B × H × T)? Benötigt wird ein Stromanschluss und die Basisstation muss von oben gut zugänglich sein, um Wasser aufzufüllen beziehungsweise das Dreckwasser zu entsorgen. Dazu gibt es zwei entnehmbare Behälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils vier Litern.

Christoph Hoffmann

Christoph Hoffmann

Was wir beim Rasenmähroboter Goat G1 (hier zum Test) noch kritisiert haben, ist beim Deebot T20 Omni umso positiver: Sowohl Station als auch Roboter kommen in einem weißen Kunststoffgehäuse mit silberfarbenen Zierplatten auf den Oberseiten. Das sieht elegant aus und sollte sich harmonisch in den Designstil des Raums einfügen.

Auf den ersten Blick hinterlassen die Komponenten nach dem Auspacken und vor dem Zusammenbau einen wertigen Eindruck.

Zusammenbau & Inbetriebnahme

Die bebilderte Schnellanleitung gibt einen ersten Einblick auf die scheinbar leichte Inbetriebnahme. Ich bin gespannt und voller Vorfreude. Und ja, innerhalb von knapp fünf Minuten ist der Saug- und Wischroboter startklar.

Die wenigen notwendigen Schritte: die jeweils zwei Wischmopps und Bürsten an der Unterseite des Roboters einklinken, Wassertank an der Station füllen und Verbindung zum Stromnetz herstellen. Alles andere erledigen Sie über die Ecovacs Home-App, die auch für den Goat G1 verwendet wird.

Christoph Hoffmann

Über den QR-Code unter der Zierplatte auf dem Roboter wird er in der App als neues Gerät hinzugefügt. Durch die Einbindung in ein vorhandene WLAN stehen einige erweiterte Funktionen zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise der Fernzugriff via Ecovacs-Cloud sowie die Sprachsteuerung mit dem Ecovacs-eigenem Dienst Yiko beziehungsweise Alexa und Google Assistent. In unserem Fall stand im weiteren Verlauf der Einrichtung ein Firmware-Update auf Version 1.6.8 bereit. Zukünftige Updates lassen sich übrigens auch automatisch bei Verfügbarkeit einspielen – in der Zeit von 24:00 bis 6:00 Uhr.

Christoph Hoffmann

Die Voreinstellungen in der App kann man so übernehmen. Sie lassen sich jederzeit anpassen. Zuerst sollten Sie mit der Kartierung fortfahren. Während das beim Ecovacs-Mähroboter Goat G1 von Hand per virtuellem Joystick in der App erledigt wird, übernimmt der Deebot T20 Omni das automatisch. Dazu fährt er die Räume ab und das Lasersystem TrueMapping 2.0 erkennt Wände, Kanten und Hindernisse.

In unserer Wohnung scheitert der Roboter an einer rund 2,5 cm hohen Türschwelle – andere mit 1,5 cm nimmt er mühelos. Eine Treppe nach unten erkennt der Deebot T20 Omni und hält entsprechenden Abstand. Gut: Der Deebot T20 Omni lernt dazu und erweitert die Karte der Wohnung entsprechend.

In der App lassen sich die Karten entweder als einfaches 2D- oder moderneres 3D-Modell darstellen. Benennt man die Räume, lässt sich die Reinigung gezielt per Sprachsteuerung starten.

Die App selbst ist verständlich und weitgehend intuitiv bedienbar. Leider stören einige unschöne Übersetzungen und Wortumbrüche. Hier sollte Ecovacs nachbessern.

Der Arbeitsbeginn des Ecovacs-Roboters ist unüberhörbar. Der Hersteller gibt eine Lautstärke von 67 db an ­– das entspricht etwa einem herkömmlichen Staubsauger oder einem Haartrockner. Doch keine Sorge. Beim Deebot T20 Omni ist das kein Dauergeräusch, sondern die maximale Lautstärke beim Reinigen der Wischmopps.

Da der Roboter selbst keinen Wassertank mehr besitzt, kehrt er demzufolge alle paar Minuten zur Station zurück. Dann werden die Mopps mit heißem Wasser (55 Grad Celsius) – eine der Neuerungen und Top-Innovationen – gereinigt und gewässert. Dadurch werden die Mopps deutlich sauberer. Das ist gut erkennbar am Schmutzwasserbehälter der Basisstation.

Der Lärm kann auf Dauer störend sein, etwa wenn man im Homeoffice arbeitet und der Deebot T20 Omni durch die Wohnung fährt. Bei der Bodenreinigung selbst sind die Mopps nur noch handwarm. Eine Meldung auf dem Smartphone informiert, wenn der 4-Liter-Frischwassertank aufgefüllt werden muss.

Christoph Hoffmann

In der zugegebenermaßen aufgeräumten Wohnung erledigt der Roboter seinen Dienst ohne Zwischenfälle. Das Problem der zu hohen Türschwellen haben wir mit entsprechendem Zubehör (Stichwort: „Türschwellen-Rampe“) gelöst.

Zum Lieferumfang gehören eine Erstausstattung an Mopps, Bürsten und Saugbeuteln. Sind diese verschlissen, gibt es zwei Wischmoppsets für 29 Euro und drei Saugbeutel für 19 Euro. Ein Set mit einer Hauptbürste, vier Seitenbürsten und drei Filtereinsätzen gibt es für 49 Euro. Eine Literflasche mit spezieller Reinigungslösung fürs Wischen kostet 39 Euro.

App & Einstellungen

Die App ist gut gemacht, aber etwas tricky. Man muss sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Einstellungen zu erkunden und den Roboter an seine persönliche Umgebung anzupassen. Dabei lassen sich etwa Räume in der Karte benennen, Sperrzonen einrichten und Gegenstände einzeichnen.

Christoph Hoffmann

Statusmeldungen erhalten Sie auf das Smartphone beziehungsweise per Sprachausgabe, sodass Sie unmittelbar reagieren können.

Damit die Reinigung per Fingertipp startet, lässt sich das passende Putzprogramm als Favorit für den Schnellzugriff definieren. Dann startet etwa die Reinigung der Küche kurz bevor man das Haus verlässt.

Fazit

Der Deebot T20 Omni saugt in unserer Wohnung die Hundehaare von Eddy und sonstigen Schmutz auf Schieferplatten und Parkett auf und wischt die Bodenbeläge anschließend sauber. Echt erstaunlich, welche Dreckbrühe sich im Behälter der Basisstation sammelt.

Der Roboter fährt nahe an Kanten und Wände heran. Es gibt quasi keinen sichtbaren Rand. Hindernisse werden zuverlässig erkannt und umfahren. Man muss keine Angst um Möbel, Kinder und Haustiere haben.

Auch mit Teppich kommt der Deebot T20 Omni gut zurecht – zumindest, wenn es keine hochflorigen Exemplare sind. Wird Teppichboden erkannt, hebt der Roboter die beiden Wischmopps selbsttätig an. Bei ungeeigneten Teppichen ist es ratsam, eine Art Sperrzone einzurichten oder die Option „Teppich vermeiden” einzuschalten.

