Windows Subsystem für Android bekommt File-Sharing: Bequemer Dateiaustausch

Windows-11-Nutzer können über das Windows-Subsystem für Android, Apps des mobilen Google-Betriebssystems auf ihrem Windows-PC nutzen. Die Software wird von Microsoft bereits seit einiger Zeit entwickelt und regelmäßig um neue Funktionen erweitert.

Im neuesten Update fügt Microsoft dem Windows-Subsystem nun Dateifreigaben hinzu. Hier besteht jetzt die Möglichkeit, Dateien zwischen Windows 11 und dem Windows Subsystem für Android auszutauschen. Laut Microsoft funktioniert so das Teilen von Dokumenten und Bildern in den Windows-Benutzerordnern. Ein Beispiel: Ein Foto, das in einer Kreativ-App für Android bearbeitet wurde, kann auf diese Weise anschließend in Windows 11 genutzt werden.

Ab sofort für Windows Insider verfügbar

“Die Ordnerfreigabe ist standardmäßig für Preview-Benutzer aktiviert und kann in den Einstellungen des Windows Subsystems für Android ein- und ausgeschaltet werden. Wenn die Ordnerfreigabe aktiviert ist, wird Ihr Windows-Benutzerprofilordner (z. B. “C:\Users\John Doe”) als “/sdcard/Windows” im Subsystem” freigegeben,“ erklärt Microsoft. Die neue Funktion steht ab sofort für Windows Insider auf allen Kanälen zur Verfügung.

Das Windows-Subsystem schützt Nutzer laut Microsoft vor allzu datenhungrigen Android-Apps. Die Software muss einen Systemdialog anzeigen und die Erlaubnis des Nutzers anfordern. Diese kann jederzeit in den App-Einstellungen widerrufen werden. Vor bösartigen Apps soll ein Virenscan während der Installation schützen. Bedrohungen werden im Zuge dieser Überprüfung blockiert.

Bei der Dateifreigabe gibt es jedoch einige Einschränkungen. So ist es nur möglich, Inhalte aus dem Windows-Benutzerprofilordner freizugeben. Umgekehrt kann nur auf den Ordner /sdcard/Windows von Windows zugegriffen werden. Verschiedene ausführbare Dateien sind als Sicherheitsmaßnahme für die Freigabe gesperrt.

Es gibt jedoch einen Workaround. “Sie können auch einzelne Dateien für bestimmte Android-Apps freigeben, selbst wenn die Ordnerfreigabe deaktiviert ist. Ziehen Sie einfach Dateien aus dem Datei-Explorer in jede geöffnete Android-App, die die Freigabe von Dateien unterstützt. Einige Android-Apps unterstützen auch das Einfügen von Dateien, die in die Windows-Zwischenablage kopiert wurden. In diesen Fällen erhalten die Apps nur Lesezugriff auf die freigegebene Datei,“ erklärt Microsoft.