Vorsicht vor illegalen Windows-10-Downloads: Hacker verbreiten Malware

Windows 10 ist nach wie vor das beliebteste Betriebssystem und zwar mit deutlichem Abstand vor dem jüngeren Windows 11. Das zeigt beispielsweise die Statistik von Statcounter. Da Microsoft dieses aber nicht mehr verkauft, besorgt sich so mancher PC-Nutzer im Web sein neues Windows 10. Hacker nutzen die große Popularität von Windows 10 jetzt für eine neue Angriffsmasche aus.

Das Sicherheitsportal Bleepingcomputer warnt, dass auf diversen Torrents/Filesharing-Plattformen Windows-10-ISO-Dateien zum kostenlosen Download angeboten werden, die mit einer Malware wie zum Beispiel Trojan.Clipper.231 verseucht sind. Bei diesem Schadprogramm handelt es sich zunächst einmal um eine gefährliche Variante eines “cryptocurrency hijackers“. Eine solche Malware nistet sich versteckt auf Computern, Tablets, Smartphones und sogar auf Servern ein und betreibt heimlich Krypto-Mining zum Vorteil der Hacker.

Anders als sonstige Malware schaden “cryptocurrency hijacker” grundsätzlich nicht direkt dem Anwender und dessen Rechner, sie löschen keine Daten, verschlüsseln nichts und stehlen nichts. Aber sie stehlen eben Rechenleistung für das Mining und verursachen so auch etwas höheren Stromverbrauch. In diesem Fall ist das aber anders.

Diebstahl von Kryptowährungen

In dem von Bleepingcomputer beschriebenen Fall versteckt sich die Malware in der EFI-Partition (Extensible Firmware Interface) für UEFI-Rechner. Diese kleine Partition enthält den Bootloader. In dieser Partition außerhalb des eigentlichen Betriebssystems versucht die Malware dem Scannen durch die Virenscanner zu entgehen.

Die Malware richtet auf infizierten Rechnern anders als “normale” cryptocurrency hijacker” erheblichen Schaden an, denn es handelt sich dabei um einen “crypto stealer”. Dieser versucht aus der Zwischenablage Kryptowährungs-Wallet-Adressen aufzuschnappen. Findet er solche, dann ersetzt er diese durch Adressen, die unter der Kontrolle des Angreifers stehen. So können die Hacker Zahlungen auf ihre Konten umleiten, was ihnen laut Dr. Web bereits Kryptowährungen (BTC und ETH) im Wert von mindestens 19.000 US-Dollar eingebracht haben soll.

Kaufen Sie Windows 10 unbedingt aus sicheren Quellen und laden Sie keine Raubkopien von Windows 10 herunter.

