14 versteckte Gratis-Tools von Adobe, Microsoft und Co.

Viele Softwarehersteller sind für ihre oftmals teuren, aber dennoch sehr beliebten Kaufprogramme bekannt. Dabei haben diese Unternehmen ebenfalls kostenlose Tools im Sortiment. Wir stellen Ihnen diese meist unbekannten Gratis-Perlen vor.

Wichtig: Die Gratis-Programme von Adobe und Ashampoo laden Sie am besten über die herstellereigenen Softwareplattformen Adobe Creative Cloud respektive Ashampoo Connect herunter, für die Sie ein Konto beim Hersteller benötigen. Infos dazu gibt es in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Adobe Fresco

Malen und Zeichnen

Adobe

Wer gern malt und zeichnet, findet in Adobe Fresco ein einfach zu bedienendes Programm, um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Sie haben die Wahl zwischen drei Pinselarten – Pixelpinsel, interaktiver Pinsel und Vektorpinsel –, die Sie hinsichtlich Farbe, Größe, Tintenfluss und Glättung anpassen dürfen.

Für jede Pinselart stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

So können Sie den Pixelpinsel , der beim Heranzoomen die einzelnen Pixel zeigt, zum Beispiel als Kohle, Marker oder Tintenstift wählen, und auch jeder dieser Typen bietet weitere Auswahlmöglichkeiten (zum Beispiel Kohlestift und Holzkohle, Markerpinsel und Markersichel oder nasse Tinte und fleckige Tinte).

, der beim Heranzoomen die einzelnen Pixel zeigt, zum Beispiel als Kohle, Marker oder Tintenstift wählen, und auch jeder dieser Typen bietet weitere Auswahlmöglichkeiten (zum Beispiel Kohlestift und Holzkohle, Markerpinsel und Markersichel oder nasse Tinte und fleckige Tinte). Der interaktive Pinsel lässt sich als Öl- oder als Aquarellpinsel benutzen, bei dem die Farben ineinanderlaufen. Auf diese Weise lassen sich Farben mischen. Auch hier stehen Optionen wie runder oder weicher Aquarellpinsel, Aquarellspritzer beziehungsweise Ölfarbe flach oder rund, Katzenzungenpinsel oder Lasur zur Auswahl.

lässt sich als Öl- oder als Aquarellpinsel benutzen, bei dem die Farben ineinanderlaufen. Auf diese Weise lassen sich Farben mischen. Auch hier stehen Optionen wie runder oder weicher Aquarellpinsel, Aquarellspritzer beziehungsweise Ölfarbe flach oder rund, Katzenzungenpinsel oder Lasur zur Auswahl. Der Vektorpinsel, der aus volltonfarbigen Vektoren mit scharfen Kanten besteht, lässt sich beliebig skalieren und ist mit Jitter, im Mangastil oder als Umriss in verschiedenen Ausführungen verfügbar.

Achtung: Die Comic- und FX-Pinsel sind nur im kostenpflichtigen Abo erhältlich. Jeder Pinselstrich wird dabei auf einer neuen Ebene angelegt, sodass Sie diese nachträglich gut bearbeiten können. Neueinsteiger dürfen sich zudem über zahlreiche Tutorials freuen.

Adobe Photoshop Express

Fotos bearbeiten

Adobe Photoshop kennt vermutlich jeder, der sich mit Bildbearbeitung beschäftigt. Doch ist das Programm, so gut es sein mag, auch sehr teuer. Mit Photoshop Express hat Adobe daher eine abgespeckte Gratis-Version im Sortiment, die es ebenfalls als App fürs Mobilgerät gibt.

Haben Sie ein Foto in die Software geladen, dürfen Sie diesem über die drei Kreise links oben einen Filter verpassen. Hier stehen Ihnen die Kategorien „Einfach“, „Charme“, „Schwarzweiß“, „Porträt“, „Natur“, „Pop-Farbe“ und „Zweiton“ zur Verfügung, wobei sich jede Kategorie ausklappen lässt und dann weitere Optionen bereithält. So finden Sie zum Beispiel bei „Schwarzweiß“ die Optionen „60er TV-Bild“, „Lochblende“ und „Sepia“, unter „Natur“ die Optionen „Dämmerung“ und „Vital“ und unter „Pop-Farbe“ verschiedene selektive Farben.

Möchten Sie Ihre Fotos bearbeiten, finden Sie mit einem Klick auf das Reglersymbol verschiedene Bearbeitungswerkzeuge, die sich per Schieberegler in der Intensität anpassen lassen. So können Sie etwa über „Licht“ Belichtung, Kontrast, Lichter und Schatten ändern, über „Farbe“ die Farbtemperatur, Farbsättigung sowie Tönung einstellen und unter „Details“ und „Weichzeichnung“ auf die Schärfe Einfluss nehmen. Besonders nützlich ist auch die Fleckenreparatur (Pflastersymbol) mit einem anpassbaren Pinselwerkzeug.

Adobe Premiere Rush

Videos schneiden

Mit Adobe Rush erstellen Sie sehr schnell und einfach lange Videos aus Einzelclips, fügen Übergänge und Effekte hinzu und unterlegen das fertige Werk mit einer Audiospur.

Praktisch: Da die Projekte in der Cloud gespeichert werden, können Sie sie jederzeit plattformübergreifend bearbeiten. Sie beginnen mit dem Einlesen der Clips, anschließend dürfen Sie per Drag & Drop die Reihenfolge ändern und die einzelnen Clips auch zuschneiden. Dazu setzen Sie die Zeitmarke an die gewünschte Stelle und klicken auf das Scherensymbol. Möchten Sie einen Teil aus einem Video herausnehmen, setzen Sie die Schere am Anfang und am Ende der Szene an, um den Teil abzusetzen, markieren ihn und entfernen ihn über das Papierkorbsymbol.

Ebenso lassen sich Videoteile duplizieren. Um Überblendungseffekte einzufügen, klicken Sie in der rechten Menüleiste auf das Blitzsymbol und wählen den gewünschten Effekt aus. Hier stehen Ihnen unter anderem Wischer, Schieber und Zieher in verschiedene Richtungen zur Verfügung. Auch die Farbgebung Ihrer Filme, die Abspielgeschwindigkeit und die Audiowiedergabe dürfen Sie über verschiedene Stellschrauben anpassen und vorhandene Tonspuren bearbeiten. Möchten Sie den Ton komplett neu einspielen, so ist das ebenfalls möglich.

Aiseesoft Free Media Player

Audio und Video abspielen

Online support concept. Toolbox with tools on laptop. Sales tools online concept. 3d Aiseesoft

Mit dem Free Media Player spielen Sie Videodateien bis zur 4K-Auflösung (selbst in 3D), aber auch normale DVDs und Blu-rays ab, vorausgesetzt, die Codecs sind vorhanden.

Unterstützte Formate sind unter anderem MP4, AVI, MKV, MOV, FLV und WMV sowie MP3, FLAC, AAC, WAV und OGG. Damit spielt das Programm nicht nur Videos, sondern zusätzlich Musik, Podcasts und Hörbücher ab.

Als Besonderheit finden sich unter „Extras“ außerdem verschiedene Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie zum Beispiel den Farbton, die Helligkeit und den Kontrast eines Videos anpassen. Die Änderungen wirken sich jedoch nur auf die Wiedergabe aus, die Videodatei an sich bleibt davon unberührt.

Das Bildformat der Wiedergabe wählen Sie unter „Video“ aus, hier stehen Ihnen neben Vollbild auch halbe, normale und doppelte Größe sowie die Option „An den Bildschirm angepasst“ zur Verfügung.

Bei der Audiospur werden die einzelnen Kanäle ausgegeben, sodass Sie die Audioausgabe ebenfalls an Ihre Wünsche anpassen können. Der Ton lässt sich aber auch komplett deaktivieren.

Unterhalb des Videofensters finden Sie den Dateinamen des aktuell gespielten Clips sowie die Bedienelemente, daneben ein Kamerasymbol, über das Sie die Screenshot-Funktion nutzen. Die Aufnahmen landen dann automatisch in einem eigenen Ordner im Programmverzeichnis, den Sie über das Ordnersymbol neben der Kamera aufrufen. Über die „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit, einen anderen Ordner als Speicherplatz auszuwählen.

Aiseesoft Free Video Converter

Videos umwandeln

Der Free Video Converter ist ein sehr einfach zu bedienendes Programm, mit dem Sie Ihre Videos in andere Formate umwandeln können, um sie etwa auf dem Smartphone oder auf einer Spielekonsole wiedergeben zu können.

Aber auch mehrere kürzere Clips lassen sich zu einem langen Video vereinen. Wenn Sie einen Clip geladen haben, rufen Sie über die Schaltfläche gleich daneben die verfügbaren Videoformate auf. Hier stehen Ihnen neben konkreten Optionen wie beispielsweise AVI, Mpeg-2 oder MOV auch gerätespezifische Auswahlmöglichkeiten wie Samsung, Nokia oder PS3, aber auch Powerpoint oder Windows zur Verfügung.

Über das Zahnradsymbol öffnen Sie die Eigenschaften des Videos, um etwa die Auflösung oder die Audioeinstellungen zu verändern. Hier finden Sie darüber hinaus einen Menüpunkt, mit dem Sie aus Ihren Clips anaglyphe oder geteilte 3D-Videos machen. Mittels „Konvertieren“ starten Sie die Umwandlung.

Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ rufen Sie einen Assistenten auf, mit dessen Hilfe Sie Ihr fertiges Video mit einem Vor- und Abspann ergänzen. Entscheiden Sie sich für eine Vorlage – hier stehen etwa ein Cupcake mit Geburtstagskerze, eine verschneite Berghütte zu Weihnachten oder ein gruseliges Halloween-Motiv zur Auswahl –, und passen Sie im nächsten Schritt verschiedene Texteinblendungen wie den Titel des Clips, das Datum etc. an. Nach dem Speichern ist die ausgewählte Vorlage zu Beginn und am Ende Ihres Clips zu sehen.

Aiseesoft Free Video Editor

Videos schneiden

Der Free Video Editor von Aiseesoft bietet Ihnen einige grundlegende Bearbeitungsmöglichkeiten für Ihre Videos.

Mit „Drehen“ können Sie ein Video um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren, aber auch vertikal oder horizontal spiegeln. „Zuschneiden“ verkleinert ein Video gemäß den von Ihnen eingegebenen Parametern. Bei „Schneiden einmal“ dürfen Sie eine, bei „Schneiden mehrmals“ zwei Zeitmarken setzen und das Video entsprechend zuschneiden. Der „Video/Audio-Joiner“ fügt mehrere Clips zu einem Gesamtfilm zusammen, „Wasserzeicher“ (sic!) setzt ein Wasserzeichen in Ihre Clips, wobei Motiv (Text oder Bild), Position und Transparenz frei wählbar sind.

Zum Optimieren Ihrer Videos stehen die Menüpunkte „Effekte“ und „Verbessern“ zur Verfügung, wobei Sie mit Ersterem den Ton lauter machen sowie Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Farbton des Clips per Schieberegler beeinflussen. „Verbessern“ nutzt verschiedene Automatiken der Software, etwa zum Erhöhen der Auflösung, der Helligkeit und des Kontrasts oder zum Entfernen von Bildrauschen und Verwacklungen. Praktisch: Sie sehen gleich eine Vorschau auf das Ergebnis Ihrer Bearbeitung, und jeder Schritt lässt sich rückgängig machen.

Ascomp Concenturio

Aufgaben im Kopf behalten

Ascomp

Das Programm mit dem etwas martialischen Namen Concenturio – das Symbol ist der Helm eines römischen Zenturios – will Ihnen dabei helfen, Ihre Termine und Aufgaben im Griff zu haben.

Dazu können Sie einmalige oder sich wiederholende Aufgaben einrichten, bei deren Fälligkeit das Programm ein Hinweisfenster einblendet und/ oder einen Hinweiston abspielt. Achtung: Um das Programm kostenlos zu nutzen, müssen Sie sich beim Hersteller registrieren.

Um eine einmalige Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf den gleichnamigen Reiter, geben den gewünschten Ereignistext ein und legen die Fälligkeit fest. Dabei steht Ihnen eine genaue Uhrzeit oder eine Zeitspanne zur Auswahl, die sich ab fünf Minuten in Minutenschritten wählen lässt. Wählen Sie danach die Art des Alarms per Haken, also ob Sie bei der Fälligkeit eine Nachricht und/oder einen Ton empfangen möchten. Beim Hinweiston stehen Ihnen sechs Presets zur Auswahl. Alternativ dürfen Sie auch selbst eine Audiodatei als Alarm bestimmen.

Über den Reiter „Aufgabenliste“ und „Hinzufügen“ richten Sie sich wiederholende Erinnerungen ein. Dabei legen Sie im ersten Schritt fest, zu welcher Zeit und wie oft Sie die Erinnerungen bekommen möchten. Hier können Sie von täglich über einmal die Woche bis hin zu jährlich an einem bestimmten Tag auswählen. Im darauffolgenden Schritt legen Sie analog zu den einmaligen Erinnerungen die Art der Benachrichtigung fest.

Ascomp Photo Anonymizer

Exif-Daten aus Fotos löschen

Ascomp

Wer seine Fotos gern online postet, dabei aber keine persönlichen Infos in den Exif-Daten der Aufnahme preisgeben möchte, der findet im Photo Anonymizer ein passendes Werkzeug.

In der Hauptansicht bietet Ihnen das Programm unter „Einstellungen“ einige grundsätzliche Optionen, etwa beim Speichern der Bilder den Zeitstempel beizubehalten oder zurückzusetzen sowie einen anderen Dateinamen und einen anderen Speicherordner zu verwenden. Über die Schaltfläche „Meta-Daten entfernen“ in der Hauptansicht löschen Sie sämtliche Infos im Exif-Header eines Bildes, also etwa den Zeitstempel, das verwendete Kameramodell, die Belichtungsparameter, die GPS-Koordinaten und so weiter.

Über die Schaltfläche „Nur GPS-Informationen entfernen“ verschwinden lediglich die Koordinaten, also wo das Bild aufgenommen wurde. Mit der Schaltfläche „Alternative Datenströme“ entfernen Sie alle weiteren Infos, die beispielsweise beim Herunterladen einer Bilddatei aus dem Internet entstehen.

Die Vorgehensweise ist dabei immer gleich: Sie klicken auf die gewünschte Schaltfläche und navigieren im nächsten Fenster zu den Bilddaten, deren Infos Sie löschen möchten. Ein Klick auf „Dateien anonymisieren“ startet den Vorgang. Lediglich bei „Meta-Daten entfernen“ dürfen Sie näher bestimmen, was genau gelöscht werden soll (Exif, Dicom, IPTC, XMP etc.).

Achtung: Um das Programm kostenlos nutzen zu können, müssen Sie sich beim Hersteller registrieren.

Audio Recorder Free

Audio aufnehmen Ashampoo

Ashampoo

Der Audio Recorder Free von Ashampoo ist ein einfach zu bedienendes Aufnahmetool für den PC.

In den Einstellungen bestimmen Sie das Eingabegerät, das Dateiformat (MP3, WMA, OGG, WAV, Flac, Opus oder APE), die Audioqualität und den Speicherort. Dabei stehen Ihnen für das Eingabegerät die drei Audioschnittstellen „MMSystem“, „DirectShow“ und „Wasapi“ zur Auswahl, die je nach PC-Ausstattung zusätzliche Optionen bieten:

Bei „MMSystem“ haben Sie dann beispielsweise die Wahl zwischen „Microsoft Soundmapper – Input“ und „Microsoft Array (Intel Smart)“, bei „DirectShow“ zwischen „Primärer Soundaufnahmetreiber“ und „Microphone Array (Intel Smart Sound Technologie für digitale Mikrofone)“.

Bei „Wasapi“ findet sich nur der Eintrag „Microphone Array (Intel Smart Sound Technologie für digitale Mikrofone)“. Hinsichtlich der Audioqualität dürfen Sie bei der gewählten Option (Normal, Gut, CD oder Hohe Qualität) die Frequenz und die Bitrate per Schieberegler feinjustieren. Über einen Klick auf den roten Knopf oder das Mikrofonsymbol im Hauptfenster starten Sie die Aufnahme.

Fertige Aufnahmen dürfen Sie über das Scherensymbol auch schneiden, indem Sie die Schnittmarken entsprechend setzen und die Datei danach als Kopie oder anstatt des Originals speichern. Der Direkt-Link zur „Mediathek“ bringt Sie zum Speicherort Ihrer Audiofiles.

Ashampoo Taskbar Customizer

Taskbar personalisieren

Mit dem Ashampoo Taskbar Customizer lässt sich das Design der Windows-Taskleiste hinsichtlich Farbe und Transparenz verändern.

Nach der Installation finden Sie das Tool in der Schnellstartleiste rechts neben der Taskleiste. Zum Öffnen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol und wählen „Einstellungen“. Anschließend erscheint ein Fenster mit den verschiedenen Anpassungswerkzeugen:

So finden Sie darin eine Farbauswahl, in der Sie per Mausklick den gewünschten Farbton bestimmen. Über die Skala in der Mitte, die von Weiß bis Schwarz geht, regeln Sie die Helligkeit des gewählten Farbtons über einen kleinen Pfeil. Rechts davon haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, die einzelnen Farbwerte für Rot (R), Gelb (G) und Blau (B) manuell zu bestimmen.

Über den Wert neben dem „A“ legen Sie die Transparenz der Taskbar fest, also ob Sie die darin befindlichen Symbole auf einem sichtbaren Hintergrund sehen möchten oder einfach nur in den Desktop eingeblendet. Setzen Sie den Haken bei „Vorschau“, sehen Sie die Auswirkungen Ihrer Einstellungen in Echtzeit. Über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ machen Sie sämtliche Veränderungen bis auf die Transparenz rückgängig.

Tipp: Möchten Sie die Taskleiste ohne Farbanpassung einfach nur transparent haben, dann wählen Sie nach einem Rechtsklick auf das Programmsymbol in der Schnellstartleiste die Option „Transparent“.

Audials Play

Multimedia-Player

Audials

Wer eine kostenlose Abspielsoftware für Audio und Video sucht, ist mit Audials Play gut beraten. Die Bedienoberfläche ist der von Audials One nachempfunden, so finden Sie am linken Rand die Kategoriesymbole für Musik, Radio, Video/TV, Podcasts, Ihre Abspielhistorie und die Programmordner.

Nach dem ersten Start stellen Sie über das Symbol „Einstellungen“ links unten in den „Options“ und „User Interface“ die Programmsprache auf „German“, also Deutsch, um. Nach einem Neustart können Sie nun unter „Benutzeroberfläche“ den Navigationsbereich konfigurieren und in den anderen Menüpunkten etwa das Einblenden der Untertitel bei Videos aktivieren, den Equalizer nutzen, die Anzeige der Radiosender anpassen, Streaming-Abos bei Amazon Music, Spotify, Netflix & Co. hinzufügen und die TV-Senderliste ausmisten.

Zum Abspielen klicken Sie auf die gewünschte Kategorie und wählen im Folgenden zum Beispiel bei „Musik“ Ihre lokalen Inhalte oder unter „Laden“ Vorschläge aus dem Internet. „Radio“ listet Ihnen Sender nach Genre oder Ländern sortiert, ein Klick darauf startet die Wiedergabe über das Play-Symbol. Zudem dürfen Sie manche Inhalte auch mitschneiden und lokal speichern.

Achtung: Audials Play erstellt kein Desktop-Symbol. Um das Programm in der Taskleiste festzupinnen, öffnen Sie es, klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste und wählen danach „An Taskleiste anheften“.

DVDFab ExplorerFab

DVDs brennen und ISOs erstellen

DVDFab ExplorerFab ist ein DVD-/Blu-ray-Brennprogramm, aber auch ein virtueller DVD-/ BD-Emulator, der bis zu 18 Laufwerke emulieren, Laufwerke mounten und zudem ISO-Images erstellen kann.

Dazu finden Sie in der Hauptansicht eine Navigationsleiste mit den Schaltflächen „Explorer“, „Brennen“, „Laufwerk“ und „Downloader“ sowie einen Direkt-Link zu weiteren Programmen des Herstellers. Unter „Explorer“ haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Dateien und Ordner in ein Zip- oder 7Z-Archiv beziehungsweise eine ISO-Datei zu verwandeln und auf DVD zu brennen.

„Brennen“ beinhaltet verschiedene Funktionen, um einzelne Dateien und Ordner auf eine Disk zu bringen, aber auch um Image-Dateien aus verschiedenen Quellen zu erstellen und wiederbeschreibbare Scheiben zu löschen. Des Weiteren finden Sie darin eine Schaltfläche, mit der Sie sich Informationen zu Ihren Laufwerken anzeigen lassen.

„Laufwerk“ birgt den direkten Zugriff auf Ihre physischen und virtuellen Laufwerke, und mit dem „Downloader“ können Sie schnell und unkompliziert Videos aus dem Internet, also von Youtube, Vimeo etc., per URL herunterladen. Dazu fügen Sie lediglich die Adresse des betreffenden Videos in die obere Zeile ein und klicken auf den Pfeil rechts daneben, um den Download zu starten. „Heruntergeladen“ bringt Sie zu den gespeicherten Clips.

Easeus Free Screen Capture Software

Screenshots erstellen und bearbeiten

Mit der Free Screen Capture Software erstellen Sie sehr schnell Bildschirmfotos, die Sie anschließend auch gleich bearbeiten können.

In den Einstellungen des Programms bestimmen Sie das Speicherformat und legen Tastenkürzel fest, mit denen Sie in der Folge einen rechteckigen Screenshot oder ein komplettes Bildschirmfoto anfertigen können. Auch Funktionen wie dem Anpinnen an den Bildschirm oder dem Beenden der Funktion lassen sich Kürzel zuweisen. Die Werkzeuge zum Anfertigen eines Screenshots werden Ihnen aber auch direkt eingeblendet, sodass Sie nur darauf klicken müssen.

Haben Sie einen Screenshot gemacht, erscheint sofort danach eine Werkzeugleiste, über die Sie beispielsweise Teile einrahmen, unkenntlich machen, beschriften, mit Linien, Pfeilen oder Nummerierungen versehen und mit einem Stift oder einem Marker hervorheben können. Jedes Werkzeug lässt sich hinsichtlich der Größe oder Dicke konfigurieren, und die passende Farbe wählen Sie aus einer Palette aus. Einzelne Bearbeitungsschritte lassen sich rückgängig machen.

Möchten Sie sämtliche Anpassungen löschen, tun Sie dies über das Papierkorbsymbol. Zum Abschließen klicken Sie auf „Speichern“ und dürfen den Screenshot dann auch über das Nadelsymbol am Desktop festpinnen.

Microsoft Font Maker

Eigene Schriftart erstellen

Der Microsoft Font Maker setzt zwar einen digitalen Stift voraus. Ist dieser vorhanden und mit dem PC oder Notebook korrekt verbunden, können Sie mit dem Stift und dem Programm Ihre eigene Handschrift als Schriftart für Ihre Dokumente, Briefe und andere Korrespondenz generieren.

Das Anlegen der Schriftart geschieht dabei in drei Schritten: Zunächst einmal werden Sie dazu aufgefordert, das Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Satzzeichen und verschiedene Sonderzeichen handschriftlich mit dem Stift in die dazugehörigen Felder des Programms einzutragen. Als Nächstes müssen Sie drei englischsprachige Sätze aufschreiben. Und zum Schluss gilt es noch, den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen, den Abstand zwischen den einzelnen Wörtern und die Größe der Zeichen per Schieberegler anzupassen.

Jeder Schritt und natürlich auch die fertige Schrift lassen sich dabei abspeichern, sodass Sie den Font auch nachträglich noch anpassen können. Zum Anwenden Ihrer Schrift wählen Sie diese einfach im Programm Ihrer Wahl wie jede beliebige Schrift aus, also über das Drop-down-Menü oder ähnlich.

Microsoft Journal

Tagebuch schreiben

Wer gern Tagebuch schreibt, der findet in Microsoft Journal ein Werkzeug, mit dem er genau das tun kann. Dabei lassen sich auch mehrere Tagebücher, die sogenannten Journale, in Ordner ablegen, sodass Sie zum Beispiel monatliche Bände für 2023 erstellen oder aber getrennte Tagebücher für Privates und Berufliches führen können. Praktisch finden wir ebenfalls, dass das Programm Ihnen beim ersten Start in einem Tutorial die wichtigsten Funktionen zeigt.

Die Bedienung von Microsoft Journal erfolgt dabei ausschließlich handschriftlich, ein Touchdisplay oder ein angeschlossenes Grafiktablet mit Stift sind also die Voraussetzung, auch wenn sich das Programm ebenfalls mit gedrückter Maustaste bedienen lässt – das macht aber keinen Spaß.

Den verwendeten Stift können Sie als Kuli, Bleistift oder Textmarker mit anpassbarer Farbe und Dicke verwenden. Zudem gibt’s einen Radiergummi sowie ein Lineal, und Sie können Teile Ihres Eintrags kopieren. Möchten Sie Ihren Einträgen ein Bild oder ein PDF anhängen, so machen Sie dies über das Plussymbol. Der Pfeil nach rechts fügt dagegen eine neue Seite zu Ihrem Eintrag hinzu.