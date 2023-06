Windows 11: Diese neuen Funktionen sind jetzt verfügbar mit dem Juni-Update

Zum Patch-Day im Juni 2023 stopft Microsoft nicht nur Lücken in seinen diversen Anwendungen und Betriebssystemen, sondern liefert mit KB5027231 ein Update an alle Windows-11-Nutzer aus, welches neue Funktionen in das Betriebssystem integriert. Microsoft bezeichnet diese Neuerungen als “Moments 3”-Aktualisierung. Als Vorschau-Version gab es die “Moments 3-“-Neuerungen bereits als optionales Windows-Update KB5026446 vor einigen Wochen.

Über Windows Update wird das “Moments 3”-Update jetzt in Form von KB5027231, ergänzt durch sicherheitsrelevante Patches, bei allen Nutzern als Pflicht-Update installiert und steht über Windows Update zur Installation bereit. Nach der Installation erhöht sich die Buildnummer von Windows 11 auf “Windows 11 Version 22H2, Build 22621.1848).

Im Vergleich zu KB5026446 von Ende Mai 2023 erwähnt Microsoft die folgenden hinzugefügten Änderungen:

Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das 32-Bit-Apps betrifft, die große Adressen unterstützen und die CopyFile-API verwenden. Möglicherweise treten Probleme beim Speichern, Kopieren oder Anfügen von Dateien auf. Wenn Sie kommerzielle oder Unternehmenssicherheitssoftware verwenden, die erweiterte Dateiattribute verwendet, wirkt sich dieses Problem wahrscheinlich auf Sie aus. Bei Microsoft Office-Apps betrifft dieses Problem nur die 32-Bit-Versionen. Möglicherweise erhalten Sie die Fehlermeldung “Dokument wurde nicht gespeichert”.

Dieses Update behebt ein Kompatibilitätsproblem. Das Problem tritt aufgrund einer nicht unterstützten Verwendung der Registry auf.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Windows-Kernel betrifft. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.

Das ist neu mit KB5027231 für Windows 11

Neu hinzu kommen mit dem “Moments 3”-Update unter anderem die Anzeige eines VPN-Symbols in der Windows-11-Taskleiste, sobald eine VPN-Verbindung besteht. Die Entwickler spendieren Windows 11 zusätzlich die Möglichkeit, die Widgets in einem größeren Bereich anzuzeigen und der “Widget hinzufügen”-Dialog wird verbessert.

Sekundenanzeige in der Uhrzeit: In den Personalisierungen der Taskbar wird die neue Option “Sekunden in der Taskleistenuhr anzeigen” hinzugefügt. Sie ahnen schon, was die Aktivierung dieser Option bedeutet. Beachtet werden sollte aber der Hinweis seitens Microsoft, dass die Aktivierung dieser Option das verwendete Gerät mehr Strom verbrauchen lässt.

Windows 11 unterstützt jetzt Bluetooth Low Energy Audio, einen stromsparenden Audiostandard, der von Ohrhörern wie den Galaxy Buds2 und Buds2 Pro unterstützt wird.

Neue Tastenkombination “Bildschirm drucken”: Mit der “Druck”-Taste öffnet sich das Snipping-Tool und es wird nicht zeitgleich ein Screenshot des Bildschirminhalts in die Zwischenablage kopiert. In den Einstellungen können Sie unter “Barrierefreiheit”, “Tastatur” das Verhalten von Windows 11 beim Betätigen der “Druck”-Taste ändern. Stellen Sie den Schalter unter “Verwenden Sie die Drucktaste, um das Snipping Tool zu öffnen” auf “Aus”, wenn Sie weiterhin mit der “Druck”-Taste sofort einen Screenshot des Bildschirm erstellen wollen.

OneDrive-Speicheranzeige: Auf der Seite Konten in der Windows 11-Einstellungs-App wird der gesamte Speicherplatz angezeigt, der auf allen OneDrive-Abonnements verfügbar ist.

Einen Überblick über alle Neuerungen, die mit dem Moments-3-Update und weiteren geplanten Updates ihren Weg zu Windows 11 finden werden, stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor: Diese 20 spannenden neuen Windows-11-Funktionen landen auf Ihren PC.