Volkswagen-Bank warnt ihre Kunden vor Betrug

Die Volkswagen-Bank warnt in einer Mail von der Absenderadresse vwbank@mailing.vwfs.de ihre Kunden davor, dass aktuell betrügerische Phishing-Mails kursieren, die vorgeben, von der Volkswagen-Bank zu stammen. Die Mails ahmen das Erscheinungsbild der Volkswagen-Bank nach.

Diese Varianten an Phishingmails kursieren

In einer Variante dieser Phishing-Mails werden die Empfänger dazu aufgefordert, sich über den Link in den Mails bei ihrem Online-Benutzerkonto bei der VW-Bank anzumelden; dieser Link führt natürlich zu einer gefälschten Seite, die nur vorgibt, die Seite des Online-Bankings der VW-Bank zu sein. Dort werden dann Ihre Logindaten abgegriffen.

Als Vorwand heißt es in den Mails zum Beispiel, dass der Kunde seine Telefonnummer noch nicht bestätigt habe und ebendies über den angegebenen Link sofort erledigen könne. Diese Mails sind raffiniert gestaltet, um vertrauenswürdig zu erscheinen. So steht etwa direkt unter dem Link zu der gefälschten Webseite der Hinweis, dass man diese Nachricht unbeantwortet lassen könne, wenn man nicht der korrekte Empfänger der Mail sei oder nicht an weiteren Angeboten der VW-Bank interessiert sei.

In einem anderen Beispiel für derartige Phishing-Mails erklärt die Nachricht das angebliche Prinzip der Direktlinks. Würde man nicht auf den angegebenen Button mit der Aufschrift „Anmeldung bestätigen“ klicken und seine Anmeldung dadurch bestätigen, dann würde die VW-Bank das Konto deaktivieren. Eine spätere Aktivierung würde dann Gebühren kosten.

So schützen Sie sich und erkennen den Betrug

Die Volkswagen Bank betont, dass sie ihre Kunden niemals

per E-Mail oder SMS nach deren vertraulichen Daten fragen würde,

per E-Mail mithilfe eines Links dazu auffordern würde, sich in Ihr Online-Banking einzuloggen oder

auffordern würde, Dokumente wie insbesondere den Aktivierungsbrief im Internet hochzuladen.

Stattdessen betont die VW-Bank: Loggen Sie sich ausschließlich über die Internetseite des VW-Online-Banking ein (diese am besten als Lesezeichen im Browser anlegen) oder nutzen Sie die VW-Banking-App.