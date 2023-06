Echo Dot 5. Gen. fast geschenkt: Tolles Alexa-Spar-Bundle bei Amazon

Mit einem Echo Dot haben Sie vollen Zugriff auf die Amazon-KI Alexa und können per Sprachkommando Musik abspielen, Informationen einholen, das Smart Home steuern sowie vieles mehr. Wer bereits die Dienste von Alexa in Anspruch nimmt, möchte meist auch weitere Räume mit entsprechenden Echo-Geräten ausstatten. Oder man möchte die KI auch Freunden und Verwandten näherbringen und ihnen ein Gerät schenken. Für all jene ist das neue Spar-Bundle bei Amazon ideal. Hier bekommt man gleich zwei Echo Dot der neuesten 5. Generation für wenige Euro mehr, als würde man nur ein Exemplar bestellen. Wie man einen zweiten Echo Dot fast geschenkt bekommt und was das Gerät auszeichnet, erfahren Sie hier.

Alexa im Doppelpack: 2x Echo Dot 5. Gen. im Spar-Bundle

Die 5. Generation des Echo Dot bietet ein verbessertes Audioerlebnis im Vergleich zum Vorgänger und ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Inhalte wie Musik, Hörbücher und Podcasts von verschiedenen Streaming-Diensten wie Amazon Music, Apple Music, Spotify und Deezer. Das Alexa-Gerät kann per Sprachbefehl gesteuert werden, und ruft über die Amazon-KI Informationen ab, erzählt Witze oder setzt einen Timer. Es verfügt auch über eine Schlummerfunktion für den Wecker, die durch einfaches Antippen aktiviert werden kann. Der Echo Dot 2022 ermöglicht es, kompatible Smart-Home-Geräte per Sprachbefehl zu steuern und Routinen zu erstellen, die durch Temperatursensoren aktiviert werden. So kann etwa ein smarter Ventilator automatisch gestartet werden, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet.

Der in drei Farbvarianten erhältliche Echo Dot 5. Gen. kann auch mit anderen kompatiblen Echo-Geräten in verschiedenen Räumen verbunden werden, um Musik im ganzen Haus zu spielen. Bei der Entwicklung des Echo Dot hat Amazon besonderen Wert auf Datenschutz gelegt, und es wurden mehrere Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen implementiert, einschließlich einer Mikrofon-aus-Taste. Der Online-Riese bietet den Echo Dot derzeit im Spar-Bundle an. Wer zwei Echo Dot der 5. Generation in den Warenkorb legt und dort den Rabattcode „2ECHODOT“ eingibt, zahlt nur 69,98 Euro, statt 129,98 Euro. Somit investiert man gewissermaßen weniger als 5 Euro in das zweite Echo-Gerät. Das Spar-Angebot gilt für begrenzte Zeit.

Amazon-Aktion für Echo Dot 5. Generation

Amazon-KI: Hierfür lässt sich Alexa nutzen

Der Echo Dot der 5. Generation ist ein smarter Bluetooth-Lautsprecher, der mittels der Amazon-KI nützliche Aufgaben übernehmen kann.

Zugriff auf verschiedene Inhalte: Mit dem Echo Dot 5. Gen. können Sie Musik, Hörbücher und Podcasts von verschiedenen Streaming-Diensten wie Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und mehr abspielen. Sprachsteuerung: Mit Alexa können Sie den Echo Dot per Sprachbefehl steuern, um Informationen abzurufen, Witze zu erzählen, Timer zu setzen und vieles mehr. Schlummerfunktion: Der Echo Dot der 5. Generation verfügt über eine Schlummerfunktion für den Wecker, die durch simples Antippen aktiviert werden kann. Smart-Home-Steuerung: Mit dem Echo Dot können Sie kompatible Smart Home-Geräte per Sprachbefehl steuern und Routinen erstellen, die durch Temperatursensoren aktiviert werden. Koppelung mit anderen Geräten: Der Echo Dot kann mit anderen kompatiblen Echo-Geräten in verschiedenen Räumen verbunden werden, um Musik im ganzen Haus zu spielen. Er kann auch mit Fire TV zu einem Heimkinosystem erweitert werden.

