Sie möchten Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrer Playstation 5 verbinden? Dann müssen wir Sie leider enttäuschen, denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wird das nicht funktionieren. Die Playstation 5 unterstützt zwar grundsätzlich Bluetooth-Verbindungen, für die Audiowiedergabe allerdings nur bei ausgewählten Geräten. Dazu zählen:

Dabei handelt es sich Headsets, die offiziell von Sony für die Playstation lizenziert und unterstützt sind. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass Sie auch mit einem anderen Modell eine Verbindung herstellen können, das ist aber eher die Ausnahme.

Alternativ können Sie auch auf ein Headset mit Bluetooth- oder Funk-Adapter setzen. So lässt sich das Corsair Virtuoso RGB Wireless über den mitgelieferten Adapter problemlos mit der Playstation 5 verbinden.

Verbindung über Bluetooth herstellen

Falls Sie ein unterstütztes Headset besitzen oder ein anderes einfach mal ausprobieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Playstation 5, dann klicken Sie auf „Geräte“ und „Bluetooth-Geräte“. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Headset im Pairing-Modus befindet und starten Sie die Suche auf der Playstation.

Jedes Headset per Bluetooth-Adapter verbinden

Sollte Ihr Headset, was wahrscheinlich ist, nicht nativ von der Playstation 5 unterstützt werden, bleibt Ihnen noch eine weitere Möglichkeit. Genauer gesagt zwei Möglichkeiten, wir beginnen aber mit der eleganteren. Statt das Headset direkt mit der Playstation verbinden, können Sie die Verbindung über einen Bluetooth-Adapter herstellen. Dieser wird per USB-A oder USB-C an Ihre Playstation angeschlossen. Hier sind zwei Bluetooth-Adapter, die mit der Playstation 5 kompatibel sind:

USB-C: Creative BT-W5 Bluetooth 5.3 Audio Transmitter

USB-A: Avantree Leaf USB Bluetooth Audio Adapter

Die möglichen Nachteile: Ein vernünftiger USB-Adapter kostet ein paar Euro und selbst dann ist es nicht garantiert, dass es keine Einschränkungen bei der Sound- und Verbindungsqualität geben kann.

Der einfachste Weg: Per Kabel mit Controller verbinden

Die günstigste und auch einfachste Lösung ist es, von Ihrem PS5-Controller Gebrauch zu machen. Dieser hat nicht ohne Grund einen AUX-Anschluss, darüber lassen sich Kopfhörer und Headsets verbinden. Ganz ohne Kabel kommen Sie also nicht aus, dieses geht aber nur vom Controller zu Ihren Ohren, statt durchs halbe Zimmer. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr Bluetooth-Gerät auch Kabelverbindungen unterstützt.

Damit der Sound über den Controller-Ausgang abgespielt wird, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen an Ihrer Playstation 5 vornehmen: