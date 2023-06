Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr leistungsfähig

Automatisches Waschen, Trocknen und Entleeren

Eindrucksvolle Wischfunktion

Gute Hindernisvermeidung Kontra Teppichreinigung mit vielen Fehlern

Dock funktioniert nicht auf Teppichen

Groß und sperrig

Teuer Fazit Der S8 Pro Ultra ist ein beeindruckend leistungsstarker Staubsaugerroboter mit einer hervorragenden Ausstattung. Aber die eigentliche Reinigungsleistung hat Schwächen, die den hohen Preis nur schwer rechtfertigen können.

Preis beim Test

Roborock S8 Pro Ultra: $1,599.99

Aktuell bester Preis: Roborock S8 Pro Ultra

Shop Preis $1599.99 zum Shop Roborock $1599.99 zum Shop

Das chinesische Unternehmen Roborock verkauft seit 2016 Saug- und Wischroboter und hat enge Beziehungen zu Xiaomi. Roborocks Flaggschiff, der Roborock S8 Pro Ultra, ist einer der leistungsfähigsten Staubsaugerroboter, die man aktuell kaufen kann. Mit seiner klassenbesten Saugleistung, Selbstreinigungs- und Entleerungsfunktion und einer Vielzahl von Funktionen klingt er nach einer Kraft, mit der man rechnen muss.

Aber wie schlägt er sich im wirklichen Leben? Ich habe den S8 Pro Ultra ein paar Wochen lang benutzt, um das herauszufinden, und die Ergebnisse sind eher durchwachsen.

Design

Klobiges Design

Plastikgehäuse fühlt sich billig an

Großartige Objekterkennung

Der S8 Pro Ultra ist das Top-Modell unter den Roborock-Robotern, aber das sieht man dem Design nicht unbedingt an. Sowohl der Staubsauger selbst als auch das Dock sind mit einem eher billig wirkenden Kunststoff überzogen, wobei sich die Bemühungen des Unternehmens eindeutig auf das Innenleben konzentrieren.

Er ist sicherlich nicht hässlich, aber es gibt besser aussehende Staubsaugerroboter auf dem Markt. In Anbetracht der Tatsache, dass das weiße Modell, das ich getestet habe, sehr schnell Schmutz und Flecken ansammelt, würde ich die schwarze Version empfehlen.

Anyron Copeman / Foundry

Ein großes Scheibendesign ist nichts Neues, auch wenn er mit 9,65 cm ein recht niedriges Profil für einen Roboter mit Lidar hat. Trotzdem sollte man sich vor dem Kauf vergewissern, dass er unter Möbel wie Couchtische oder TV-Schränke passt – ich hatte Glück. Nur wenige Staubsaugerroboter schaffen es, in enge Räume zu gelangen, aber das gilt besonders für den S8 Pro Ultra. Mit einem Durchmesser von 35,3 cm ist er eigentlich nur für größere offene Räume geeignet.

Der S8 Pro Ultra entleert sich selbst, so dass er nie voll wird, wenn Sie ihn regelmäßig in die Station zurückstellen

Das wichtigste Designmerkmal auf der Oberseite des Staubsaugers ist der erhöhte LIDAR-Turm für die Navigation, aber es gibt auch drei physische Tasten: Power (zum Stoppen oder Starten der Reinigung), Home (um ihn in die Docking-Station zurückzubringen) und Mop-only. Wenn man die letzte Taste drei Sekunden lang gedrückt hält, wird die Kindersicherung aktiviert, die alle drei Tasten deaktiviert.

Anyron Copeman / Foundry

Eine Klappe an der Vorderseite bietet direkten Zugang zum Staubbehälter, was aber nur notwendig ist, wenn der Filter gereinigt werden muss. Der S8 Pro Ultra ist selbstentleerend, d. h. er wird nie voll, wenn Sie ihn regelmäßig in die Dockingstation zurückstellen. Letzteres ist die einzige Möglichkeit, den 200-ml-Wassertank zu füllen, da er nicht direkt zugänglich ist.

An der Unterseite befinden sich drei Räder, wobei ein kleines Rad an der Vorderseite dem Gerät eine Drehung um 360 Grad ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Staubsaugerrobotern ist die rotierende Seitenbürste nicht abnehmbar. Das Wischpad und die beiden Gummiwalzen sind ebenfalls fest angebracht, können aber bei Nichtgebrauch herausgeklappt werden. Beide funktionieren gut auf Fliesen- und Teppichböden, aber dickere Teppiche können ein Problem darstellen.

Anyron Copeman / Foundry

An der Vorderseite des Geräts sendet ein großer 3D-Sensor unsichtbares Infrarotlicht aus, das eine hervorragende Objekterkennung ermöglicht, unabhängig von der Beleuchtung im Raum. Der S8 Pro Ultra nutzt KI, um 42 gängige Haushaltsgegenstände zu erkennen und er stoppt, bevor er etwas verschluckt, das eine bestimmte Größe überschreitet.

Einrichtung

Sehr einfach einzurichten

Roborock-App erforderlich

Benötigt eine stabile Wi-Fi-Verbindung

Im Gegensatz zu anderen Staubsaugerrobotern lässt sich der S8 Pro Ultra sehr leicht einrichten. Befestigen Sie einfach die Kunststoffbasis an der Dockingstation, schließen Sie sie an den Strom an und schieben Sie den Staubsauger selbst an seinen Platz. Achten Sie auf die Sprachansage zum Aufladen oder auf das pulsierende Stromsymbol auf der Oberseite des Geräts. Das Gerät ist zwar bereits aufgeladen, aber es lohnt sich, ein oder zwei Stunden zu warten, bis es 100 Prozent erreicht hat.

Anyron Copeman / Foundry

Sobald der S8 Pro Ultra vollständig aufgeladen ist, kann er mit der Reinigung beginnen. Ein Staubbeutel ist bereits in der Dockingstation vorinstalliert. Zum Wischen müssen Sie nur den mittleren der drei Behälter mit kaltem Wasser füllen. Entweder nur mit klarem Wasser oder in Kombination mit Roborocks eigenem Bodenreiniger. Bei anderen Reinigungsmittel-Marken besteht angeblich die Gefahr von Korrosion und Beschädigung.

Selbst wenn Sie noch nie einen Staubsaugerroboter benutzt haben, können Sie ihn ohne viel Aufwand in Betrieb nehmen

Um Ihre Räume abzubilden oder Reinigungszyklen zu starten, müssen Sie die Roborock-App herunterladen. Sie steht für Android und iOS zur Verfügung. Die Verbindung des S8 Pro Ultra mit der App ist unkompliziert, und es ist einfach, ihn mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk zu koppeln.

Vorausgesetzt, Sie stellen das Dock auf eine harte, flache Oberfläche, ist die Einrichtung des S8 Pro Ultra reibungslos und nahtlos. Selbst wenn Sie noch nie einen Staubsaugerroboter benutzt haben, können Sie ihn ohne viel Aufwand in Betrieb nehmen.

App und Karten

Die kostenlose Begleit-App ist einfach zu bedienen

Detaillierte, genaue Kartendarstellung

Vielzahl von Funktionen verfügbar

Wie bereits erwähnt, ist die Roborock-App erforderlich, um auf alle Funktionen des S8 Pro Ultra zuzugreifen. Bevor Sie jedoch alle Funktionen ausprobieren können, müssen Sie eine Karte Ihrer Wohnung erstellen. Die Kartierung meiner Wohnung (ohne die beiden Schlafzimmer) hat etwa 20 Minuten gedauert. Danach wurde mir eine detaillierte Übersicht über alle besuchten Räume angezeigt.

Anyron Copeman / Foundry

Die erstellte Karte kann sowohl in 2D als auch in 3D angezeigt werden. Außerdem können Sie No-Go-Zonen oder eine bestimmte Reihenfolge festlegen, in der der gesamte Bereich gereinigt werden soll. Sie können so viele Karten erstellen, wie Sie möchten, sowohl für einstöckige als auch für mehrstöckige Häuser, wobei ich nicht sagen kann, wie effektiv letzteres ist.

Roborock verwendet ein KI-System, um zu versuchen, alle Hindernisse zu erkennen, auf die er trifft. Jede Vermutung wird mit einem Prozentsatz bewertet und ist in den meisten Fällen korrekt. Die einzige Ausnahme, die mir auffiel, war, dass er die Stuhlbeine wiederholt mit Kabeln verwechselte, aber das schien die Reinigung nicht zu beeinträchtigen. Sollte sich das einmal als Problem herausstellen, können Sie die Namen von Möbeln, Räumen oder Oberflächen innerhalb der App manuell bearbeiten.

Dort finden Sie auch eine genaue Kontrolle über die einzelnen Bereiche, die gereinigt werden sollen. Sie können die gesamte Karte, nur bestimmte Räume oder sogar bestimmte Zonen auswählen, wobei letztere bis zu 0,1 m² groß sein können. Sie haben auch die Möglichkeit, den Roboter per App an einen bestimmten Ort in Ihrem Haus zu schicken – eine großartige Option, wenn Sie einen bestimmten Bereich entdecken, der gereinigt werden muss. Sie können entweder einen Pin setzen und ihn den besten Weg dorthin finden lassen oder die In-App-Steuerung als Fernbedienung für den Staubsauger verwenden. Beides funktioniert gut.

Anyron Copeman / Foundry

Wie bei den meisten Staubsaugerrobotern können Sie die Reinigung für die Zeit planen, in der Sie nicht zu Hause sind, entweder für einen einmaligen Anlass oder jeden Tag/Woche zur gleichen Zeit. Es gibt auch anpassbare Routinen, wie z. B. eine vollständige Reinigung des ganzen Hauses oder das Saugen und Wischen der Küche/des Esszimmers nach dem Essen.

Das Gerät selbst verfügt zwar nicht über einen Sprachassistenten, aber der S8 Pro Ultra ist sowohl mit Amazons Alexa als auch mit dem Google Assistant kompatibel. Ich habe ersteres über meinen Echo Dot getestet, der bei einer Vielzahl von Befehlen gut funktioniert hat. Es ist schön, dass man sich für wichtige Funktionen nicht ständig auf die App verlassen muss.

Die vielen Anpassungsmöglichkeiten machen das S8 Pro Ultra zu einem sehr leistungsfähigen Gerät

Und das sind nur die verfügbaren Kernfunktionen. Innerhalb der App gibt es Dutzende von Möglichkeiten, das Erlebnis nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Die Standardoptionen werden für die meisten Menschen ausreichen, aber die Vielzahl der Anpassungsoptionen macht den S8 Pro Ultra zu einem sehr leistungsfähigen Gerät.

Leistung

Großartige Saugleistung

Weniger leistungsstarke Modi sind nicht überzeugend

Beeindruckende Wischfunktion

Der S8 Pro Ultra ist einer der leistungsstärksten Staubsaugerroboter, die Sie aktuell kaufen können. Er verfügt über eine beeindruckende Saugleistung von 6000 Pa – das ist mehr als bei fast allen Konkurrenten.

Allerdings erreicht er diese Leistung nur in den Modi “Max” oder “Max+”, die die Akkuleistung schnell verbrauchen. Auf meinen engmaschigen Teppichen hat er sehr gut alle sichtbaren Verschmutzungen aufgenommen und die cremefarbene Oberfläche merklich aufgehellt. In den stärksten Modi hätte ich mit einem normalen Staubsauger keine bessere Leistung erzielen können.

Anyron Copeman / Foundry

Der große Nachteil ist jedoch die Geräuschentwicklung. Der S8 Pro Ultra ist in diesem Modus extrem laut, und es wird schnell lästig, wenn man sich zu Hause auf etwas konzentrieren muss. Daher ist er die bessere Wahl für Menschen, die ihre Reinigungsarbeiten gerne für die Zeit planen, in der sie unterwegs sind. Dank der Objekt-Erkennung ist es unwahrscheinlich, dass er dabei stecken bleibt.

Natürlich kann man auch auf die weniger leistungsstarken Modi zurückgreifen, aber ich fand sie weit weniger effektiv. “Leise” lohnt sich nur bei großen Schmutzpartikeln, während “Turbo” immer noch laut genug ist, um zu stören.

In den leistungsstärksten Modi hätte ich mit einem normalen Staubsauger keine bessere Arbeit leisten können

Ich hatte gehofft, dass der Standardmodus “Ausgewogen” das Optimum darstellt, aber leider war das nicht der Fall. Der Teppich wurde nur sehr unregelmäßig gesaugt, und es fehlten einige offensichtliche Schmutzpartikel und Ablagerungen. Selbst für eine schnelle tägliche Reinigung reicht das nicht wirklich aus.

Glücklicherweise ist die Wischfunktion weitaus beeindruckender. Die “Intensiv”-Einstellung ist leise genug, um regelmäßig verwendet zu werden, während die Modi “Mäßig” und “Mild” immer noch gute Arbeit leisten, wenn der Teppich nicht zu schmutzig ist. In allen Intensitätsstufen hinterlässt der S8 Pro Ultra glänzende und streifenfreie Böden. Er kann zwar nicht die tiefsten Bodenverschmutzungen entfernen, aber ich bezweifle, dass das überhaupt irgendein Saugroboter könnte.

Anyron Copeman / Foundry

Ein kombinierter Saug- und Wischzyklus nutzt die Funktion “Dynamic Lift”, bei der der Wischmopp angehoben und der Wasserfluss gestoppt wird, wenn ein Teppich erkannt wird. Das funktioniert nicht immer sofort, aber ich hatte noch nie einen nassen Teppich.

Laut Roborock hält der 5200-mAh-Akku im “Leise”-Modus bis zu drei Stunden lang. Im Turbomodus ist es aber nur die Hälfte – ein 63-minütiges Saugen und Wischen hat den Akku von 80 Prozent auf 10 Prozent entladen. Das Wichtigste ist natürlich, dass der Staubsauger eine komplette Reinigung durchhält, ohne dass der Akku leer wird. Sofern Sie kein sehr großes Haus haben, sollte das kein Problem sein.

Das Aufladen in der Dockingstation geht auch relativ schnell. Innerhalb von etwa drei Stunden war der Akku von 10 Prozent auf voll aufgeladen.

Dock und Wartung

Riesige, schwere Dockingstation

Selbstreinigung, Entleerung, Trocknung und Wiederbefüllung

Sehr wenig Wartung erforderlich

Sie dachten, der S8 Pro Ultra selbst sei groß? Die Dockingstation setzt noch einen drauf. Sie misst 42,6 x 51,3 x 45 cm, und Sie brauchen mindestens 0,5 m Abstand nach oben und 0,7 m Abstand nach vorne, um sie effektiv nutzen zu können.

Bei einem Gewicht von etwa 9,5 kg werden Sie das “RockDock Ultra” auch nicht viel bewegen wollen. Die meisten meiner Böden sind mit Teppich ausgelegt, und der logischste Standort ist die Ecke meines Wohnzimmers. Aber wie ich bald herausfand, ist das Dock nur für harte, ebene Oberflächen gedacht, da der Saugroboter sonst nicht mehr zurückfindet.

Anyron Copeman / Foundry

Meine einzige Alternative war, ihn während des Tests in der Ecke meiner kleinen Küche zu platzieren, wo er oft anderen Dingen im Weg war. Wenn Sie auch viele Teppiche in Ihrer Wohnung haben, sollten Sie sich dessen bewusst sein.

Das fühlt sich alles sehr umständlich an, aber das ist es wert. Die Größe und das Gewicht des Docks werden durch einen beeindruckenden Funktionsumfang gerechtfertigt. Das Dock kann so ziemlich alle Wartungsarbeiten des Staubsaugerroboters automatisieren, vom Reinigen und Trocknen der Wischmopps bis zum Nachfüllen von Wasser und Entleeren des Staubbehälters. Er kann sogar die Unterseite des Docks und alle Bürsten reinigen.

Anyron Copeman / Foundry

Tatsächlich gibt es nur eine Handvoll Dinge, die Sie tun müssen, um den S8 Pro Ultra in einem tadellosen Zustand zu halten. Tauschen Sie alle paar Wochen den Staubbeutel und das Wasser aus, leeren Sie das Schmutzwasser und reinigen Sie gelegentlich den Staubfilter. Das war’s schon.

Der bemerkenswert geringe Wartungsaufwand ist ein wichtiges Verkaufsargument für den S8 Pro Ultra. Er nimmt Ihnen einen Großteil des Stresses, den der Besitz eines Staubsaugerroboters mit sich bringt, und ermöglicht es Ihnen stattdessen, all seine Vorteile voll und ganz zu genießen.

Der bemerkenswert niedrige Wartungsaufwand ist ein wesentliches Verkaufsargument für den S8 Pro Ultra

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis ist einer der großen Nachteile des S8 Pro Ultra. Die UVP des Staubsaugerroboters liegt laut Hersteller Roborock bei 1.499 Euro. Bei Amazon ist das Gerät zum gleichen Preis erhältlich.

Es gibt zwar einen Ersatzstaubsaugerbeutel, aber für alle weiteren müssen Sie extra bezahlen, da sie nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind. Im Vierer-Pack kosten sie stattliche 15,99 Euro. Der Roborock-eigene Bodenreiniger und alle anderen Ersatzteile sind ebenfalls separat erhältlich.

Das bedeutet, dass der S8 Pro Ultra einer der teuersten Staubsaugerroboter ist, die Sie kaufen können. Dafür, dass er nicht alles richtig macht, ist das eine Investition, die sich genau überlegen sollten. Der Ecovacs Deebot X1 OMNI stellt eine mehr als 500 Euro günstigere Alternative dar.

Fazit

Der S8 Pro Ultra macht es einfacher als je zuvor, die Reinigung Ihres Hauses zu automatisieren, aber er hat seinen Preis. Die riesige Dockingstation sieht zwar unansehnlich aus, aber sie bedeutet, dass das Entleeren, Reinigen und Nachfüllen von Wasser für Sie erledigt wird. Außerdem ist er extrem leistungsstark und saugt so gründlich, dass er es mit einer manuellen Version aufnehmen kann.

Allerdings muss man dafür die höchsten Modi verwenden, die oft laut sind und den Akku viel schneller entladen. Die schiere Größe des S8 Pro Ultra bedeutet auch, dass viele kleinere Räume unerreichbar sind. Die Wischleistung ist durchweg gut, und fast alle denkbaren Staubsaugerroboterfunktionen sind hier vorhanden, aber er erfüllt nicht alle Anforderungen. Er wird sicherlich nicht in der Lage sein, einen normalen kabellosen Staubsauger zu ersetzen, weshalb der hohe Preis schwer zu rechtfertigen ist.

Staubsauger- und Wischroboter

Selbstleerender Staubbehälter

Selbstentleerender und -befüllender Wischmopp

Selbstreinigend

6000 Pa Saugleistung

3D-Hindernisvermeidung

3D-Kartierung

5200 mAh Akku

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.