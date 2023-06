Creative Pebble Pro im Test: Ein luxuriöses Upgrade für die günstigen Lautsprecher

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Klarer, detaillierter Klang

Kann sehr laut aufspielen

Keine Verzerrung bei hoher Lautstärke

Mehrere Anschlussmöglichkeiten

Rauschunterdrückung durch die Software von Creative Kontra Die Lautstärke lässt sich bei höherer Lautstärke nur minimal anpassen Fazit Sie könnten weniger ausgeben, aber der Creative Pebble Pro ist das zusätzliche Geld wert, wenn Sie erstklassige Funktionen in Kombination mit klarem, detailliertem Klang in einem kleinen Paket wünschen. Außerdem erhalten Sie eine RGB-Akzentbeleuchtung.

Preis beim Test

$59.99

Wir waren von Anfang an von den Creative Pebble begeistert, und das aus gutem Grund: Die kleinen Lautsprecher klangen großartig und kosteten bei ihrer Markteinführung nur 25 Euro.

Seitdem hat Creative mehrere Versionen der Pebble auf den Markt gebracht, darunter auch die Pebble Pro, die Ende letzten Jahres in die Läden kamen. Die Pebble Pro sind überraschend funktionsreich und bieten eine fantastische Klangqualität – ein lohnender Schritt weg von einfachen Lautsprechern.

Design und Größe der Pebble Pro

Wenn Sie die Pebble Pro aus der Verpackung nehmen, fallen Ihnen sofort zwei Dinge auf. Erstens sieht das Set genauso aus wie die anderen Pebble-Geräte – schlank und rund – und hat ähnliche Proportionen. Die Lautsprecher nehmen jeweils etwa so viel Platz ein wie eine Grapefruit (123 x 123 x 118 mm) und sind eine schöne Ergänzung zu den kastenförmigen Monitoren und PCs, da sie die sonst üblichen Kanten auf einem Schreibtisch abmildern. An der Unterseite jedes Lautsprechers befindet sich ein rundes Gummipolster, das für Halt sorgt und von einem dünnen LED-Streifen umgeben ist, der in Regenbogenfarben leuchten kann. Sie können die drei verfügbaren Lichtmuster (und die Farbe) über die Bedienelemente des rechten Lautsprechers steuern.

Sie können die Farbe der Beleuchtungsmodi Pulsate und Solo RGB einstellen.

Zweitens verfügen diese Lautsprecher über eine ganze Reihe von Anschlüssen und Buchsen. Auf der Rückseite des rechten Lautsprechers finden Sie einen Standard-USB-C-Anschluss, der sowohl das Audiosignal übertragen als auch die Stromversorgung übernehmen kann, einen USB-C-Power-Delivery-Anschluss (PD), der die Lautsprecherausgabe verstärken kann (aber kein Audiosignal überträgt), und einen 3,5-mm-Aux-Eingang. Auf der Rückseite befindet sich auch das festverdrahtete Kabel, das die beiden Lautsprecher verbindet. An der Seite des rechten Lautsprechers gibt es zusätzlich zwei 3,5-mm-Buchsen – eine für Kopfhörer und die andere für ein Mikrofon. Außerdem wird Bluetooth 5.3 für die Kopplung mit PCs, Smartphones und anderen Geräten unterstützt.

Die Taste zum Umschalten zwischen diesen verschiedenen Verbindungstypen befindet sich auf der Vorderseite des rechten Lautsprechers, direkt neben dem Lautstärkeregler. Durch Drücken der Taste wird zwischen USB-, Bluetooth- und Aux-in-Modus umgeschaltet; eine LED-Leuchte links neben dem Lautstärkeregler wechselt beim Umschalten die Farbe (lila, blau bzw. grün).

Wie klingt der Pebble Pro?

Unabhängig davon, welche Anschlussmethode Sie wählen, klingen diese Lautsprecher fantastisch. Die hohen Frequenzen werden klar und deutlich wiedergegeben, und die Bässe sorgen für einen ausgewogenen Klang. Der Pebble Pro gibt Stimmen, Fernseh- und Filmdialoge sowie Telefongespräche detailgetreu wieder, und das sogar bei höchster Lautstärke. Normalerweise sind Verzerrungen bei günstigen Lautsprechern oft ein Problem, aber nicht bei diesen.

Und der Pebble Pro kann einen Raum wirklich mit Klang füllen, unter anderem dank seiner 2,25-Zoll-Treiber mit einer RMS-Leistung von 10 Watt. Der ursprüngliche Pebble war auf 4,4 Watt ausgelegt, der aktuelle Pebble V3 auf 8 Watt. Das gilt selbst dann, wenn Sie den Strom über den Standard-USB-C-Anschluss beziehen, der für jeden der drei Anschlussmodi funktioniert. Sie können diese Lautsprecher aber auch mit Strom versorgen, indem Sie zum USB-C-PD-Anschluss wechseln und den Aux-In- oder Bluetooth-Modus verwenden. Creative empfiehlt hierfür sein 30-Watt-Netzteil, aber Sie können auch ein ähnliches Netzteil verwenden, das Sie gerade zur Hand haben.

Der Pebble Pro gibt Stimmen, TV- und Filmdialoge sowie Telefongespräche detailgetreu wieder, und das sogar bei höchster Lautstärke.

Sie können den Creative Pebble Pro an ein Netzteil mit höherer Wattzahl anschließen, um die Lautstärke der Lautsprecher zu erhöhen. Creative

Das Interessanteste ist jedoch, dass Sie nicht nur eine höhere Maximallautstärke erreichen, sondern auch eine höhere Lautstärke bei niedrigeren Einstellungen. In unseren Tests mit einer Schallmess-App auf unserem Telefon, das wir 25 Zentimeter entfernt hielten, erreichten die Pebble Pro 74 Dezibel über eine Standard-USB-C-Verbindung mit Windows 10 auf 100 Prozent Lautstärke. Mit dem 30-Watt-Netzteil von Creative (angeschlossen über USB-C PD und Aux-In für Audio) lag der Durchschnitt bei 80 dB.

Aber der Lautstärkesprung war bei 40 und 60 Prozent Lautstärke größer – ein Anstieg von etwa 20 Prozent bei Verwendung des USB-C-PD-Anschlusses und des Netzteils. Das bedeutet, dass Sie auch bei niedrigeren Lautstärkeanteilen noch genügend Sound bekommen. Sie müssen erst aufdrehen, wenn Sie eine Party veranstalten. Dann können Sie die Lautstärke erhöhen und Ihr ganzes Wohnzimmer damit beschallen.

Wenn Sie einen 3,5-mm-Kopfhörer anschließen, klingt der Ton genauso gut, wie wenn Sie ihn über die Lautsprecher laufen lassen – allerdings hängt es davon ab, welche Kopfhörer Sie verwenden. Seien Sie gewarnt: Der Lautstärkeregler an den Lautsprechern wirkt sich auf die Lautstärke der Kopfhörer aus. Wenn Sie also die Lautstärke voll aufgedreht haben, drehen Sie sie herunter, bevor Sie Ihre Kopfhörer aufsetzen. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie sich sonst versehentlich (und auf schmerzhafte Weise) die Ohren kaputt machen.

Wie steht es um den Mikrofoneingang der Pebble Pro?

In diesem Bild sind die separaten 3,5-m-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon hervorgehoben. Creative

Die Pebble Pro verfügen über einen raffinierten Trick: Sie können im USB-Modus das Signal eines 3,5-mm-Mikrofons durchschleifen. So können Sie die Software von Creative nutzen, um bei Anrufen automatisch die Stummschaltung aufzuheben und unerwünschte Geräusche herauszufiltern.

Die Rauschunterdrückungsfunktion funktioniert bemerkenswert gut – und zwar sowohl für eingehende als auch für ausgehende Audiosignale. Laut Creative ist die Rauschunterdrückung am besten geeignet, um statische Hintergrundgeräusche wie Ventilatoren, Staubsauger und sogar Rasenmäher zu unterdrücken, sodass Sie ohne diese Ablenkungen sprechen oder hören können. Unsere Tests haben gezeigt, dass die Geräuschunterdrückung auch bei Geräuschen wie dem Tippen auf einer mechanischen Tastatur gut funktioniert, wenn Sie nicht sprechen. Die Aufnahme, die wir von ununterbrochenem Tippen gemacht haben, war praktisch totenstill, mit nur ein paar Sekunden sporadischen Hintergrundgeräuschen.

Sollten Sie das Creative Pebble Pro kaufen?

Sie können 30 Euro oder weniger für exzellente Lautsprecher ausgeben, z. B. für die weniger gut ausgestatteten Geschwister-Modelle des Pebble Pro. Aber wenn Sie mehr Premium-Funktionen suchen, bieten diese Lautsprecher einen angenehmen, kristallklaren Klang mit viel Lautstärke und praktischen Extras, die Ihre PC-Nutzung verbessern können. Außerdem sind die RGB-Lichter ein echter Hingucker.