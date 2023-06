E-Rezept startet am 1. Juli 2023 – das müssen Sie darüber wissen

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will ab dem 1. Juli 2023 eine Möglichkeit schaffen, um erstmals E-Rezepte in Apotheken mit der Versichertenkarte einlösen zu können. Das E-Rezept sei seiner Meinung nach endlich alltagstauglich und könne bald großflächig verwendet werden. Bis Ende Juli würden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.

Karte schaltet Rezept frei

Das vom Arzt ausgestellte Rezept für Medikamente und Behandlungen würde dann automatisch aus einer Datenbank abgefragt, sobald der Patient seine Versichertenkarte in der Apotheke in das Lesegerät einsteckt. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für die Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Schon mehrfach musste der Start der elektronischen Rezepte verschobenen werden. Den letzten Testlauf gab es im Herbst 2022 in einer Pilotregion in Westfalen-Lippe, danach mussten weitere Schritte vorerst gestoppt werden. Ein Grund hierfür waren datenschutzrechtliche Bedenken. Erst im Februar diesen Jahres stimmten Datenschützer dem neuen Verfahren zu. Zu den ersten Krankenkassen, die schon Mitte Mai die Einlösung über die elektronische Gesundheitskarte ermöglichte, gehört die Techniker Krankenkasse.

Drei Wege zum Einlösen eines Rezepts

Nun sollen E-Rezepte nach Ansicht von Lauterbach endlich alltagstauglich werden. Einlösen könne man das E-Rezept auf unterschiedlichen Wegen: Zur Nutzung über die Gematik-App kommt das Ausdrucken des E-Rezept-Tokens in der Arztpraxis und nun auch das Verfahren über die elektronische Gesundheitskarte.