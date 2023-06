Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schönes Design

Große Auswahl an Gesundheitsfunktionen

Lange Akkulaufzeit

GPS Kontra Kann nicht auf Benachrichtigungen antworten

Kein NFC

Nicht der genaueste Tracker Fazit Ein solides und ästhetisch ansprechendes Gerät von Amazfit. Der GTS 4 Mini ist nicht der genaueste Tracker, den ich je benutzt habe, aber er ist gut genug für die allgemeinen Bedürfnisse der meisten Menschen. Als reine Smartwatch ist er eingeschränkt, aber als stilvoller Tracker kann man für den Preis nichts falsch machen.

Amazfit hat sein schlankes Smartwatch-Angebot mit der GTS 4 Mini aktualisiert. Sie ist etwas günstiger als die größeren Amazfit GTS 4 und GTR 4, verfügt aber über viele der gleichen Funktionen.

Ist die Größe also wichtig? Hier ist unser Test der Amazfit GTS 4 Mini.

Design und Aufbau

Leichtes, kompaktes Gehäuse

Bequem zu tragen

Bis zu 50 Meter wasserdicht

Martyn Casserly

Amazfit hat das Design der vorherigen Version der Mini, die verwirrenderweise GTS 2 Mini genannt wurde, beibehalten. Die Uhr hat ein schönes, schlankes Metallgehäuse, in dem das 1,65-Zoll-Display untergebracht ist. Am Handgelenk ist die Uhr mit einer Höhe von 9,1 mm erfreulich kompakt, so dass sie problemlos unter Hemdmanschetten passt, und das Gewicht von 19 g sorgt dafür, dass man die Hälfte der Zeit vergisst, dass man sie trägt.

Ein kleiner Kritikpunkt ist der Kronenknopf an der rechten Flanke. Ja, er entspricht dem klassischen Uhrendesign und orientiert sich gleichzeitig an Apple, aber die Krone lässt sich zwar drehen, erfüllt aber keinen Zweck. Der Bildschirm scrollt nicht nach oben oder unten, und es gibt keine Option, um der Aktion eine Funktion zuzuweisen. Stattdessen ist sie im Grunde nur ein Knopf, warum also nicht einfach gleich ein Knopf statt einer Krone?

Martyn Casserly

Das Silikonarmband hat ein einfaches Klammerdesign, bei dem man es einklippt und dann den Rest des Bandes darunter durchzieht. Mit einer Breite von 20 mm orientiert es sich am gängigen Standard, aber selbst bei meinen schlanken Handgelenken hatte ich nur drei Löcher auf dem Band übrig. Aus diesem Grund sollten Sie dieses Modell meiden, wenn Sie dicke Handgelenke haben, oder gleich ein längeres Band kaufen.

Wenn man die GTS 4 Mini umdreht, sieht man die runde Platte, auf der sich die Sensoren und die Kontaktpunkte für das mitgelieferte Ladegerät befinden. Wie heutzutage üblich, ist das Ladekabel recht kurz, so dass Sie eine Steckdose in der Nähe haben müssen, wenn Sie den 270-mAh-Akku aufladen wollen.

Martyn Casserly

Mein Testmuster war die mintblaue Variante, aber Amazfit bietet das GTS 4 Mini auch in Midnight Black, Flamingo Pink und Moonlight White an. Meiner Meinung nach ist dies die schönste Farbe, da sie sauber und modern aussieht, ohne zu grell zu sein.

Es ist ein schönes Paket, das geschmackvoll und schick aussieht, ganz so wie bei den vorherigen Versionen. Der große Vorteil des neueren Modells ist die Wasserdichtigkeit bis 50 Meter Tiefe, d. h. man kann damit schwimmen gehen und sie wird die Aktivitäten aufzeichnen oder den Abwasch überleben.

Anzeige

1.65-Zoll-AMOLED-Display

336 x 384 Pixel

Immer eingeschaltetes Display

Das 1,65-Zoll-AMOLED-Display ist dank einer Auflösung von 336 x 384 Pixeln (309 ppi) hell, klar und gut lesbar. Die Größe hat sich gegenüber dem 1,55-Zoll-Panel des GTS 2 Mini leicht erhöht, und mit einem Verhältnis von 70,2 % zwischen Bildschirm und Gehäuse können Sie einen guten Teil des Displays nutzen.

Martyn Casserly

Mit den verschiedenen verfügbaren Zifferblättern können Sie ganz einfach auswählen, wie stark Sie die Informationen auf dem Display einblenden möchten, und es gibt eine Always-on-Option, die Sie aktivieren können, damit die Uhrzeit oder andere Informationen angezeigt werden, ohne dass Sie Ihr Handgelenk heben müssen.

Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass der Touchscreen selbst ein wenig wählerisch sein kann, wenn es darum geht, auf eine Berührung zu reagieren. Normalerweise war es in Ordnung, wenn ich am Schreibtisch saß, aber bei einer Reihe von Gelegenheiten erwies es sich beim Gehen als widerspenstig. Das könnte an den kleinen Touch-Schaltflächen oder an meinen ungenauen Fingern liegen, aber es war enttäuschend.

Software und Funktionen

Zepp OS

Integriertes Alexa

Eingeschränkte Unterstützung von Drittanbieter-Apps

Kein NFC

Die Amazfit GTS 4 Mini sieht zwar aus wie eine Alternative zur Apple Watch, ist aber in Wirklichkeit eher ein Fitnessband mit größeren Ambitionen. Es hat zwar einige nützliche integrierte Funktionen, aber viele der beliebten Drittanbieter-Apps, die man auf anderen Smartwatches sieht, sind nicht verfügbar.

Die meisten Dinge werden über die Zepp-App gesteuert, mit der Sie viele Zifferblätter herunterladen können (einige davon sind kostenpflichtig). Auch die Einstellungen für die Nachverfolgung und ähnliche Dinge sowie die Apps, die auf der Uhr angezeigt werden, sowie deren Reihenfolge, lassen sich hier ändern. Eine nützliche Option ist es, festzulegen, was passiert, wenn man den Kronen-Knopf lange drückt, aber wie ich bereits sagte, kann man dem Drehen der Krone keine Funktionen zuweisen. Das ist eine verpasste Gelegenheit.

Martyn Casserly

Die Uhr selbst läuft auf dem Zepp OS, das recht reaktionsschnell und zuverlässig ist, und sie verfügt über einige nützliche Funktionen, die den Mangel an App-Anbindungen ausgleichen. Alexa ist integriert, sodass Sie Dinge zu Ihrem Amazon-Konto hinzufügen oder Fragen stellen können, wie Sie es mit jedem Alexa-fähigen Produkt tun würden. Sie können damit auch schnell Timer und Erinnerungen einstellen, was ich regelmäßig getan habe, weil es so praktisch war.

Außerdem gibt es eine Musik-App, eine Wettervorhersage, eine To-Do-Liste, eine Stoppuhr, eine Taschenlampe, einen Alarm und einen Pomodoro-Timer. Alles ziemliche Standardfunktionen.

Sie können keine Dateien auf dem Gerät selbst speichern, also können Sie keine Musik offline hören, es sei denn, Sie haben Ihr Telefon dabei. Es gibt auch keine NFC-Funktionen, was bedeutet, dass Sie das GTS 4 Mini nicht für kontaktlose Zahlungen verwenden können. Das macht die Uhr weniger zu einem eigenständigen Gerät als einige seiner Konkurrenten, aber es wäre wirklich beeindruckend, derart fortschrittliche Funktionen zu diesem Preis zu haben.

Apps von Drittanbietern können nicht heruntergeladen werden, abgesehen von einigen zufälligen Apps aus dem Zepp-Store, von denen keine die gewünschten Mainstream-Apps sind. WhatsApp-Nachrichten werden zwar als Benachrichtigungen angezeigt, ebenso wie Facebook, wenn Sie Ihr Konto verknüpfen, aber eine echte App finden Sie nicht. Das Gleiche gilt für Spotify, Audible und ähnliche Dienste, obwohl Sie die allgemeine Musik-App verwenden können, um grundlegende Wiedergabefunktionen und die Lautstärke für angeschlossene Bluetooth-Kopfhörer dank der Bluetooth 5.2-Verbindung zu steuern.

Martyn Casserly

Ein kleiner Nachteil ist, dass es keine voreingestellten Antworten gibt, die man zur Reaktion auf Nachrichten verwenden kann, so dass das GTS 4 Mini nur zum Lesen von Nachrichten geeignet ist. Wenn dies geändert werden könnte, so dass eine schnelle Option für ‘Ok’, ‘Ja’ oder ‘Nein’ oder sogar eine benutzerdefinierte Nachricht verfügbar wäre, wäre das ein echter Vorteil. Wenn dies ein Hindernis für Sie ist, dann läuft auf der teureren Amazfit GTS 4 ein aktualisiertes Zepp OS2 und bietet die Möglichkeit, auf Nachrichten zu antworten, so dass dies die Uhr sein könnte, die Sie brauchen.

Gesundheits- und Fitness-Tracking

120+ Sport-Tracking-Modi

GPS

Eher grobe Richtwerte als supergenau

Wie bereits erwähnt, ist die GTS 4 Mini im Grunde ein Fitness-Tracker und keine vollwertige Smartwatch. Das ist nicht weiter schlimm, denn Amazfit hat idem Gerät über 120 verschiedene Tracking-Modi spendiert, so dass Sie die Aktivität Ihrer Wahl finden sollten.

Der offensichtlichste Modus ist die Schrittaufzeichnung, und die GTS 4 Mini leistet gute Arbeit bei der Überwachung meiner Schritte über den Tag hinweg. Sie können detaillierte Berichte über lange Strecken erhalten, z. B. über Ihre Trittfrequenz und Ihren Schritt, sowie darüber, wie hart Ihr Herz in dieser Zeit gearbeitet hat. All diese Daten können in die persönliche Aktivitätsintelligenz (PAI) einfließen, die Ihnen Punkte für Ihr Training gibt und ähnlich funktioniert wie die drei Ringe auf der Apple Watch von Apple.

Die automatische Aufzeichnung ist nur für Walking, Indoor-Walking, Outdoor-Running, Laufband, Outdoor-Radfahren, Ellipsentraining oder Rudern verfügbar. Wenn Sie also schwimmen, Sport treiben, eine Yoga-Sitzung machen oder eine der anderen unzähligen Aktivitäten ausführen, müssen Sie daran denken, die Trainingsüberwachung manuell zu starten.

Martyn Casserly

Amazfit bietet verschiedene Auswertungsfunktionen, die zeigen, wie sich Ihr Training auf Ihren Körper ausgewirkt hat, z. B. Herzfrequenzbereiche, aerobe und anaerobe Überwachung, die im PeakBeat-Algorithmus angezeigt wird. Es gibt auch Blutsauerstoffwerte, Stress- und Schlaftracking, das viele Informationen über Ihre Gesundheit in der Zepp-App speichert, damit Sie nach Mustern und verbesserungswürdigen Bereichen suchen können.

Durch die verschiedenen Aktivitäten, die ich ausprobiert habe, während ich die Uhr trug, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die aufgezeichneten Messungen eher einem groben Richtwert ähneln als supergenau sind. Wenn Sie beispielsweise für einen Marathon trainieren und spezifische Ziele verfolgen müssen, dann sollten Sie vielleicht die Apple Watch SE oder eine Coros Apex 2 Uhr verwenden. Aber für die meisten Leute, die aktiv werden wollen und kein Vermögen ausgeben wollen, um ihre Anstrengungen zu überwachen, würde ich sagen, dass die Amazfit GTS 4 Mini sicherlich gut genug ist.

Es gibt auch ein paar nette Ergänzungen, wie den virtuellen Pacer, der Sie herausfordert, während einer Trainingseinheit ein bestimmtes Tempo zu laufen. Sie können auch Ihre Adidas Running-, Relive- oder Strava-Konten mit der Uhr verknüpfen. Außerdem ist GPS eingebaut, sodass Sie alle Ihre Outdoor-Routen aufzeichnen können. Dazu kommt auch ein Menstruationszyklus-Tracker.

Bei der Schlaferfassung ist es nicht ganz gelungen, den Unterschied zwischen sitzend und schlafend zu erkennen, aber auch hier gilt: Wenn Sie mit einer groben Schätzung der Stunden, die Sie im Bett liegen, und der allgemeinen Qualität Ihres Schlafs zufrieden sind, dann können Sie für den Preis nichts falsch machen.

Akkulaufzeit und Aufladen

270-mAh-Akku

Mehr als eine Woche Betriebsdauer im normalen Modus

Langsames Aufladen

Die Akkulaufzeit der Amazfit GTS 4 Mini ist hervorragend. Wenn Sie das Gerät mit deaktiviertem Always-on-Display verwenden und die Raten der Herzfrequenzmessung nicht zu hoch ansetzen, erreichen Sie eine Laufzeit von etwa zwei Wochen zwischen den Ladevorgängen. Selbst wenn die genannten Funktionen aktiviert sind, dauert es immer noch mehr als eine Woche, bis man das magnetische Ladegerät wieder anschließen muss.

Martyn Casserly

Die einzige Funktion, die die 270-mAh-Zelle stark beansprucht, ist die Verwendung des GPS-Trackers. Sobald dieser eingeschaltet ist, bleiben maximal 21 Stunden, bevor der Saft ausgeht. Aber selbst das ist beeindruckend. Das Aufladen des Amazfit GTS 4 Mini dauert etwa zwei Stunden, also ist es gut, dass man das nicht sehr oft machen muss.

Preis und Verfügbarkeit

Die Amazfit GTS 4 Mini ist direkt bei Amazfit für 99,99 Euro erhältlich. Das ist ein wirklich guter Preis für die gebotenen Funktionen und das schöne Design des Geräts.

Für ungefähr das gleiche Geld können Sie den Fitbit Charge 5 erwerben, der ebenfalls über einen GPS-Tracker und viele hervorragende Gesundheits- und Fitnessfunktionen verfügt, obwohl einige davon nur mit einem Fitbit Premium-Abonnement verfügbar sind.

Wenn Ihnen das Amazfit GTS 4 Mini gefällt, Sie aber mehr Funktionen und ein größeres Display wünschen, dann ist das Amazfit GTS 4 für rund 200 Euro erhältlich.

Fazit

Amazfit hat sich einen guten Ruf für qualitativ hochwertige, erschwingliche Tracker aufgebaut und die GTS 4 Mini hält diese Tradition aufrecht. Es ist ein sehr schön aussehendes Gerät, das mühelos bequem zu tragen ist. Die Software und die verfügbaren Funktionen sind für das Geld ausgezeichnet, und die Akkulaufzeit bedeutet, dass man das Gerät nicht wie andere Smartwatches jede Nacht abnehmen muss.

Das Tracking ist nicht so genau wie bei teureren Modellen, und ich hätte mir ein empfindlicheres Display gewünscht, aber man kann sich kaum beschweren, wenn man einen soliden Fitness-Tracker mit einigen Smartwatch-Funktionen für weniger als 100 Euro bekommt.

