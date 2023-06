Cyberpunk 2077: Erweiterung Phantom Liberty vorgestellt

CD Projekt Red veröffentlicht im Herbst die erste große Erweiterung für “Cyberpunkt 2077“. Der DLC trägt den Namen “Phantom Liberty“ und erscheint am 26. September 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Die Playstation 4 und Microsofts Xbox One gehen leider leer aus. “Phantom Liberty“ kostet 29,99 Euro. Um die Erweiterung spielen zu können, ist außerdem das Hauptspiel nötig. Wer die PS4- oder die Xbox-One-Version des Hauptspiels kauft, bekommt das Upgrade auf PS5 und Xbox Series X/S kostenlos.

Spionage-Thriller in Dog Town

“Phantom Liberty“ versteht sich laut Entwickler als “Spionage-Thriller“-Erweiterung für das Hauptspiel, welche den neuen Stadtteil Dog Town hinzufügt. Im Addon, das während der Geschichte des Hauptspiels angesiedelt ist, gibt es ein Wiedersehen mit Keanu Reeves als Johnny Silverhand. Neu hinzugekommen ist Idris Elba (“Luther“), der einen Geheimagenten spielt. In der Zusatzmission gilt es, den Präsidenten der New United States of America zu retten.

Perks und Skill-Trees

Neben einer neuen Mission und einem neuen Stadtteil bringt die Erweiterung laut Entwickler auch jede Menge Verbesserungen am Hauptspiel mit, die für alle Spieler zur Verfügung stehen sollen. Überarbeitet wurden unter anderem die Perks und Skill-Trees. Neu hinzugekommen ist der Fahrzeugkampf, der neue Verfolgungsjagden ermöglichen soll.

Fahrzeugkampf mit Verfogungsjagden

“Wir haben viel Arbeit in den Fahrzeugkampf gesteckt“, erklärt Pawel Sasko, Quest Director bei CD Projekt Red, gegenüber videogameschronicle.com. “Man kann mit seiner Handfeuerwaffe durch die Windschutzscheibe oder die Fenster zielen. Es gibt auch bewaffnete Fahrzeuge mit Gatling-Guns oder Raketen, die man tatsächlich benutzen und abschießen kann,“ so der Entwickler

KI und Polizeisystem

CD Projekt Red hat außerdem die KI verbessert und das Polizeisystem verbessert. Für mehr Abwechslung sollen außerdem ein überarbeiteter Spielverlauf und die Gegner-Archetypen sorgen. Die Skill-Trees verleihen den Spielern nun tatsächliche Fertigkeiten – darunter etwa ein Dash-Move oder das Abwehren von Kugeln sowie ein Finishing-Move. Ebenfalls neu ist ein Reliktbaum mit Upgrades für installierte Cyberware.

