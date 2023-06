Microsoft Flight Simulator 2024 vorgestellt: Diese Neuerungen sind schon bekannt

Der Microsoft Flight Simulator (kurz MSFS) 2020 erfreut sich immer noch großer Beliebtheit und gehört auch technisch immer noch zu den eindrucksvollsten Simulationen auf dem Markt. Aus dieses Gründen rechneten viele Fans damit, dass der aktuelle MSFS für einige Jahre weiter unterstützt und mit Erweiterungen gefüttert wird. Doch Microsoft sorgte gestern im Rahmen einer Präsentation für eine Überraschung und kündigte den Microsoft Flight Simulator 2024 an – als eigenständiges Spiel. Wo also will Microsoft ansetzen, um die Simulation auf die nächste Stufe zu heben?

Diese Neuerungen bringt der Microsoft Flight Simulator 2024

Allzu viele Details hat Microsoft zwar noch nicht verraten, aber gerade aus dem ersten Trailer lassen sich schon einige Hinweise entnehmen. So wird der Flight Simulator 2024 wohl eine umfangreichere Karriere mit einer vielfältigeren Missionsauswahl bieten, zu sehen sind unter anderem Rettungs- und Transportmissionen. Und das nicht nur im Cockpit eines Flugzeugs, der Trailer zeigt nämlich auch Hubschrauber, Heißluftballons und einen Zeppelin.

In der Ankündigung verspricht Microsoft, beim kommenden Flugsimulator vollen Nutzen aus den technischen Fortschritten in den Bereichen Cloud- und Simulation, maschinelles Lernen und Gaming im Allgemeinen zu ziehen. Dafür soll die verbesserte Asobo Studio Engine zum Einsatz kommen. Bereits der MSFS 2020 machte weltweit Schlagzeilen: Die Entwickler schufen mithilfe von Satellitendaten, künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing eine spielbare und realistische Abbildung der gesamten Erde.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 soll im namensgebenden Jahr für Xbox Gamepass, PC Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Windows 10/11 und Steam erscheinen. Der dann abgelöste MSFS 2020 soll aber auch weiterhin unterstützt werden. Es ist also weiter mit Patches und Inhalten zu rechnen, aber sicherlich nicht mehr in dem gleichen Ausmaß.