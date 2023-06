Aldi: E-Mountainbike im Angebot – 40 % Rabatt zur UVP

Nur noch 1199 Euro kostet ein elektrisches Mountainbike, das Aldi in seinem Onlineshop verkauft. Die UVP liegt für dieses E-Mountainbike bei 1999 Euro. Sie sparen also 40 Prozent. Wobei allerdings noch 34,90 Euro Versandkosten dazu kommen. Insgesamt kostet Sie das E-MTB M922 im Aldi-Onlineshop also 1233,90 Euro.

Alu-E-Bike MTB Hardtail Aufsteiger M922 von Telefunken bei Aldi anschauen

Das E-MTB M922 vorgestellt

Das E-MTB M922 aus Aluminium gibt es in zwei Größen: Mit 27,5 Zoll und mit 29 Zoll. Der Preis bleibt unverändert. Aldi liefert so lange, wie der Vorrat reicht. Das E-Bike wird vormontiert geliefert, die Bedienungsanleitung können Sie hier einsehen.

Der elektrische Heckmotor arbeitet mit 250 Watt und 36 Volt. Für den Li-Ion-Akku nennt Aldi diese Daten: 36 V, 14 Ah, 504 Wh. Die maximale Reichweite beträgt 120 Kilometer, wobei es in der Praxis je nach Einsatzszenario weniger sein dürften.

Eine 24-Gang Shimano Kettenschaltung sorgt dafür, dass Sie für jede Steigung und für fast jedes Gelände den richtigen Gang finden. Ein verstellbares LCD-Display versorgt den Fahrer während der Fahrt mit allen wichtigen Informationen, wie beispielsweise Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke.

Sowohl der MTB-Sattel als auch der MTB-Lenker sollen bequemes Fahren sowohl in der Stadt als auch im Gelände garantieren. Sie bremsen das Rad mit hydraulischen Scheibenbremsen. Das Rad wiegt rund 24 Kilogramm. Die Farbe des Rades gibt Aldi mit graphit-grau an.

Das Rad ist, wie man auf den Fotos erkennt, weder mit Beleuchtung noch mit Schutzblechen ausgestattet. Falls Sie das Rad also in der Stadt und auf Straßen/Radwegen nutzen wollen, müssen Sie eine passende Ausstattung nachrüsten. Ein LED-Leuchtenset gibt es beispielsweise hier ebenfalls bei Aldi für 39,99 Euro.

Dieser Preis ist für das E-MTB M922 unschlagbar, auch wenn dieses Modell sicherlich nicht für besonders harte Einsätze in besonders schwierigem Gelände gedacht ist. Aber als Alternate als nächst günstigster Anbieter verlangt 1279 Euro zuzüglich Versandkosten und alle anderen Verkäufer sind noch teurer. Bei Otto kostet das E-MTB M922 sogar 1666 Euro zuzüglich Versandkosten.

Aldi verspricht eine Lieferung innerhalb von 3 bis 12 Werktagen. Bei Nichtgefallen können Sie das E-Bike kostenlos zurückschicken. Das ist innerhalb von 90 Tagen möglich.

