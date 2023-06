Die Höllenmaschine ist zurück: In unserem Teaser zur HMX4 verraten wir erste Details

Das Warten hat sich gelohnt: Dieses Jahr RASIEREN wir ALLES! Die Höllenmaschine wird FETTER als je zuvor. Das ultimative Gaming-System setzt auf Hardware, die Sie gar nicht im Handel kaufen können und dürfte – in aller Bescheidenheit – eine technische Meisterleistung darstellen.

Genug Phrasen und Superlative? Komm, einer geht noch: The winner takes it all, denn das gilt natürlich auch dieses Mal. Bleibt nur zu hoffen, dass Team Hölle den Mund nicht zu voll genommen hat, denn es liegt noch viel Planung und Arbeit vor ihnen. Aber sie können auf PROMINENTE Unterstützung bauen!

Mehr wird noch nicht verraten, aber schon bald geht’s richtig los. Und jetzt lehnen Sie sich zurück und genießen unseren Video-Teaser zur HMX4: