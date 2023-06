DLSS 3 erklärt: So beschleunigt Nvidias KI-basierte RTX-Technik PC-Spiele

Sie können viel Geld für eine schicke neue Grafikkarte ausgeben, aber einer der wichtigsten Faktoren für die Spielleistung ist nicht die Hard-, sondern die Software. Während die rohe Rechenleistung der Hardware den meisten Ruhm erntet (und in der Tat wesentlich ist), ist die Software die magische Schnittstelle, die die Leistung auch auf die Straße bringen muss. Ohne gute Software wird selbst die sauschnelle Nvidia GeForce RTX 4090 zu einem schicken Briefbeschwerer reduziert – vor allem, wenn Sie Cyberpunk 2077 mit dem neuen Overdrive-Modus spielen wollen.

Optimierte Software kann die Leistung der Hardware erheblich verbessern. Hier kommt Nvidias DLSS 3.0, oder Deep Learning Super Sampling, ins Spiel. DLSS 3.0 beinhaltet sowohl die KI-gestützte Frame-Generierung als auch Nvidias latenzreduzierende Reflex-Technologie. Und mit der Enthüllung der preiswerteren neuen GeForce RTX 4060- und 4060 Ti Grafikkarten wird diese Technik bald noch für viel mehr Anwender zugänglich.

Es handelt sich nicht um dasselbe alte DLSS-Upsampling, das wir seit der Einführung der RTX-2000-GPUs kennen. Wir werden die Grundlagen von DLSS 3.0 und seine Anwendung auf Nvidias RTX-GPUs der 40er-Serie erläutern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Funktion nutzen können, und was die optimalen Einstellungen für einige beliebte Spiele sind.

DLSS 3 beschleunigt die Bildwiederholrate von Spielen mithilfe der Kombinationen mehrerer KI-beschleunigter Funktionen, die auf dedizierten Tensor-Kernen und Flow Acceleratoren ausgeführt werden, erheblich. Es setzt sich aus drei Funktionen zusammen:

Super Resolution (auch bekannt als DLSS)

Die Kernfunktion von DLSS 3, auch bekannt als Super Sampling, ist die DLSS-2-Technologie, die bereits in zahlreichen Spielen integriert ist. DLSS rendert das Spiel in einer niedrigeren Auflösung als die Ihres Monitors, um die Bildwiederholrate zu erhöhen, und verwendet dann die Tensorkerne, um das Bild mithilfe von maschinellem Lernen über die Bewegungsvektoren wieder hoch zu skalieren, damit das Bild scharf aussieht. Auf diese Weise werden die Leistungseinbußen, die eine höhere Auflösung mit sich bringen würde, umgangen, während die Bildqualität hoch bleibt.

Frame Generation

Das neuartige Element von DLSS 3 besteht in der KI-Technologie „Optical Multiframe Generation“. Nach der Analyse von zwei Bildern aus einem Spiel verwendet DLSS 3 diese Informationen, um einen zusätzlichen, von der KI erstellten Frame einzufügen, der nicht vom Spiel selbst gerendert werden muss. Das Ergebnis sind noch höhere Frameraten als beim herkömmlichen DLSS 2. Es kann auch dazu beitragen, die flüssige Darstellung in Spielen mit CPU-Engpässen drastisch zu verbessern.

Nvidia Reflex für eine niedrige Latenzzeit

Das dritte Puzzlestück ist die Reflex-Technik von Nvidia. Die Frame-Erzeugung bringt nämlich einen Nachteil mit sich. Die KI-generierten Frames werden nicht vom Spieler beeinflusst, da das Spiel sie nicht rendert, und können dadurch die Latenz in Spielen erhöhen (sprich: die Reaktionsfähigkeit verringern). Um dem entgegenzuwirken, hilft Nvidia Reflex bei der Zusammenarbeit zwischen GPU und CPU, um die Latenz wieder zu reduzieren. Durch eine tiefere Integration in die Spiel-Engine selbst werden die traditionellen Engpässe wie die Render Queue von GPU und CPU umgangen. Reflex wurde bereits vor Jahren vorgestellt, um die Leistung in Esports-Spielen zu verbessern, aber Nvidia setzt es jetzt in Spielen, die DLSS 3 unterstützen, zwingend voraus.

Ein Klick reicht: Systemlatenz beim Zocken halbieren mit Nvidia Reflex

Eine Grafikkarte der RTX 4000 Generation

DLSS 3 ist bisher exklusiv für die Ada-Lovelace-Grafikkarten der RTX-40er-Serie von Nvidia. Es ist sowohl für Desktop- als auch für Laptop-Grafikkarten verfügbar, aber nicht für Grafikkarten der RTX 30-Serie oder älter.

Laut Nvidia liegt das daran, dass die neue Lovelace-GPU-Architektur leistungsstärkere KI-Tensorkerne und, was noch wichtiger ist, einen neuen „Optical Flow Accelerator“ verbaut hat, der Informationen über die Bewegung der Szene liefert, welche für die Erstellung dieser KI-Frames entscheidend ist. Die Leistung auf RTX 30er oder älteren GPUs würde kein gutes Erlebnis liefern, daher ist diese Funktion derzeit auf die leistungsstärkere 40er-Hardware beschränkt. Derzeit gibt es fünf Grafikkarten der RTX 40er-Serie, die diese Anforderungen erfüllen, zwei weitere sind angekündigt:

DLSS 3 wird von AMDs Radeon- und Intels Arc-Grafikkarten nicht unterstützt.

Bestimmte Windows-Einstellungen müssen aktiviert sein

Außerdem müssen Sie in den Windows-Anzeigeeinstellungen die Option „Hardwarebeschleunigte GPU-Planung“ aktivieren. (Einstellungen > System > Anzeige > Mehrere Bildschirme > Grafikeinstellungen > Hardwarebeschleunigte GPU-Planung einschalten)

Bestimmte Einstellungen im Spiel müssen aktiv sein

Nur bestimmte Spiele unterstützen DLSS 3 direkt. Sie müssen die „Frame Generation“-Einstellungen aktivieren, nachdem Sie DLSS Upscaling aktiviert haben. Dazu muss auch „Nvidia Reflex“ aktiviert werden, was die meisten (aber nicht alle) Spiele standardmäßig durchführen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Reflex auf zusätzlichen „Boost“ einzustellen

Unterstützte DLSS 3-Spiele

Derzeit sind 34 Spiele spielbar, und viele weitere sollen folgen. Hochkarätige Titel wie Cyberpunk 2077 und Forza Horizon 5 haben kürzlich DLSS 3-Updates erhalten, ebenso neue Veröffentlichungen wie Hogwarts Legacy. Rock Paper Shotgun bietet einen hilfreichen Leitfaden zu allen verfügbaren und kommenden DLSS 3-Spielen (in der Liste sind auch alle Spiele, die Raytracing und DLSS unterstützen, aufgeführt).

DLSS 3 ist ein geniales Feature, wenn es darum geht, die FPS-Werte im GPU- oder CPU-Limit zu erhöhen, aber da es sich noch um eine ganz neue Funktion handelt, gibt es auch ein paar Kinderkrankheiten, die Sie beachten sollten.

Latenz

Während Nvidia Reflex viele der Latenzprobleme von DLSS 3 behebt, liegt die Latenzzeit dennoch eine gute Ecke höher als bei der alleinigen Verwendung von DLSS ohne Frame Generation. Deshalb ist DLSS 3 besser für Einzelspieler-Spiele wie Cyberpunk 2077, A Plague Tale Requiem, Microsoft Flight Simulator usw. geeignet. Sogar mit aktiviertem Reflex kann DLSS 3 Ihnen einen Streich spielen, wenn Sie besonders empfindlich auf das Zusammenspiel zwischen schnellen Bildraten und der Reaktionsfähigkeit reagieren, wie Brad Chacos von PCWorld in seinem Test der RTX 4090 erklärte:

“While the DLSS 3 experience shines, it doesn’t always feel more responsive in your hands. Running Cyberpunk 2077 at 138fps with every possible bell and whistle active thanks to DLSS 3 looks absolutely stunning, full stop. But one of the perks of faster frame rates is increased responsiveness, and while Reflex greatly helps with that, Cyberpunk 2077 running at 138fps doesn’t feel substantially more responsive than running it at the 77fps or so it hits in native 4K. Having twice as many frames looks fantastic but those AI frames aren’t responding to your controls in the actual moment, though it’s close.

This is not a negative. This is not a drawback. It can’t be after running Flight Sim at 120fps, and Cyberpunk 2077 with ultra ray tracing at 138fps (the RTX 3090 tops out at 48fps). But it’s worth highlighting.”