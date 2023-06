Google Street View in Deutschland erhält großes Bilder-Update – hier sind bald Google-Autos unterwegs

Google plant laut einem Blog-Beitrag ein “umfassendes Update” der Street-View-Bilder für Deutschland. In der Tat sind die Aufnahmen bei Street View in Deutschland enorm veraltet, weil sie aus dem Jahr 2008 oder Jahr 2009 stammen. Das will Google jetzt ab dem 22. Juni 2023 ändern und schickt durch ganz Deutschland entsprechende Fahrzeuge auf die Straße.

Die Aktualisierung der Street-View-Bilder ist dringend nötig. Als Google Street View nach langer kontroverser Diskussion wegen Datenschutz in Deutschland im Spätherbst 2010 startete, entschied sich Google dazu, keine neuen Bilder zu erstellen und zu verwenden, sondern stattdessen auf älteres Bildmaterial zurückzugreifen, welches in Vorbereitung vor dem deutschen Start von Street View damals erstellt worden.

“Doch natürlich dreht sich die Welt weiter und verändert sich. So können Aufnahmen, die zwischen 2008 und 2009 gemacht wurden, Straßen und Gebäude von heute nicht mehr angemessen abbilden. Dies zeigt schon das folgende Beispiel unseres eigenen Büros in München in der Nähe der Donnersbergerbrücke”, erklärt Google und zeigt diese Fotos im Vergleich:

Münchner Google Büro: Google Street View Bild aus dem Jahre 2008 (links) vs. so sieht es heute aus (rechts) Google

Hier sind die Google Autos ab dem 22.6.2023 unterwegs

Ab dem 22. Juni 2023 schickt Google in ganz Deutschland Street-View-Autos auf die Straßen, um neues Bildmaterial aufzunehmen. Wo exakt die Fahrzeuge fahren werden, können die Nutzer dieses Google-Seite nach Auswahl von “Germany” und “Land” entnehmen. Der Liste zufolge sind die Google-Autos im Zeitraum vom 22. Juni 2023 bis Oktober 2023 in allen Bundesländern unterwegs. Darunter auch in vielen größeren Städten. Dank der neuen Aufnahmen, verspricht Google, werden die Nutzer auf Street View künftig in der Lage sein, hochauflösende Bilder in Deutschland sehen zu können.

Die neuen Aufnahmen (und ebenso Aufnahmen, die bereits im Jahr 2022 gemacht wurden) werden laut Google ab Juli 2023 nach und nach bei Google Street View in Deutschland abrufbar sein. In dem Zusammenhang betont Google, dass der Schutz der Privatssphäre sehr wichtig genommen werde und man dazu auch mit dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zusammenarbeiten werde.

Mit der Veröffentlichung der neuen Street-View-Bilder werden alle mehr als 13 Jahre alten Bilder aus Street View entfernt, inklusive aller Unkenntlichmachungen.

Beantragung von Unkenntlichmachung von Häusern und Wohnungen ist möglich

Bei dem neuen Bildmaterial können berechtigte Nutzer entweder vor oder auch hier nach der Veröffentlichung des neuen Bildmaterials darüber entscheiden, ob sie die Aufnahmen ihrer Häuser oder Wohnungen unwiderruflich unkenntlich machen möchten. Alle personenidentifizierbaren Elemente wie Gesichter und KFZ-Kennzeichen werden automatisch auf den von Google erstellten Aufnahmen vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht.