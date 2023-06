Bequem auf dem Sofa zocken: Die große Lap-Desk-Kaufberatung für Couch-Potatos

Auf dem Sofa abhängen und am Laptop spielen, im Web surfen oder Neuigkeiten bei Instagram & Co. abrufen – für Viele ganz normal und alltäglich. Auch wenn der Laptop kompakt und leicht ist – die Auflage auf den Oberschenkeln ist alles andere an bequem , und es kann gerade beim Spielen auch ganz schnell heiß werden.

Hier kommen Lap-Desks ins Spiel: Sie sind als eine Art Tisch für den Schoß konzipiert und ermöglichen eine ergonomische Nutzung des Laptops – oder dienen als Auflage für Tastatur und Maus. Ein Lap-Desk kann aus Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und verschiedenen Zusatzfunktionen integrieren.

Das sind die Vorteile von einem Lap-Desk

Er verbessert Ihre Körperhaltung und reduziert so Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen in einer gebeugten Position verursacht werden können.

Er schützt Ihre Beine vor der Hitze Ihres Laptops und verhindert so leichte Verbrennungen oder Hautreizungen.

Er erhöht Ihre Produktivität und Konzentration, indem er Ihnen eine stabile und komfortable Arbeitsfläche bietet, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Er erweitert Ihren Arbeitsbereich und bietet Ihnen mehr Platz für Ihre Maus, Ihr Smartphone oder andere Zubehörteile, die Sie benötigen.

Er ist leicht zu transportieren und zu verstauen, sodass Sie ihn überall hin mitnehmen können.

Wir haben uns beliebte und häufig verkaufte Lap-Desks genauer angeschaut, nennen Vor- und Nachteile und bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit unserer Kaufberatung finden Sie garantiert den optimalen Lap-Desk für Sie:

Couchmaster Cycon² Pro Sehr gute Verarbeitungsqualität

Sechs integrierte USB-3.0-Anschlüsse

Gut dimensionierte Ablagefläche Kontra Hoher Platzbedarf Couchmaster Cycon² bei Amazon kaufen Der Couchmaster Cycon² ist ein innovatives Produkt für alle, die gerne auf dem Sofa zocken oder arbeiten. Er besteht aus einer ergonomischen Auflage für Tastatur und Maus, die mit einem stabilen Kabelmanagement-System verbunden ist. Der Couchmaster Cycon² bietet auch zwei seitliche Taschen für Zubehör, eine integrierte USB-3.0-Hub und eine Mauspad-Verlängerung. Mit dem Couchmaster Cycon² können Sie Ihren Laptop oder PC bequem vom Sofa aus steuern und ein entspanntes und komfortables Erlebnis genießen. Couchmaster Cycon² Titan Edition Pro Sehr gute Verarbeitungsqualität

Sechs integrierte USB-3.0-Anschlüsse

Gut dimensionierte Ablagefläche Kontra Teuer, da limitierte Auflage

Hoher Platzbedarf Couchmaster Cycon² Titan Edition bei Amazon kaufen Der Couchmaster CYCON² Titan Edition ist ein exklusives und limitiertes Luxusprodukt fürs Couch-Gaming. Er verfügt über eine große Auflage mit echten Titan-Inlays und zwei weichen Kissen aus Nappaleder. Er bietet sechs USB-3.0-Anschlüsse und ein intelligentes Kabelmanagement im Inneren des Boards. Der Lap-Desk ermöglicht eine ergonomische und komfortable Sitzposition auf dem Sofa und ist leicht zu verstauen. Der Couchmaster® CYCON² Titan Edition ist das ultimative Gadget für anspruchsvolle Gamer, die mit Tastatur und Maus spielen wollen. Couchmaster Cybot Pro Großer Mausbereich und Tablet-Stützrille

Robuste, komfortable Polsterung

Große Belüftungsausschnitte Kontra Das Mauspad ist aufgeklebt

Nicht für Linkshänder geeignet Couchmaster Cybot bei Amazon kaufen Der Couchmaster Cybot ist eine ergonomische und praktische Laptop-Auflage für die Couch oder das Bett. Er besteht aus zwei Kissen mit Taschen für Zubehör und einem Holzbrett mit Lüftungsschlitzen und einem Tablet-Einschub. Der Couchmaster Cybot bietet genug Platz für Notebooks bis 17 Zoll und ein Mauspad. Er ist aus nachhaltigem Bambus gefertigt und hat eine Soft Touch Oberfläche. Der Couchmaster Cybot ermöglicht ein bequemes und entspanntes Arbeiten oder Spielen auf dem Sofa, ohne Rückenschmerzen oder Überhitzung des Laptops. Couchmaster Cyworx Pro Elegantes und komfortables Design

Hochwertige Verarbeitung

Große Ablagefläche Kontra Lüftungsschlitze stören die Tastatur

Das Mauspad ist aufgeklebt

Nicht für Linkshänder geeignet Couchmaster Cyworx bei Amazon kaufen Der Couchmaster Cyworx ist ein ergonomischer Lap-Desk für Gamer und Homeoffice-Nutzer, der maximalen Komfort und Flexibilität bietet. Mit dem Couchmaster Cyworx können Sie Ihren Laptop oder PC bequem von der Couch aus bedienen, ohne Nacken- oder Rückenschmerzen zu bekommen. Der Couchmaster Cyworx besteht aus einem stabilen Holzbrett mit integrierten Lüftern, einer gepolsterten Auflage für die Arme und einem praktischen Fach für Kabel und Zubehör. Der Couchmaster Cyworx ist kompatibel mit allen gängigen Laptops und Tastaturen und lässt sich leicht aufbauen und verstauen. Couchmaster Lapboard² Pro Ergonomisches Design

Kabeldurchführungen für Tastatur und Maus

Sechs integrierte USB-3.0-Anschlüsse Kontra Zu viel Kunststoff, wirkt billig

Nicht für Linkshänder geeignet Couchmaster Lapboard² bei Amazon kaufen Das Couchmaster Lapboard² ist ein innovatives Produkt für alle, die gerne auf dem Sofa mit ihrem Laptop arbeiten oder spielen. Es besteht aus einer stabilen Holzplatte, die auf zwei gepolsterten Kissen aufliegt und genügend Platz für eine Tastatur, eine Maus und andere Geräte bietet. Das Lapboard² verfügt über einen integrierten USB-Hub, der die Stromversorgung und die Datenübertragung erleichtert. Außerdem hat es eine ergonomische Form, die eine gesunde Haltung fördert und Nacken- und Rückenschmerzen vorbeugt. Das Couchmaster Lapboard² ist das ideale Zubehör für alle, die Komfort und Produktivität auf dem Sofa vereinen wollen. LapGear Elevation Pro Pro Große Ablagefläche

Praktischer Smartphone-Halter

Verstellbare Neigung Kontra Nicht für Linkshänder geeignet

Handgelenkstütze für die Maus kann stören LapGear Elevation Pro bei Amazon kaufen LapGear Elevation Pro ist ein ergonomisches Laptop-Ständer, der Ihnen hilft, eine gesunde Haltung beim Arbeiten oder Spielen zu bewahren. Er verfügt über einen verstellbaren Winkel von 0 bis 20 Grad, eine rutschfeste Oberfläche und eine integrierte Mausunterlage. Der Ständer ist aus robustem Kunststoff gefertigt und kann Laptops bis zu 17 Zoll aufnehmen. Er hat auch einen praktischen Griff für den Transport und eine Kabelmanagement-Öffnung. LapGear Elevation Pro ist ideal für alle, die ihren Laptop komfortabel und effizient nutzen wollen. Simplain – Laptopkissen Pro Angenehme Polsterung

Praktischer Smartphone-Halter

Fairer Preis Kontra Nicht für Linkshänder geeignet

Keine Extras wie USB-Ports Simplain – Laptopkissen bei Amazon kaufen Simplain ist ein innovatives Laptopkissen, das Ihnen ermöglicht, Ihren Laptop bequem auf Ihrem Schoß zu benutzen. Es besteht aus einem weichen Kissen und einer stabilen Holzplatte, die für eine optimale Luftzirkulation sorgt. Simplain passt sich Ihrer Körperhaltung an und schützt Sie vor der Hitze und Strahlung Ihres Laptops. Ob Sie im Bett, auf dem Sofa oder im Garten arbeiten wollen, Simplain ist Ihr idealer Begleiter für mehr Komfort und Produktivität. SEFFO Laptopunterlage Pro Attraktiver Preis

Praktischer Smartphone-Halter

Angenehme Polsterung Kontra Nicht für Linkshänder geeignet

Keine Extras wie USB-Ports SEFFO Laptopunterlage bei Amazon kaufen Die SEFFO Laptopunterlage ist eine praktische und komfortable Lösung für alle, die gerne mit ihrem Laptop arbeiten. Die Unterlage besteht aus einem stabilen und leichten Aluminiumrahmen, der für eine optimale Luftzirkulation sorgt und die Überhitzung des Laptops verhindert. Die Oberfläche ist mit einem weichen und rutschfesten Stoff bezogen, der angenehm auf den Knien liegt und die Haltung verbessert. Die Unterlage ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und lässt sich einfach zusammenklappen und verstauen. Mit der SEFFO Laptopunterlage können Sie Ihren Laptop überall bequem nutzen, ob auf dem Sofa, im Bett oder im Garten. SONGMICS Laptoptisch aus Bambus Pro Robust und stabil

Höhenverstellbar

Lüftungsschlitze

Große Ablagefläche Kontra Holz mit Splittern

teilweise mangelhafte Verarbeitung SONGMICS Laptoptisch aus Bambus bei Amazon kaufen Der SONGMICS Laptoptisch aus Bambus ist ein praktischer und vielseitiger Helfer für Ihr Homeoffice oder Ihr Bett. Er besteht aus hochwertigem und ökologischem Bambus, der stabil, langlebig und pflegeleicht ist. Die Tischplatte lässt sich in fünf Winkeln neigen, um Ihnen ein optimales Sehvergnügen zu bieten. Außerdem verfügt der Tisch über eine integrierte Mausunterlage, eine Schublade und eine Rille mit Handyhalter und Stifteköchern, um Ihre Arbeitsutensilien griffbereit zu halten. Die Beine sind höhenverstellbar und einklappbar, sodass Sie den Tisch leicht transportieren oder verstauen können. Der SONGMICS Laptoptisch aus Bambus ist ideal für Laptops bis 15 Zoll, Bücher, Zeitschriften oder Frühstückstabletts. Razer Turret Pro einziehbares magnetisches Mauspad

40 Stunden Akku-Laufzeit Kontra teuer Razer Turret bei Amazon kaufen Das Razer Turret ist eine kabellose Tastatur- und Maus-Kombination. Es bietet ein komfortables und immersives Gaming-Erlebnis im Wohnzimmer, mit einer Akkulaufzeit von über 40 Stunden pro Ladung. Die Tastatur verfügt über mechanische Razer Green Switches, eine ergonomische Handballenauflage und eine einziehbare Mausmatte mit magnetischer Dockingstation für die Maus. Die Maus hat einen präzisen 5G optischen Sensor mit 16.000 DPI und mechanische Razer Switches. Beide Geräte sind mit Razer Chroma RGB und Xbox Dynamic Lighting ausgestattet, die sich mit dem Spiel synchronisieren und unendliche Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Lap-Desks: Darauf sollten Sie achten

Füße oder Polsterung: Während manche Lap-Desks direkt den Beinen ruhen und darunter gepolstert sind, haben andere einklappbare Füße. Sie haben dann gar kein Gewicht mehr zu tragen. Dieses Design ist eventuell besser für das Bett geeignet und kann leichter als Bildschirmaufsteller für Ihren Schreibtisch verwendet werden.

Neigung: Achten Sie auf die natürliche Neigung des Lap-Desks. Einige besitzen eine Polsterung, die bei Ihren Knien höher ist, so dass der Laptop schräg steht, während andere eine flachere Polsterung haben. Eine leichte Neigung ist hilfreich für die Körperhaltung, weil sie den Bildschirm auf eine höhere Ebene bringt, aber sie führt auch dazu, dass Ihre Maus nach unten rutscht, wenn Sie sie nicht in der Hand halten. Ziehen Sie daher eine ebene Oberfläche in Betracht, wenn Sie hauptsächlich mit eine externe Maus nutzen.

Höhenverstellbarkeit: Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die Sie treffen müssen. Während viele Lap-Desks nur aus einer flachen Oberfläche mit Polstern darunter bestehen, bieten andere verstellbare Höhenstufen.

Oberflächenmaterial: Wenn es einen großen Kritikpunkt an manchen Lap-Desk gibt, dann ist es die Verwendung von knarrendem, grauem Plastik. Andere bieten Oberflächen mit Holzmaserung und abgerundeten Kanten, und einige haben sogar gemusterte Stoffkissen darunter, die sich gut in Ihr Wohnzimmer einfügen.

Handgelenkstütze: Wenn Ihr Laptop nicht besonders schwer ist oder über starke Gummigriffflächen verfügt, wird er wahrscheinlich auf jedem Lap-Desk mit einer Neigung nach unten rutschen. Einige Modelle entschärfen dies durch eine Lippe an der Unterseite, während andere stattdessen gepolsterte Handgelenkstützen haben.

Extras: So gibt es zum Beispiel Lap-Desks mit speziellen Aussparungen oder Ständern für Smartphone und Tablets sowie Stauraum für Zubehör. Einige Modell integrieren sogar Mauspads und USB-Hubs.