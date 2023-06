8BitDo Ultimate Bluetooth Controller im Test: Aktuell einer der besten Multiplattform-Controller

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leichtes und komfortables Design

Funktioniert unter Windows, Android, iOS und Nintendo Switch

Hall-Effekt-Daumensticks für langfristige Zuverlässigkeit

Vollständige Unterstützung für Mapping und Anpassung in der 8BitDo-App Kontra Inklusive Ladestation mit 2,4GHz-Adapter

Die Tastenanordnung der Nintendo Switch kann verwirrend sein

Bluetooth ist unter Windows buggy

Für 70 Euro teurer als Xbox-Controller Fazit Der 8BitDo Ultimate ist ein großartiger Controller für Switch-Besitzer, die auch am PC spielen möchten.

Preis beim Test

$69.99

Die meisten Game-Controller ahmen den Xbox-Controller nach, der von den Xbox-Konsolen und Windows gleichermaßen gut unterstützt wird. Der “8BitDo Ultimate Bluetooth-Controller” lehnt sich jedoch gleichermaßen an die Xbox- und Nintendo Switch Pro-Gamepads an, um einen robusten, funktionsreichen Controller zu schaffen, der perfekt für Ihre Gaming-Aktivitäten ist – vorausgesetzt, Sie überwinden die Lernkurve zum Beginn der Nutzung.

Design und Verarbeitungsqualität des 8BitDo Ultimate Controllers

Der 8BitDo Ultimate Bluetooth-Controller hat eine interessante Mischung aus Designelementen. Er hat ungefähr die gleiche Größe und Form wie der Xbox-Series-S/X-Controller und liegt damit besser in der Hand als der Switch-Pro-Controller. Das Gehäuse besteht aus glattem, mattem Kunststoff, mit Ausnahme der Unterseite der Griffe, die wie beim Xbox-Controller eine feine, unebene Textur aufweisen. Es gibt keine freiliegenden Schrauben, aber es gibt ein paar unschöne Nähte.

Es gibt Tasten an all den Stellen, die man erwarten würde, aber dieser Controller nutzt das Switch-Tasten-Layout anstelle des Xbox-Layouts. Der Rest des Layouts ist der Standard für Windows- und Switch-Controller. Es gibt zwei asymmetrische Daumensticks, ein D-Pad und die Schultertasten und Auslöser oben. Der 8BitDo Ultimate Controller hat auch Tasten für Auswahl/Start, Turbo, Menü und Profilwechsel. Wenn Sie den Controller umdrehen, sehen Sie zwei weitere Tasten an den Griffen. Diese sind in der 8BitDo-App vollständig anpassbar.

Die Unterseite des 8BitDo Ultimate Controllers

beherbergt zwei konfigurierbare Tasten, einen Schalter zur Auswahl von Bluethooth / 2,4GHz und Kontakte für die mitgelieferte Dockingstation. Ryan Whitwam / Foundry

Die Daumensticks heben sich durch ihren “Hall-Effekt”-Mechanismus von der Masse ab. Die meisten Gamepads verwenden einen elektrischen Widerstand, um die Position der Daumensticks zu erfassen, aber der 8BitDo Ultimate Controller verwendet Magnete. Dies macht die Hardware immun gegen Drifting – eine häufige Art von Hardware-Fehler, die dazu führt, dass Daumensticks Bewegungen im Ruhezustand registrieren.

In der Mitte der Rückseite befinden sich zwei wichtige Hardware-Funktionen: ein Schalter, mit dem der Controller zwischen Bluetooth und 2,4 GHz umgeschaltet werden kann, und ein Trio von Kontakten, die den Controller mit der mitgelieferten Dockingstation verbinden. Das Dock lädt den Controller auf und verfügt über integrierte 2.4GHz-Unterstützung, wenn es über USB mit einem PC verbunden ist. Es gibt auch einen USB-C-Anschluss an der oberen Seite des Ultimate Controllers, aber das Dock ist eine viel bequemere Möglichkeit, ihn aufzuladen.

8BitDo Ultimate Controller: Funktionen und Praxiseinsatz-Erfahrungen

Der 8BitDo Ultimate Controller ist einer der komfortabelsten kabellosen Controller, die wir getestet haben, dank des kompakten Formfaktors und der geringen Masse. Sobald Sie den 8BitDo in die Hand nehmen, merken Sie, dass er eher leicht ist: 228 Gramm, um genau zu sein. Das ist ein großer Unterschied zum Xbox-Controller, der mit Batterien mehr als 300 g wiegt.

Das D-Pad hat nicht die nützliche “Schalenform” der neueren Microsoft-Controller, aber die kreuzförmige Steuerung ist stabiler und genauer als beim Switch Pro Controller. Auch die ABXY-Tasten fühlen sich gut an. Allerdings muss man sich an die Tastenanordnung der Switch gewöhnen. Alle Systemtasten sind in der Mitte des Controllers angeordnet, sodass sie leicht zu erreichen sind, aber nicht aus Versehen gedrückt werden können.

Der 8BitDo Ultimate Controller

verwendet das Switch-Button-Layout. Ryan Whitwam / Foundry

Wir sind ganz angetan von den Daumensticks, die dank der Hall-Effekt-Sensoren butterweich und vollständig anpassbar sind. In der Ultimate-Software von 8BitDo können Sie die Größe der toten Zonen, die Kipprichtung und vieles mehr einstellen. Dieselbe Freiheit gilt auch für die übrigen Bedienelemente, die in der App vollständig konfigurierbar sind. Hier können Sie den Paddeltasten auch Tasten zuweisen.

Die Ultimate-Software ist insgesamt gut, wenn man den Dreh erst einmal raus hat. Die Benutzeroberfläche ist manchmal inkonsistent, aber sie ist brauchbar, um Tasten zuzuordnen und Profile anzupassen. Allerdings müssen Sie zur Synchronisierung USB oder 2,4 GHz verwenden – wir hatten allgemeine Probleme mit der Bluetooth-Unterstützung unter Windows. Für PC-Spiele sollte man den 2,4-GHz-Modus wählen und für Switch und Handy auf Bluetooth umschalten.

8BitDo gibt eine Spielzeit von 22 Stunden pro Akkuladung an. Wir haben nicht ganz so viel erreicht, aber mit einer Mischung aus Bluetooth und 2,4 GHz schaffte der 8BitDo Ultimate über 18 Stunden, bevor er den Geist aufgab. Ein Xbox-Controller hält länger durch, aber der 8BitDo Ultimate hat einen eingebauten 1.000-mAh-Akku, während das Basismodell von Microsoft immer noch Mignonzellen oder ein zusätzliches Akkupack benötigt. Unabhängig davon hält der 8BitDo Ultimate mehr als lange genug, und die Ladestation macht es einfach, ihn mit Energie zu versorgen.

Selbst wenn Sie keine Switch besitzen, ist der 8BitDo Ultimate einer der besten PC-Controller in Bezug auf Hardware und Funktionen.

8BitDo Ultimate Controller: Kompatibilität

8BitDo stellt zwei sehr ähnliche Ultimate-Controller her. Die Bluetooth-Version, die wir getestet haben, ist am kompatibelsten. Mit einem USB-C-Anschluss ist es einfach, den Controller mit einem PC oder einer Konsole zu verbinden, wenn Sie es möchten. Diese Version kostet um die 70 Euro, die Nicht-Bluetooth-Version um die 50 Euro. Diese Version bietet nur 2,4-GHz-Unterstützung für PC-Spiele – keine Switch- oder mobile Bluetooth-Unterstützung.

Für den kabellosen Modus sollten Sie unter Windows bei 2,4 GHz bleiben, was viel besser funktioniert als Bluetooth. Wenn Sie Steam verwenden, gibt es einige Einstellungen, mit denen Sie steuern können, wie Nicht-Xbox-Controller verwendet werden. Für mobile Geräte oder die Nintendo Switch ist Bluetooth die beste Methode. Wenn Sie ein Switch-Besitzer sind, bietet dieses Gerät ein großes Upgrade gegenüber den Joy-Cons. Es hat sogar ein Gyroskop im Inneren, sodass Sie das volle Switch-Erlebnis bekommen.

Die Tastenbelegung ist das größte Kompatibilitätsproblem. Abhängig von den Einstellungen und der Tastenbelegung kann es sein, dass die Steuerung im Spiel nicht mit den Beschriftungen auf den Tasten übereinstimmt oder dass die Reihenfolge der ABXY-Tasten anders ist. In jedem Fall ist der Wechsel zu diesem Controller mit einer gewissen Lernkurve verbunden. Wenn Sie nicht bereits an das Standard-Xbox-Layout gewöhnt sind, wird es Ihnen leicht fallen, sich anzupassen.

Ein USB-C-Anschluss macht den 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller

mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Ryan Whitwam / Foundry

Ist der 8BitDo Ultimate Controller sein Geld wert?

8BitDo hat mit dem Ultimate Controller eine Menge zu bieten. Das kompakte, leichte Design sorgt dafür, dass man ihn auch über längere Zeit bequem in der Hand halten kann, und die Hall-Effekt-Daumensticks sollten über Jahre hinweg perfekt funktionieren. Uns gefällt auch, dass es eine App gibt, mit der man die Controller-Einstellungen anpassen kann, einschließlich der Möglichkeit, den hinteren Paddle-Tasten Steuerelemente zuzuweisen.

Der größte Konkurrent Xbox Wireless Controller (2020) Preis beim Test: 59.99 Aktuell bester Preis:

Der 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller hat eine breite Kompatibilität, einschließlich Windows, Nintendo Switch, Android und iOS. Die Option, 2,4 GHz und Bluetooth zu verwenden, ist nützlich, aber es wäre schön, wenn Bluetooth unter Windows nicht fehlerhaft wäre. Positiv ist, dass 8BitDo dem Controller eine Ladestation beilegt und ein 2,4-GHz-Dongle eingebaut ist. Es kann also sein, dass man den drahtlosen Modus umschalten muss, aber wir hatten keine Probleme, den Ultimate Controller mit allen unseren Geräten zu verwenden.

Dieser Controller ist etwas teurer – er kostet 70 Euro im Vergleich zu etwa 60 Euro für das Standard-Xbox-Gamepad. Der Controller von 8BitDo hat jedoch einen integrierten Akku und eine robustere Hardware. Das größte Problem für PC-Spieler ist das Tastenlayout, das der Switch-Anordnung folgt.

Wenn Sie Spiele sowohl auf der Switch als auch auf dem PC spielen, ist dieser Controller ein absolutes Muss. Auch wenn Sie keine Switch besitzen, ist der 8BitDo einer der besten PC-Controller in Bezug auf Hardware und Funktionen.

Der Test erschient zuerst bei unserer Schwesterpublikation PC-WORLD und wurde ins Deutsche übersetzt