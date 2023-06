Whatsapp startet neues Feature: Das bringt es

Whatsapp hat den Start einer neuen Funktion bekannt gegeben. Das neue Feature hört auf die Bezeichnung „Channels“.

Channels sollen laut Meta „eine einfache, zuverlässige und private Art werden, wichtige Updates von ausgewählten Personen und Organisationen direkt über Whatsapp zu erhalten“. Channels dient also nicht zur Kommunikation zwischen einzelnen Whatsapp-Nutzern, sondern zum Empfangen von Nachrichten, Mitteilungen und wohl auch Werbung von ausgewählten Einrichtungen, Behörden, Unternehmen etc. Die Administratoren eines Channels können Texte, Fotos, Videos, Sticker und Umfragen verschicken.

Whatsapp behauptet, dass Channels „das privateste Broadcast-Messaging-Produkt sein wird, das es gibt, und mit starkem Privatsphärenschutz ausgestattet sein wird“. Administratoren von Channels sollen nicht in der Lage sein, Follower zu ihrem Channel hinzuzufügen. Die Entscheidung, einem Channel zu folgen, soll also nur bei den Nutzern liegen.

Wichtig zum Thema Datenschutz: Wer einen Kanal betreibt, dessen Telefonnummer und Profilfoto sind nicht für Follower sichtbar. Wenn Sie einem Kanal folgen, wird Ihre Telefonnummer niemanden angezeigt – weder dem Administrator noch anderen Followern. Channels sind standardmäßig nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Whatsapp hat ein durchsuchbares Verzeichnis entwickelt, in dem Sie nach Hobbys, Lieblingsmannschaften, Neuigkeiten von örtlichen Behörden und vielem mehr suchen können. Kanäle lassen sich auch über eigene Einladungslinks besuchen, die Sie in Chats, per E-Mail oder online teilen. Administratoren können festlegen, wer ihrem Kanal folgen kann und ob ihr Kanal im Verzeichnis auffindbar sein soll oder nicht.

Die Channels erreichen Sie über eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung „Updates“. Die Channel-Inhalte sind also getrennt von den Chats mit Familie, Freunden und Communitys. Sie werden nur 30 Tage lang den Channel-Verlauf sehen können.

Hier starten die Channels

Falls Sie das neue Feature sofort ausprobieren wollen: Geduld. Denn in Deutschland steht Channels noch nicht zur Verfügung. Zum Start von Channels arbeitet Whatsapp mit „führenden globalen Stimmen und ausgewählten Organisationen in Kolumbien und Singapur zusammen, darunter die Singapore Heart Foundation“. Bei der folgenden weltweiten Einführung sollen unter anderem NGOs wie das International Rescue Committee (IRC) und die WHO sowie Sportvereine wie der FC Barcelona und Manchester United mit dabei sein. Der weltweite Start soll noch 2023 sein. Weitere Informationen zu Channels gibt Whatsapp in diesem Blogbeitrag.