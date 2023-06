Die beliebtesten Technik- und Gaming-Messen: So sind Sie 2023 und 2024 dabei

Reisen ist seit einiger Zeit wieder nahezu uneingeschränkt möglich: Corona-Einschränkungen und -Maßnahmen sind in den meisten Ländern größtenteils aufgehoben. Nationale und internationale Flüge sind problemlos möglich. Der perfekte Zeitpunkt also, um endlich wieder Tickets für die coolsten weltweiten Spiele- und Technik-Messen zu ergattern. Welche Messen 2023 und 2024 anstehen, wie Sie an Tickets kommen und warum eine Kreditkarte für solche Reisen unverzichtbar ist, erfahren Sie hier.

Die beliebtesten Gaming- und Technik-Messen 2023/2024

Von Gamescom bis Tokio Games Show, von CES bis Dream Hack – an aufregenden Gaming-, Comic- und Technik-Messen mangelt es definitiv nicht. Ein paar Absagen gab es allerdings auch in diesem Jahr: Die beliebte Spiele-Messe E3 in Los Angeles fällt aus. Ebenso die für Mitte Juni in Hannover geplante Dream Hack. Hier soll es einen Ausweichtermin im Winter geben – wer nicht gänzlich darauf verzichten will, kann alternativ an der Dream Hack in Schweden teilnehmen.

Das sind die spannendsten Termine für 2023/2024 in der Übersicht:

Die wichtigsten Tipps für Buchung und Reise

Das Wichtigste bei einem Messebesuch ist eine akribische Planung: Eine Unterkunft nahe der Ausstellung sowie eine gute Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel sind unverzichtbar. Wer einen Mietwagen bucht, sollte sich vorab über Parkmöglichkeiten am Hotel und der Messe informieren. Was viele Messebesucher vergessen: ihr Gepäck. Wollen Sie direkt vom Bahnhof oder Flughafen zur Messe reisen? Dann muss das Gepäck sicher verstaut werden – entweder am Bahnhof oder direkt an der Messe. Wertsachen sollten aus Sicherheitsgründen entweder gar nicht mitgeführt oder direkt am Körper aufbewahrt werden. Auf Bargeld sollte man idealerweise verzichten und es ist auf den meisten Messen auch unnötig – eine Kreditkarte ist hier die beste Alternative.

Apropos Zahlung: Auf nahezu jeder Messe gibt es Verkaufsstände – wer hier bei brandneuer Hardware, Games oder seltenem Merchandise zuschlagen möchte, braucht Platz im Koffer für die Rückreise. Vorbereitet sein sollte man aber auch auf den Fall, dass der Koffer verloren geht. Das kann vor allem bei Flugreisen passieren. Auch hier profitieren Besitzer einer Kreditkarte mit Reise-Versicherung: Bei vielen Anbietern ist eine Gepäckversicherung enthalten.

Flug, Hotel, Mietwagen: So reisen Sie einfach und sicher

Egal, ob Sie eine Messe in Deutschland, im europäischen Ausland oder etwa in den USA besuchen: Die Hin- und Rückreise, eine Unterkunft sowie Mobilität vor Ort will vor der Reise geplant werden. Am einfachsten geht auch das mit einer Kreditkarte: Wer vorhat, in nächster Zeit viel zu reisen, profitiert gleich mehrfach. Als Nutzer sammeln Sie bei vielen Anbietern Meilen oder Punkte, haben die Möglichkeit auf Upgrades, nutzen Lounges an Flughäfen oder sichern sich schnell und unkompliziert einen Mietwagen. Auch Reise-Versicherungen sind bei vielen Kreditkarten mit inbegriffen. Wir stellen drei Karten vor, die sich für häufiges Reisen und für Messen ganz besonders lohnen.

Rundum-Versicherungsschutz mit American Express

Die Platinum Card von American Express ist kein Schnäppchen. Wer sich die 60 Euro Jahresgebühr leisten möchte, profitiert von etlichen Boni und Extras, die sich vor allem für Vielreisende lohnen. Darunter sind etwa 200 Euro Reiseguthaben sowie 200 Euro SIXT-Guthaben, etwa für Mietwagen. Die enthaltenen Reise-Versicherungen umfassen unter anderem eine Krankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung sowie eine Vollkasko-Versicherung für den Mietwagen. Darüber hinaus erhalten Nutzer auch ein Restaurant- und ein Streaming-Guthaben in Höhe von 120 Euro für Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video und Co.

Das sind die Leistungen der AMEX Platinum Card im Überblick:

Willkommensbonus: 30.000 Membership Rewards Punkte im Wert von 100 Euro (bei Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro in den ersten sechs Monaten)

Das bietet die günstigere AMEX Gold Card

Wer nicht so viel Geld für die monatliche Gebühr ausgeben will, findet mit der American Express Gold eine günstigere Alternative. Mit zwölf Euro monatlicher Gebühr ist die finanzielle Belastung deutlich geringer – den umfangreichen Reise-Versicherungsschutz bekommen Nutzer aber trotzdem. Zusätzlich sammeln Sie bei der Nutzung Membership Rewards Punkte und profitieren als Neukunde von 20.000 Membership Rewards Punkte oder einem Startguthaben von 72 Euro.

Willkommensbonus: 20.000 Membership Rewards Punkte im Wert von 72 Euro (bei Zahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro in den ersten sechs Monaten)

Die Alternative: Miles & More

Neben American Express bietet beispielsweise auch die Miles & More Gold Card einen zusätzlichen Versicherungsschutz für Reisen an – darunter eine Reiserücktrittsversicherung sowie eine Vollkasko-Versicherung für Ihren Mietwagen. Auch mit dieser Kreditkarte sammeln Sie darüber hinaus Meilen, die Sie anschließend wieder ausgeben oder in Statusmeilen umwandeln können. Statusmeilen etwa sind für Vielflieger interessant, die ab einer gewissen Anzahl Vorteile wie eine höhere Freigepäckmenge oder Fahrdienste bieten.

Fazit: Die schönsten Messen sorgenfrei besuchen

Nach den trüben Corona-Jahren ist es jetzt wieder möglich, internationale Messen zu besuchen und sorgenfrei zu reisen. Wer die Gelegenheit in diesem Jahr nutzen und die schönsten Gaming- und Technik-Messen erleben möchte, sollte sich gut auf die Reise vorbereiten. Sicherheit und gute Planung sind das A und O – eine Kreditkarte deckt einen Großteil dessen ab. Dank umfangreicher Reise-Versicherungen sind Sie etwa mit der American Express Platinum oder der American Express Gold bei kurzfristigem Ausfall, Gepäckverlust oder Krankheit gut geschützt. Kreditkarten wie diese oder auch die Miles & More oder auch die kostenlose Barclays Kreditkarte von Visa ermöglichen zudem überall einfache Zahlungen und sind die perfekten Begleiter für coolsten Veranstaltungen des Jahres.