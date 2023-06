Endgame Gear XM2we im Test: Leichte Wireless-Gaming-Maus

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Tadellose Leistung

Knackige und präzise Mausschalter

Hochwertige Verarbeitung

Geringes Gewicht

Lange Akkulaufzeit Kontra Kaum zusätzliche Tasten

Kein seitlich neigbares Mausrad Fazit Die Endgame Gear XM2we ist ein starkes Angebot im Bereich der kabellosen Gaming-Mäuse. Sie punktet mit hervorragender Performance, einer hochwertigen Verarbeitung und einer beeindruckenden Akkulaufzeit. Einige Mängel wie das Fehlen zusätzlicher Tasten trüben das Gesamtbild zwar leicht, aber insgesamt ist die XM2we eine Maus, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden. Den Preis von aktuell 85 Euro finden wir deshalb fair angesetzt.

Endgame Gear XM2we bei Amazon anschauen

Wer anständig zocken will, der braucht eine vernünftige Gaming-Maus. Heute werfen wir einen Blick auf die Endgame Gear XM2we, eine kabellose Gaming-Maus.

Die Endgame Gear XM2we ist symmetrisch gestaltet, aber nur eingeschränkt für Linkshänder geeignet. Friedrich Stiemer

Technische Spezifikationen: Das steckt unter der Haube

Die Endgame Gear XM2we kommt mit beeindruckenden Spezifikationen. Ausgestattet mit einem Pixart-PAW3370-Sensor, der Auflösungen von bis zu 19.000 DPI unterstützt, und einer Polling-Rate von 1.000 Hertz ist diese Maus bereit, jede Bewegung mit höchster Präzision zu erfassen. Mit den optischen Schaltern vom Typ Kailh Go für die Haupttasten und Kailh-GM-2.0-Switches für die Seiten- und mittleren Tasten verspricht die XM2we eine lange Lebensdauer und eine reaktionsschnelle Performance. Allerdings klickt die Maus recht deutlich, was empfindliche Ohren stören könnte.

Der präzise Sensor und die großen PTFE-Gleitflächen sorgen für eine reibungslose Handhabung. Friedrich Stiemer

Hinzu kommen eine 410 Milliamperestunden starke Batterie, ein geringes Gewicht von etwa 63 Gramm und die Möglichkeit, sowohl kabellos als auch kabelgebunden zu zocken, was sie zu einem flexiblen Gerät macht.

Haptik: Luxus in der Hand

Die Endgame Gear XM2we ist nicht nur technisch auf der Höhe, sondern auch haptisch. Die Maus fühlt sich trotz ihres leichten Gewichts und der dünnen Plastikkonstruktion hochwertig an. Die Oberfläche, obwohl untexturiert, wirkt teuer – eine Lektion, die andere Marken sich zu Herzen nehmen könnten. Generell finden wir, dass sich die Endgame Gear am besten im Claw-Grip bedienen lässt.

Unserer Meinung nach lässt sich mit der Endgame Gear XM2we am besten im Claw-Grip spielen. Friedrich Stiemer

Performance: Schnell und präzise

Ob es nun darum geht, durch Night City in Cyberpunk 2077 zu rasen oder schnelle Manöver in CS:GO auszuführen, die Endgame Gear XM2we zeigt sich von ihrer besten Seite. Dank des überlegenen Sensors, der großflächigen PTFE-Gleiter und des geringen Gewichts der Maus waren schnelle Manöver ein Kinderspiel. Die kabellose und kabelgebundene Leistung war praktisch identisch, und die beeindruckende Akkulaufzeit von etwa einer Woche bei täglichem Gebrauch hat im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen auf dem Markt überzeugt. Außerdem wird das Kabel nicht zur Last, falls die Batterie zur Neige geht – es lässt sich einfach anschließen und die Maus kann im kabelgebundenen Modus weiterbenutzt werden.

Die Aufladung erfolgt per USB-C, währenddessen lässt sich auch weiter zocken. Friedrich Stiemer

Kritikpunkte: Alles hat seinen Preis

Trotz all ihrer Vorzüge hat die Endgame Gear XM2we auch ihre Schwächen. Während die Maus über eine ausgezeichnete Haptik und eine beeindruckende Performance verfügt, fehlt es ihr an zusätzlichen Tasten, die sich in der Software anpassen und auf Aktionen in bestimmten Spielen oder Apps programmieren lassen: Eine schnelle DPI-Umschaltung über eine separate Taste fehlt uns beispielsweise. Leider lässt sich das Mausrad nicht nach links oder rechts neigen, wodurch weitere Aktionsmöglichkeiten fehlen.