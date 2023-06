Das sind die gefährlichsten Telefonnummern Deutschlands – so stoppen Sie die Betrüger

Clever Dialer hat für Mai 2023 seine Auswertung der gefährlichsten und nervigsten Telefonnummern vorgelegt. Demnach ist es zum wiederholten Mal eine Telefonnummer mit Berliner Vorwahl, die am meisten nervt: 03025555459. “Sie haben im Lotto gewonnen. Zum Datenabgleich benötigen wir Ihre Adresse und Kontodaten” hört man offensichtlich, wenn man bei dieser Telefonnummer den Anruf annimmt. Ein Betroffener schildert die fiese Masche laut Clever Dialer folgendermaßen: “Anruf am besten nicht entgegennehmen. Es geht um ein Abo zu einem Gewinnspiel, das sich automatisch für 12 Monate zu 79,00 € verlängert, weil man nicht widersprochen hat. Ein Gewinnbrief wurde zuvor zugesandt.”

Auf Platz 2 der zehn größten Telefonspamnummern des Monats Mai 2023 folgt eine weitere Nummer aus der Bundeshauptstadt: 03025555457. Auch dahinter verbirgt sich angeblich ein Gewinnspiel, bei dem nur einer gewinnt: der anonyme Anrufer.

Platz 3 belegt erneut eine Mailänder Telefonnummer: +390240707879. Diese Nummer ist eine alte Bekannte, unter der bereits im April 2023 Anrufer ihre Opfer heimsuchten. Auch damit soll der Angerufene in eine Gewinnspielfalle gelockt werden.

Platz 4 belegt dann wieder eine Nummer aus Berlin. Bei der 03025555453 geht es aber anscheinend nicht um ein Gewinnspiel, sondern der Zweck lässt sich nicht genau ermitteln. Clever Dialer spricht nur allgemein von einer Kostenfalle.

Auf den Plätzen 5 bis 10 folgen verschiedene Handy- und Festnetznummern. Die Anrufer versuchen Stromtarife, Zahnersatzversicherungen oder andere Versicherungen an den Mann und an die Frau zu bringen. Einige Anrufer geben nicht auf und rufen immer wieder an.

Trotz all dieser nervigen Nummern hat Clever Dialer auch eine gute Nachricht: “Die Zahl der Spam-Calls aus dem Festnetz (67,6 Prozent) im Vergleich zum Vormonat um knapp neun Prozent gesunken”.

Wenn Sie bei Clever Dialer eine der oben genannten Nummern hier in der Übersicht anklicken, bekommen Sie ausführlichere Informationen dazu.

So reagieren Sie richtig

Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen der Inhalt des Telefongesprächs merkwürdig vorkommt und Sie den Anruf nicht erwartet haben. Nennen Sie keinesfalls Daten von sich und sperren Sie die Nummer sofort in Ihrem Router. Mehr dazu lesen Sie in Fritzbox-Sperrliste gegen Spam-Anrufe erstellen.

