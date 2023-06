Cherry MX 8.2 TKL Wireless im Test: Gaming-Tastatur mit dem Fokus auf das Wesentliche

Auf einen Blick Pro hochwertige Verarbeitung mit solidem Aluminiumgehäuse

schnelle und störungsfreie Verbindung dank Cherry Advanced Wireless

individuell anpassbare RGB-Beleuchtung

MX-Schalter von Cherry für ein angenehmes Tippgefühl

Transportkoffer Kontra hoher Preis

Software könnte für einige Benutzer kompliziert sein

keine integrierten Medientasten

fehlende Handballenauflage Fazit Die Cherry MX 8.2 TKL Wireless ist ein bemerkenswertes Stück Technik, das sowohl für Gamer als auch für anspruchsvolle Anwender geeignet ist. Die Tastatur bietet eine hervorragende Verarbeitungsqualität und eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten, die ihre Vielseitigkeit unterstreichen. Die bewährten MX-Schalter von Cherry verleihen ihr ein angenehmes und reaktives Tippgefühl. On top gibt es einen stabilen Transportkoffer aus Metall.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Tastatur auch ihre Schwächen hat. So ist sie aufgrund ihrer hochwertigen Materialien und Features mit einem Preis von knapp 210 Euro nicht gerade preiswert. Zudem ist die Software zur Anpassung der Tastenbelegung und Beleuchtung nicht ganz so intuitiv zu bedienen wie bei der Konkurrenz.

Für eSports-Profis und ambitionierte Gamer ist die Cherry MX 8.2 TKL Wireless konzipiert: Der namensgebende fehlende Nummernblock (Ten Key Less = TKL) sowie die kompakten Abmessungen von 35 x 3,5 x 12 Zentimeter bieten mehr Platz auf dem Schreibtisch für eine optimale Maus-Handhabung.

Die über zwei Kilogramm schwere mechanische Tastatur steckt in einem Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung und verleiht der MX 8.2 eine solide Haptik und robuste Bauweise. Cherry bietet die MX 8.2 TKL Wireless in den Farben Schwarz und Weiß sowohl mit den Schaltern MX Brown als auch MX Red an.

Design & Ausstattung

Schon beim Auspacken wird klar: Die MX 8.2 TKL Wireless ist ein edles Stück Hardware. Mit ihrem soliden Aluminiumgehäuse und der minimalistischen Tenkeyless-Form macht sie auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Sie kommt in einem robusten Metallkoffer, die sowohl den Transport als auch die Aufbewahrung erleichtert und gleichzeitig einen Hauch von Exklusivität vermittelt. Zum hohen Preis fehlt uns aber dann doch eine abnehmbare Handballenauflage und eine dedizierte Mediensteuerung.

Die Cherry MX 8.2 TKL Wireless bietet drei Verbindungsmodi: 2,4 GHz, Bluetooth und USB. Vor allem der 2,4 GHz-Modus ist bemerkenswert, denn dank der Advanced Wireless Technologie von Cherry liefert der integrierte Low-Latency-Modus (LLM) eine störungsfreie und unglaublich schnelle Verbindung mit einer Latenz von weniger als 1 ms.

Ermöglicht wird die geringe Reaktionszeit dadurch, dass LLM 40 Kanäle im ISM-Funkband und Wechseltechniken nutzt, um Störungen zu minimieren, während kleinere Datenpakete eine zuverlässige Übertragung gewährleisten. Damit ist die Tastatur perfekt fürs Gaming geeignet. Der Li-Ionen-Akku bietet eine Kapazität von 2800 mAh und erlaubt laut Hersteller bis zu 50 Stunden kabelloses Spielvergnügen

Auf der Rückseite der Cherry MX 8.2 TKL Wireless befindet sich ein USB-C-Anschluss, der nicht nur für eine schnelle und stabile Kabelanbindung sorgt, sondern auch die Möglichkeit bietet, die Tastatur während des Gebrauchs aufzuladen. Ein 1,8 Meter langes USB-C-auf-A-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Zudem gibt es einen Schalter, mit dem Sie per Knopfdruck zwischen dem Kabel- und den Wireless-Modi wechseln können, was für zusätzliche Flexibilität sorgt.

Wenig überraschend: Hauseigene Tastenschalter

Die MX 8.2 TKL Wireless ist mit den bewährten MX-Schaltern von Cherry ausgestattet. Sie können zwischen den roten und braunen Schaltern wählen, je nachdem, ob Sie eine lineare oder taktile Reaktion bevorzugen. Unser Testgerät ist mit den MX Red ausgestattet, die über einen Betätigungspunkt von 1,2 Millimeter, einen Gesamtweg von 2,8 Millimeter und eine Betätigungskraft von 45 Gramm verfügen. Dadurch sorgen die Schalter für ein schnelles und präzises Tippgefühl und eignen sich besonders gut für schnelle Reaktionen beim Gaming, aber auch für Schnellschreiber.

Bei unserem Testgerät liegt die lineare Variante in Rot vor, die über einen Betätigungspunkt von 2 Millimeter, einen Gesamtweg von 4 Millimeter und eine Betätigungskraft von 45 Gramm verfügen. Dadurch sorgen die MX Red für ein schnelles und präzises Tippgefühl und eignen sich besonders gut für schnelle Reaktionen beim Gaming. Wer ein taktiles (also spürbares) Feedback mit hörbarem Klick haben möchte, der greift zur Variante mit den MX Brown.

Dank einer Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen sollten die Switches auch zuverlässig lange halten. Hinzu kommen bei der MX 8.2 TKL Wireless Funktionen wie vollständiges N-Key-Rollover und Anti-Ghosting, die die Leistungsfähigkeit dieses Keyboards unterstreichen.

Anpassung und Beleuchtung

Mit der Cherry-Software namens „Utility“ können Benutzer die Tasteneinstellungen individuell anpassen und die RGB-Beleuchtung des Keyboards steuern. Jede einzelne Taste kann in über 16 Millionen Farben beleuchtet werden, wodurch einzigartige Lichteffekte möglich sind.

Für manche könnte die Software aber etwas kompliziert sein, da sie für alle Cherry-Tastaturen gedacht und nicht speziell auf die Cherry MX 8.2 TKL Wireless zugeschnitten ist. Auch am Bedienkonzept darf Cherry noch feilen, durch die Programme so mancher Konkurrenten navigieren Sie einfach intuitiver.

Cherry MX 8.2 TKL Wireless im Praxis-Test

Während unserer ausgiebigen Testphase mit der Cherry MX 8.2 TKL Wireless konnten wir uns von ihrer beeindruckenden Leistung überzeugen. Die kompakte Bauweise ermöglichte eine optimale Handhabung der Maus, was sich insbesondere in schnellen und hektischen Spielsituationen als vorteilhaft erwies.

Die bewährten mechanischen MX-Red-Schalter lieferten eine präzise und reaktionsschnelle Leistung, die uns sowohl im Gaming als auch bei alltäglichen Aufgaben beeindruckte – auch im Wireless-Betrieb. In diesem Modi hielt der Akku etwa 40 Stunden beim Spielen durch, im Bluetooth-Betrieb sind es sogar 45 Stunden. Praktisch: Sie können die mechanische Tastatur weiter nutzen, während Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-C-Anschlusskabel wieder aufladen.