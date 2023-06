Wie erkenne ich, ob CPU oder GPU beim Gaming limitiert?

Wenn ein Computersystem in einem bestimmten Spiel nicht die gewünschte Leistung abliefert, kann das in der Regel nur an zwei limitierenden Faktoren liegen. Entweder der Hauptprozessor, die sogenannte CPU, oder aber die Grafikkarte, die sogenannte GPU, limitieren den PC in seiner Leistung.

Doch wie können Sie herausfinden, welche dieser beiden essenziellen Hardwarekomponenten die Leistung in Spielen ausbremst? Dieser ausführliche Ratgeber von PC-WELT erläutert Ihnen das richtige Vorgehen, um exakt das herausfinden zu können.

Doch zuerst einmal müssen Sie verstehen, was ein CPU-Limit respektive ein GPU-Limit eigentlich ist und was es für das Computersystem bedeutet.

Was ist ein CPU-Limit?

Ein CPU-Limit entsteht immer dann, wenn die Grafikkarte schneller als die CPU arbeitet. Sichtbar dadurch, dass die GPU nicht voll ausgelastet ist. Dabei spielt die Auslastung der CPU keine Rolle.

Wenn die CPU-Leistung nicht ausreicht, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen, kann dies zu einer Verlangsamung des Systems führen, da die Grafikkarte nicht entsprechend ausgelastet werden kann.

In solchen Fällen spricht man in der Regel von einem „CPU-Limit“.

Was ist ein GPU-Limit?

Ein GPU-Limit entsteht immer dann, wenn die Grafikkarte respektive der Grafikprozessor, die sogenannte GPU, nicht mit dem Hauptprozessor, der CPU, schritthalten kann.

In Solchen fällen kann die Grafikkarte weniger Bilder pro Sekunde berechnen als die CPU ihr zuvor vorbereiten konnte. Das System kann sein Potenzial somit nicht ausschöpfen.

Wenn die GPU nicht in der Lage ist, die von der CPU berechneten Bilder entsprechend auszugeben, spricht man von einem „GPU-Limit“.

Wie erkennt man ein CPU- oder GPU-Limit?

Von einem CPU-Limit spricht man, wenn die Grafikkarte ihre Arbeit in so kurzer Zeit erledigt, dass sie auf den Prozessor warten muss, bis dieser die entsprechenden Daten für das nächste zu rendernde Bild zur Verfügung stellt.

In solchen Fällen kann die Grafikkarte, ganz gleich wie schnell sie ist, nicht ausgelastet werden. Doch wie genau können Sie herausfinden, ob ein CPU-Limit vorliegt?

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

Laden Sie sich das Systemtool MSI Afterburner herunter. Installieren Sie das Systemtool auf ihrem Computersystem. Schalten Sie in den Einstellungen die GPU-Auslastung für das Overlay frei. Starten Sie das von Ihnen gewünschte Spiel. Notieren Sie die GPU-Auslastung.

Anmerkung: Wichtig ist, dass Sie die GPU-Auslastung während einer typischen Spielszene auslesen und notieren. Die Werte im Menü oder während des Pausierens sind hingegen nicht aussagekräftig.

Der kostenlose MSI Afterburner hilft dabei CPU- und GPU-Limits zu identifizieren MSI

Um jetzt herauszufinden, ob im jeweiligen Spiel ein CPU- oder GPU-Limit vorliegt, müssen Sie sich die GPU-Auslastung auf dem On-Screen-Display, dem sogenannten Overlay, des MSI Afterburners ansehen.

≥ 95 Prozent: GPU-Limit = Die Grafikkarte limitiert die Leistung

< 95 Prozent: CPU-Limit = Der Hauptprozessor limitiert die Leistung

Die Aufmerksamkeit sollte in erster Linie immer der GPU-Auslastung gewidmet werden. Wenn die zwischen 95 und 100 Prozent liegt, ist der Prozessor stark genug und versorgt die GPU ausreichend mit vorbereiteten Bildern.

Wenn die GPU nur zu 80 Prozent oder weniger ausgelastet wird, liegt bereits ein starkes CPU-Limit vor. In solchen Fällen sollte eine höhere Auslösung gewählt werden, die den Fokus stärker auf die GPU legt.

Wie sollten Sie auf ein Limit reagieren?

Sollten Sie ein CPU- oder GPU-Limit bei Ihrem Computersystem ausmachen, sollten Sie wie folgt reagieren.

Wenn Sie feststellen, dass der Hauptprozessor limitiert und ein CPU-Limit vorliegt, sollten Sie eine höhere Auflösung wählen. Speziell in höheren Auflösungen wie WQHD („1440p“) und UHD („2160p“) wird die Limitierung eher in Richtung Grafikkarte verschoben, sodass die Lastverteilung ausgeglichener ausfällt.

Wenn Sie feststellen, dass die Grafikkarte limitiert und ein GPU-Limit vorliegt, sollten Sie zuerst die Grafikdetails im Spiel, das sogenannte Preset, reduzieren. In einem zweiten Schritt kann auch die Auflösung um eine Stufe (z. B. von WQHD auf Full-HD) abgesenkt werden.

Bei einem starken GPU-Limit, also wenn Ihre Grafikkarte nicht mehr in der Lage ist, die gewünschten Spiele entsprechend zu beschleunigen, kommen Sie in der Regel nicht um einen Neukauf herum.

Empfehlungen der Redaktion

Welche Grafikkarten in welcher Preis- und Leistungsklasse dann infrage kommen und eine Empfehlung verdient haben, verrät Ihnen selbstverständlich die Redaktion von PC-WELT.

Die Anforderungen für moderne Spiele sind im vergangenen Jahr stark angestiegen, gerade auch in Bezug auf die Größe des Videospeichers. Wenn Sie die neuesten AAA-Spiele genießen wollen, empfehlen wir je nach Auflösung die folgenden VRAM Größen:

Minimum Empfohlen Optimum Full-HD (1.920 x 1.080) 6 GB 8 GB 10 GB WQHD (2.560 x 1.440) 10 GB 12 GB 16 GB UHD (3.840 x 2.160) 12 GB 16 GB 20 GB

Die Empfehlungen der Redaktion, mit dem Ziel, in jedem Spiel mindestens 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen, lauten wie folgt: