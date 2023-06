Amnesia: Top-Horrorspiel jetzt gratis auf Gog.com

Am gestrigen Dienstag (6.6.2023) hat Entwickler Frictional Games mit “Amnesia: The Bunker“ den neusten Teil seiner Horrorspiel-Reihe für PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series X und S veröffentlicht. Zum Release des neuen Serienteils, bietet Gog.com den Vorgänger “Amnesia: A Machine for Pigs“ für kurze Zeit als Gratis-Download an. Die Aktion läuft noch bis zum Vormittag des 9. Juni 2023.

“Amnesia: A Machine For Pigs“ gratis bei Gog.com

“Amnesia: A Machine For Pigs“ wurde von Frictional Games gemeinsam mit den “Dear Esther“-Machern von The Chinese Room entwickelt und 2013 veröffentlicht. Der Horror-Titel ist im Jahr 1899 angesiedelt. In der Rolle des wohlhabende Industriemagnat Oswald Mandus müssen sich Spieler ihren Albträumen stellen und herausfinden, welche infernalische Maschine in den Kellergewölben ihres Anwesens schlummert.

85 Prozent Rabatt auf “The Dark Descent“

Einen großzügigen Rabatt gewährt Gog.com außerdem auf den Serien-Erstling “Amnesia: The Dark Descent“ aus dem Jahr 2010. Statt der UVP in Höhe von 19,49 Euro, kostet der Titel aktuell nur 2,99 Euro. In “The Dark Descent“ schlüpfen Spieler in die Rolle des jungen Daniel, der in einem verlassenen Schloss aufwacht und sich an fast nichts aus seiner Vergangenheit erinnern kann. Während er die beängstigenden Korridore erkundet, gewährt das Spiel immer mehr Einblicke in seine schrecklichen Erinnerungen.

“Amnesia: A Dark Descent“ für 2,99 Euro bei Gog.com

“The Bunker“ erscheint für PC und Konsolen

Den mittlerweile dritten Serienteil veröffentlichte Frictional Games in dieser Woche mit “Amnesia: The Bunker“. Ganz allein in einem verlassenen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg mit nur noch einer Kugel im Lauf, liegt es an den Spielern, sich den bedrückenden Schrecken in der Dunkelheit zu stellen. Gejagt von einer unbekannten Bedrohung, die auf jede Bewegung und jedes Geräusch reagiert, gilt es, dem Albtraum zu entkommen. Bei Metacritic schneidet der Titel gut ab. Basierend auf 39 Reviews, schafft es “Amnesia: The Bunker“ auf 78 von 100 möglichen Punkten.

“Amnesia: The Bunker“ für 24,50 Euro bei Gog.com

“The Bunker” ist auch im Xbox Game Pass (sowohl PC- als auch Xbox-Variante) enthalten und somit “gratis”.