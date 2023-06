Diablo 4 Code 395002: Das bedeutet der “Account ist derzeit gesperrt”-Fehler

Mitten in einem spannenden Boss-Kampf in Diablo 4 werden wir plötzlich zurück in die bittere Realität befördert. Das Geschehen auf dem Bildschirm friert kurz ein, das Spiel meldet sich ab und auf dem Bildschirm erscheint eine Warnbox mit dem Text: “Dein Account ist derzeit gesperrt. Bitte warte ein paar Minuten und versuche es erneut. (Code 395002)”.

Autsch.

Dieses Problem trat zumindest bei uns neulich auf, als wir Diablo 4 spielten. Und wir sind nicht allein, wie eine kurze Recherche im Web beweist. Auch andere Diablo-4-Spieler berichten von dem Problem. Es tritt auf allen Plattformen auf, für die Diablo 4 verfügbar ist, also auf dem PC, Playstation 4/5 und auf der Xbox One/Series XS.

Kein Grund zur Panik: So reagieren Sie auf den Fehler “Code 395002” in Diablo 4 richtig

Der Text der Warnbox sorgt zunächst für einen Schock: Warum wurde unser Account gesperrt? Waren wir zu gut? (Eher nicht). Denkt Blizzard, wir hätten geschummelt? (Natürlich nicht). Die gute Nachricht ist: Sie müssen sich keine Sorgen machen.

Diablo 4 ist seit Kurzem erhältlich, verkauft sich prächtig und entsprechend groß ist der Andrang auf die Server. Auf allen Plattformen setzt Diablo 4 voraus, dass eine Verbindung zu den Online-Servern von Battle.net, Xbox Live oder dem Playstation Network vorhanden ist, selbst dann, wenn Sie das Spiel in Ruhe allein spielen möchten. Aufgrund des Andrangs kann es immer wieder zu kurzen Serverausfällen kommen. Erscheint der Fehler 395002, dann ist für kurze Zeit ein erneutes Einloggen nicht möglich. Es erscheint immer wieder der “Code 395002”-Fehler.

Laut Angaben von Blizzard liegt das daran, dass die Login-Server in dem Augenblick überlastet sind und ein erneutes Einloggen in das kurz zuvor von den Servern herausgeschmissene Konto nicht möglich ist.

Statt immer wieder ein erneutes Einloggen zu versuchen, sollten Sie einfach eine kurze Spielpause einlegen und es in fünf bis zehn Minuten erneut versuchen. Bei uns klappte das Einloggen dann problemlos. Vor wichtigen Bosskämpfen setzt Diablo 4 automatisch einen Speicherpunkt, an dem Sie das Spiel dann einfach fortsetzen können. Ärgerlich ist es aber, wenn der “Code 395002”-Fehler kurz vor dem Besiegen des Bosses auftrat. Denn dann müssen Sie den Bosskampf neu beginnen. Ein Fluch bei vielen Spielen, die eine permanente Serververbindung voraussetzen.

Seitens der Entwickler gibt es übrigens zum “Code 395002” den folgenden, derzeit nur englischsprachig verfügbaren, Support-Beitrag. Dort heißt es: