Firefox 114 bietet mehr Optionen für sichere DNS-Abfragen – und weitere Neuerungen

Mit der neuen Firefox-Version 114.0 schließen die Mozilla-Entwickler mindestens vier Sicherheitslücken in dem quelloffenen Browser. Firefox 114 kommt mit mehreren Neuerungen, so etwa die Einstellungen für DNS over HTTPS (DoH). Außerdem ist auch die Langzeitversion Firefox ESR 102.12.0 verfügbar.

In Firefox 114 haben die Entwickler wenigstens drei, eher mehr als doppelt so viele, als hohes Risiko eingestufte Schwachstellen behoben. Eine weitere Lücke weist Mozilla als mittleres Risiko aus. Mehrere intern entdeckte Schwachstellen führt Mozilla in seinem Sicherheitsbericht nur summarisch auf, ohne ihre Zahl oder weitere Details zu nennen. Sie wären demnach jedoch potenziell geeignet, um Code einzuschleusen und auszuführen.

Einstellungen für DNS über HTTPS

Zu den Neuerungen in Firefox 114 zählt die Möglichkeit, die Nutzung von DNS über HTTPS (DoH – DNS over HTTPS) umfassender als bislang zu konfigurieren. DNS-Abfragen zur Adressauflösung (welche IP-Adresse gehört zu einer Web-Adresse?) werden mit DoH TLS-verschlüsselt durchgeführt. Sie sind damit dem Zugriff Dritter, etwa Ihres Zugangsanbieters, entzogen. Die Optionen finden Sie jetzt direkt in den Firefox-Einstellungen unter Datenschutz & Sicherheit. Dort können Sie einstellen, welchen DNS-Dienst Sie nutzen wollen (Standard ist Cloudflare) und Ausnahmen festlegen, also für welche Websites das nicht gelten soll. Wenn Sie in Ihrem Router (etwa der Fritzbox) bereits die Alternative DNS over TLS (DoT) nutzen, brauchen Sie DoH nicht unbedingt. Nutzen Sie beide Möglichkeiten, gewinnen Sie mehr Flexibilität, erschweren sich allerdings auch die Fehlersuche.

Firefox 114: Einstellungen für DoH fz

In dem mit Firefox 109 eingeführten Erweiterungs-Menü können Sie nun die Reihenfolge der Browser-Erweiterungen nach Ihren Vorlieben anpassen. Bereits seit Firefox 113 können Sie die Position dieses Menüs in der Symbolleiste verändern. Im Lesezeichen-Menü gibt es jetzt einen Eintrag, um in den Lesezeichen zu suchen. Auch in der Chronik bietet Firefox 114 eine Suchmöglichkeit.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Unterstützung für Window 7 und 8.1 läuft aus

Mozilla hat Ende Mai angekündigt, die Unterstützung für Windows 7 und 8.1 bald zu beenden. Firefox 115 wird die letzte Firefox-Version für die veralteten Windows-Versionen sein. Das gilt auch für macOS 10.12, 10.13 und 10.14. Das bedeutet, wenn Sie noch eines dieser Betriebssysteme einsetzen, wird Firefox im Juli automatisch auf Firefox ESR 115 umgestellt. Mozilla wird diese Langzeitversion noch bis September 2024 mit Sicherheits-Updates versorgen. Chromium-basierte Browser wie Chrome und Edge laufen schon seit Chromium 110 (Februar 2023) nicht mehr auf diesen Windows-Versionen.

Firefox ESR, Tor Browser, Thunderbird

Das Update auf Firefox ESR 102.12.0 (Extended Support Release) beseitigt mindestens zwei Sicherheitslücken, wenigstens eine davon weist Mozilla als hohes Risiko aus. Es handelt sich im Wesentlichen um die gleichen Schwachstellen, die auch in Firefox 114 beseitigt sind.

Eine aktualisierte Version des auf Firefox ESR basierenden Tor Browsers dürfte bald folgen. Beim Update auf die Versionen 12.0.5 im April sowie 12.0.6 im Mai gab es durch die Umstellung der Infrastruktur keine signierten Installationsdateien für Windows. Das wird hoffentlich beim Update auf die anstehende Version 12.0.7 wieder klappen.

Für Mozillas Mail-Programm Thunderbird, das von der Tochtergesellschaft MZLA Technologies betreut wird, ist noch kein Update erhältlich. Thunderbird 102.12 dürfte jedoch in Kürze bereitstehen.

An 4. Juli will Mozilla Firefox 115 veröffentlichen. Dann soll auch Firefox ESR 115 debütieren. Das werden die letzten Firefox-Versionen sein, die noch auf Windows 7 und 8.1 laufen werden. Am 1. August soll Firefox 116 erscheinen.