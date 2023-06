Apples Vision Pro kopiert die HoloLens – 7 Jahre später

In der Luft schwebende, faltbare Fenster. Dreidimensionale Dinosaurier. Videoanrufe. 3D-Schlösser, die aus dem Boden wachsen. Nein, ich spreche nicht von den Features des neuen AR/VR-Headsets von Apple namens Vision Pro. Das sind alles Dinge, die Microsofts HoloLens konnte, als sie vor etwa sieben Jahren auf den Markt kam.

Apple ist dafür bekannt, Technologien immer wieder neu zu erfinden. Und das wurde am Montag bei der Vorstellung der Vision Pro auf der WWDC von Apple unterstrichen.

Monatelang wurde hinter den Kulissen berichtet, dass sogar Apple-Mitarbeiter die Einführung der Vision Pro infrage gestellt haben, ein AR/VR-Headset, von dem Führungskräfte sagten, es sei seit Jahren in Arbeit. Aber was die Vision Pro tatsächlich ist, ist immer noch nicht so ganz klar, wie wir es uns wünschen würden.

Detaillierte Datenblätter begleiteten Apples Vorstellung des Mac Studio und des neuen 15-Zoll MacBook Air, nicht aber der Vision Pro: Wir wissen, dass sie mehr als 12 Millionen Pixel pro Auge liefert, allerdings mit einer unbekannten Bildwiederholfrequenz. Und Apple hat das Kabel, das vom Headset zum Akku führt, sorgfältig versteckt – der Akku hält ohnehin nur zwei Stunden.

Microsoft hat die HoloLens ursprünglich für satte 3.000 US-Dollar als Entwicklergerät auf den Markt gebracht. In einer ähnlichen Region ist auch Apple unterwegs, denn die Vision Pro kostet 3.499 US-Dollar und richtet sich nicht einmal an einen typischen Mac-Kunden.

Die Apple Vision Pro. Apple

Bei der Vision Pro handelt es sich um ein Augmented-Reality-Headset, das sich durch Drehen eines Knopfes in die virtuelle Realität einwählen lässt und über Sensoren verfügt, die den Raum mithilfe einer Tiefenkamera abbilden. Die wirklichen Verbesserungen kommen mit der Art und Weise, wie Sie mit den Inhalten interagieren: Die Vision Pro verfolgt Ihre Augen per Eye-Tracking und externe, nach unten gerichtete Kameras verfolgen Ihre Hand/Finger-Bewegungen.

Apple hat offenbar einen sehr allgemeinen Ansatz gewählt, was die Vision Pro kann. Kann es Filme ansehen? Sicher. Können Benutzer damit in Office arbeiten, wie mit dem Spacetop AR Laptop? Ja. Ein Foto mit Lightroom bearbeiten? Warum nicht. Facetime? Klar, einschließlich der Verwandlung in einen Avatar. Bob Iger, der Vorstandsvorsitzende von Disney, zeigte sogar ein Konzeptvideo über das Ansehen von Disney+ in AR und eine AR-Version von Disneylands Main Street USA.

Ist der Apple Vision Pro ein Unterhaltungsgerät? Ein Produktivitätsgerät? Ja. Apple

Okay, das ist alles cool, denke ich. Es ist nur so, dass die Zukunft, die die Apple Vision Pro verspricht, im Vergleich zur ursprünglichen HoloLens-Vision so, nun ja, blasiert aussieht.

HoloLens: Eine der besten Demos aller Zeiten

Die Einführung der ursprünglichen HoloLens wurde von Microsoft nie per Livestream übertragen. Wir konnten sie nur in unserem Hands-On beschreiben und ausprobieren. Es war sicherlich eine der besten Demonstrationen, die ich je gesehen habe, einschließlich der Möglichkeit, „Hologramme“ in einem Raum zu platzieren, ein Videofenster an eine Wand zu heften und vieles mehr.

Die Minecraft-Demo war buchstäblich atemberaubend: Die HoloLens verwandelte ein gewöhnliches Wohnzimmer in ein Minecraft-Set, mit der Möglichkeit, TNT zu „sprengen“ und einen Couchtisch zu „minen“, der sich in eine 3D-Landschaft verwandelte.

Zu den weiteren Demonstrationen gehörten die Neuverdrahtung einer realen Lichtsteckdose mithilfe eines angehefteten Skype-Fensters, der Gang über eine AR-Version des Mars und vieles mehr.

Microsoft hat nicht alle diese Visionen zum Leben erweckt, leider auch nicht die HoloLens-Version von Minecraft. Aber die ursprüngliche HoloLens steht in meinem Büro, und 2019 habe ich einige Stunden mit dem AR-Headset von Microsoft in unserem Büro verbracht, um die HoloLens sozusagen noch einmal zu testen.

Einige der Anwendungen waren für die damalige Zeit erstaunlich. Auch wenn Microsoft Minecraft eingestellt hat, nutzte eine ähnliche Anwendung, Conker’s Bad Fur Day, die Tiefenkamera, um AR-Ebenen aus realen Böden, Tischen und Stühlen zu erstellen.

Dieses Video, das ich von der HoloLens selbst aufgenommen habe, zeigt einige der Erfahrungen, die schon damals möglich waren. Das größte Hindernis? Das begrenzte Sichtfeld, das die AR-Vision eher zu einem Bullauge als zu einem vollständig immersiven Erlebnis machte.

Was ist das? Oh, ein 3D-Tyrannosaurus, den Apple bei der Vorstellung seiner Vision Pro ebenfalls kurz gezeigt hat.

Apple weiß nicht, wofür man die Vision Pro genau nutzt

Die konkurrierende Meta Quest Pro ist mit 1.800 Euro auch nicht gerade praktisch. Aber der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg hat zumindest sein Unternehmen neu ausgerichtet, und zwar auf das, was er das Metaversum nennt. Auch wenn sich Meta jetzt anscheinend mehr auf KI konzentriert.

Die Apple Vision Pro sieht nicht so aus, als wüsste Apple, wofür die Verbraucher das Headset wirklich nutzen werden. Apple scheint darauf zu hoffen, dass die Entwickler eine Antwort darauf finden werden.

Fairerweise muss man sagen, dass sich diese Strategie schon einmal bewährt hat. Denn Verbraucher und Entwickler haben Apple gezeigt, wofür Produkte wie die Apple Watch wirklich gut sind.

Apple ist es wohl auch egal, ob man mit dem Headset komisch aussieht oder nicht. Denn der kabelgebundene Akku und das seltsam gruselige EyeSight – bei dem ein an der Vorderseite montierter OLED-Bildschirm Ihr Gesicht abbildet, wenn sich jemand anderes nähert – tun der Coolness-Kultur bei Apple keinen Gefallen.

Genauso wenig wie die Akkulaufzeit von nur 2 Stunden. Das ist kaum genug Zeit für einen Film. Apple weist auch darauf hin, dass man eine „ganztägige Akkulaufzeit“ hat, wenn das Gerät eingesteckt ist. Aber wie soll das funktionieren?

Die HoloLens hätte die Vision Pro sein können. Auch hier hatte sie einen Vorsprung von sieben Jahren. Microsoft hätte das Gewicht verringern, einen besseren Prozessor einbauen können und so weiter. Heute ist HoloLens praktisch tot. Das Metaversum von Meta ist nicht so weit weg, wie es scheint. Apple? Nun, es scheint nicht ganz zu wissen, was es da in den Händen hält. Es fühlt sich einfach so an, als hätten zumindest einige von uns das alles schon einmal gesehen.