Dieser Online-Test ermittelt Ihr Herzinfarktrisiko in fünf Minuten

Wie fit ist ihr Herz? Was ist Ihr sogenanntes “Herzalter”? Wie hoch ist Ihr Risiko, in den nächsten Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen; erstmalig oder einen erneuten Infarkt?

Antworten auf diese wichtigen Fragen soll Ihnen die neue Online-Version des Herz-Risiko-Tests der Deutschen Herzstiftung geben. Diesen Herz-Risiko-Test haben Münchner Kardiologen wissenschaftlich überprüft. Zielgruppe sind sowohl Menschen, die bisher keine Probleme mit ihrem Herzen hatten als auch bereits Erkrankte. Beide Personengruppen können mit diesem Online-Test wichtige Hinweise dafür bekommen, ob sie vielleicht noch mehr für die eigene Herzgesundheit tun sollten.

Hier geht es direkt zum Herz-Infarkt-Risiko-Test

Der Test richtet sich also sowohl an Menschen ohne bekannte Herzerkrankung als auch an Menschen, die bereits Herz-Probleme haben. Die Deutsche Herzstiftung unterscheidet beim Test zwischen diesen beiden Gruppen folgendermaßen:

Sie haben bisher keine Herz-Kreislauf-Krankheit?

Dann schätzt der Test anhand Ihres Risikos Ihr persönliches Herzalter. Ist das Risiko erhöht, so ist auch Ihr Herzalter erhöht.

Sie haben bereits eine Herz-Kreislauf-Krankheit?

Dann schätzt der Test Ihr Risiko für ein erneutes Ereignis wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Ein Herzalter wird hier nicht mehr bestimmt, da bereits eine Herzerkrankung vorliegt.

Das fragt der Test ab

Beim Test geben Sie zunächst Ihr Alter, Ihr Geschlecht und Ihr Gewicht ein. Danach folgen spezifische gesundheitliche Fragen, unter anderem zu Vorerkrankungen (an Herz, Blutgefäßen etc.), Blutdruck, Cholesterinwerten, Lebensweise und Ernährung und so weiter. Zu jedem abgefragten Punkt gibt es Erläuterungen. Wichtig bei diesem Test ist also nicht nur die Ermittlung Ihres Risikos, sondern vor allem auch die Tipps zu den einzelnen Punkten. Diese Hinweise sollten Sie sich genau durchlesen, um den Test zu verstehen und die Fragen korrekt zu beantworten.

Sofern Sie bereits Vorerkrankungen haben, folgen dazu passende Zusatzfragen. Bei Menschen, die bereits Medikamente einnehmen (zum Beispiel Cholesterinsenker oder Blutverdünner) werden spezifische Fragen dazu gestellt. Länge und Umfang des Tests variieren also je nach Ihrem bekannten Gesundheitszustand.

Das Ergebnis

Am Ende des Tests erfahren Sie Ihr persönliches Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Zudem bekommen Sie Ratschläge zur Verbesserung Ihrer Herzgesundheit.