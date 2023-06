Gasgrill Urban bei Aldi für 289 Euro im Angebot – und drei weitere Grills

Im Online-Shop von Aldi finden sich in dieser Woche gleich mehrere Schnäppchen für Grillfans. Wer von klassischer Holzkohle auf Gas umsteigen will, wird gleich bei mehreren Modellen von Hersteller Enders fündig.

Gasgrill mit Trolley zum Schnäppchenpreis

In dieser Woche im Angebot ist unter anderem das Modell Urban. Der Tischgasgrill ist mit einem Trolley ausgestattet. Damit wird das Gerät nicht nur mobil, sondern kann auch als Standgrill mit einer Arbeitshöhe von ca. 80 cm verwendet werden. Der Gasgrill verfügt über zwei Brenner, mit denen die Temperatur getrennt voneinander reguliert werden kann. Angezeigt wird die Temperatur über ein Thermometer im Deckel.

Gasgrill Urban mit Trolley für 289 Euro (statt 334 Euro UVP) bei Aldi

Der Gasgrill kann entweder mit einer 5-kg-Gasflasche oder mit Gaskartuschen verwendet werden. Ein Kartuschenhalter-Set ist im Lieferumfang enthalten. Die Seitenablagen bieten zudem genügend Platz für Zubehör und Grillgut. Der mobile Gasgrill Urban ist aktuell bei Aldi zum Sparpreis von 289 Euro erhältlich.

80 Euro sparen bei Tischgrill-Variante

Wer einen Tischgrill sucht, wird bei Aldi ebenfalls fündig. Ohne den Trolley, kostet der Gasgrill Urban nur 209 Euro. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem eine Wetterschutzhülle. Damit kann der Gasgrill auch auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten stehen bleiben.

Tisch-Gasgrill Urban für 209 Euro bei Aldi

Deluxe-Outdoor-Küche für unter 900 Euro

Wer eher eine ganze Outdoor-Küche anstelle eines simplen Grills sucht, wird bei Hersteller Enders ebenfalls fündig – mit dem Gasgrill Kansas Pro 4 SIK Turbo II. Der Gasgrill kann zum Grillen, Braten oder Kochen verwendet werden. Der leistungsstarke Infrarotbrenner für extreme Temperaturen bietet viel Spielraum in der Zubereitung. Die Flammenabdeckungen aus Edelstahl schützen die vier stufenlos regulierbaren Brenner und optimieren zudem die Hitzeverteilung. Hobby-Griller behalten ihr Grillgut durch das Sichtfenster im Auge. Die Temperatur zeigt das in der Edelstahlhaube integrierte Thermometer an.

Die Heat Range sorgt im Garraum für durchgehend konstante Temperaturen beim Niedrig- und Hochtemperaturgaren zwischen 80 und 300 °C. Die doppelte Turbo Zone erreicht Temperaturen von über 800 °C am Rost und eignet sich optimal zum scharfen Anbraten von Steaks. Der Gasgrill Kansas Pro 4 SIK Turbo II ist bei Aldi zum Preis von 849 Euro erhältlich.

Kansas Pro 4 SIK Turbo II für 849 Euro bei Aldi

Günstigeres Modell für 699 Euro

Ein bisschen günstiger wird es mit dem Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II für 699 Euro. Das Modell ist kleiner als der Pro 4 SIK Turbo II, steht dem großen Bruder aber in nichts nach. An Bord ist auch hier eine Turbo-Zone für scharfes Anbraten mit Temperaturen von bis zu 800 °C. Mit niedrigen Temperaturen kann der Gasgrill zudem ebenfalls arbeiten. In der Seitenablage ist außerdem ein Kocher integriert, der sich für die Zubereitung von Beilagen eignet.

Kansas Pro 3 SIK Turbo II für 699 Euro bei Aldi